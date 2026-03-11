FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या था 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो बना हरीश राणा यूथेनेशिया केस के फैसले का आधार

सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया पर ऐतिहासिक फैसला दिया है. 13 साल से अचेत अवस्था में जी रहे हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है.

Latest News

Kusum Lata

Updated : Mar 11, 2026, 02:27 PM IST

क्या था 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो बना हरीश राणा यूथेनेशिया केस के फैसले का आधार

सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दे दी है. फाइल फोटो.

भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी है. गाज़ियाबाद के हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति देते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्हें जीवित रखकर और ज्यादा तकलीफ़ नहीं दी जा सकती है. हरीश राणा साल 2013 से अचेत अवस्था में हैं और उनके माता-पिता ही उनका ख्याल रख रहे हैं.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने हरीश राणा के माता-पिता की याचिका पर फैसला सुनाया. राणा के माता-पिता ने उनके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी. कोर्ट ने अपने फैसले में माता-पिता की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इतने साल अपने बेटे की बहुत प्यार से देखभाल की. इस मामले में फैसला साल 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर लिया गया. 

ये भी पढ़ेंः Harish Rana Euthanasia: क्या होता है पैसिव यूथनेशिया, जिसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है

क्या था 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने 11 मार्च, 2026 के अपने फैसले में कहा कि हरीश राणा की हालत में कोई सुधार नहीं है. वह अपनी हर ज़रूरत के लिए दूसरों पर निर्भर हैं. उन्हें ट्यूब के जरिए ज़रूरी न्यूट्रिशन दिया जा रहा है. बेंच ने साल 2018 के सुप्रीम कोर्ट के कॉमन कॉज बनान भारत सरकार मामले में दिए फैसले को आधार माना. 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने पैसिव यूथनेशिया और लिविंग विल को मान्यता दी थी. इस फैसले में इस बात पर जोर दिया गया था कि संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है. यदि कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है तो उनकी मृत्यु की प्रक्रिया को सम्मानजनक और शांतिपूर्ण बनाया जाना चाहिए.

13 साल से अचेत अवस्था में हैं हरीश राणा

हरीश राणा गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं. 2013 में वह कॉलेज की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गए थे. वहां एक पेइंग गेस्ट फेसिलिटी में रहते थे. एक दिन वह PG की चौथी मंज़िल से गिर गए. उनके सिर पर गंभीर चोट आई. लंबे समय तक इलाज चला लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाए. 13 साल से वह अचेत अवस्था में हैं. उनके परिवार ने उनके लिए यूथनेशिया की मांग की थी. यूथनेशिया पर फैसला देने से पहले कोर्ट ने गाज़ियाबाद जिला अस्पताल और एम्स से उनकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी. दोनों ही मेडिकल रिपोर्ट्स में कहा गया कि हरीश के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

