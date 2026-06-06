भारतीय सेना के लिए 1000 किलोमीटर रेंज वाला अटैक ड्रोन बनाने की तैयारी, जानिए 'शक्ति' लॉन्ग-रेंज लोइटरिंग म्यूनिशन की ताकत और खासियत

भारत में कई निजी कंपनियां अब ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन निर्माण के क्षेत्र में उतर रही हैं. एनाड्रोन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा शक्ति ड्रोन 1000 किमी दूर के लक्ष्यों को तबाह करने के लिए विकसित किया जा रहा है.

भारतीय सेना अपने हथियारों के जखीरे में लबी दूरी के ड्रोन शामिल कर रही है.

निजी कंपनी एनाड्रोन सिस्टम्स 1000 किमी रेंज वाला ड्रोन बना रही है.

'शक्ति' ड्रोन अपने साथ 25 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है.

'शक्ति' लगभग चार घंटे तक लगातार काम करने में सक्षम है.

SHAKTI long-range loitering munition: भारतीय सेना अपनी ड्रोन युद्ध क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रही है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस दिशा में तेज प्रगति देखी गई है. आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद ड्रोन वॉरफेयर को लेकर गंभीर हैं. वैसे तो भारतीय सेना लंबे समय से ड्रोन्स का इस्तेमाल कर ही है लेकिन, अभी तक आर्मी के जखीरे में सैकड़ों किलोमीटर दूर के लक्ष्यों को तबाह करने वाले ड्रोन नहीं थे. अब भारत में 500 से 1000 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन भी विकसित किए जा रहे हैं. हाल ही में बेंगलुरु की निजी कंपनी 'एनाड्रोन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड' ने एक स्वदेशी लॉन्ग-रेंज लोइटरिंग म्यूनिशन (loitering munition) बनाने की योजना घोषित की है. इसे 'शक्ति' नाम दिया गया है.

क्या है SHAKTI लोइटरिंग म्यूनिशन?

'शक्ति' एक स्वदेशी लॉन्ग-रेंज लोइटरिंग म्यूनिशन होगा जिसकी रेंज 1000 किमी होगी. इसे दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक हमला करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है.

कितनी है 'शक्ति' की हमलावर क्षमता

एनाड्रोन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार, इस UAV को 25 किलोग्राम का विस्फोटक वॉरहेड ले जाने और लगभग चार घंटे तक लगातार काम करने (ऑपरेशनल एंड्योरेंस) के लिए डिजाइन किया गया है.

किस काम के लिए बनाया जा रहा है 'शक्ति' ड्रोन?

रेंज, पेलोड और एंड्योरेंस का यह कॉम्बिनेशन 'शक्ति' को एक स्ट्रैटेजिक लॉन्ग-रेंज लोइटरिंग म्यूनिशन बनाता है. इसे कमांड सेंटर, रडार साइट, लॉजिस्टिक्स हब और दूसरे अहम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ डीप स्ट्राइक ऑपरेशन करने में इस्तेमाल किया जा सकता है.

SHAKTI की खासियत

एनाड्रोन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शक्ति ड्रोन में एक वाइड-एंगल ऑनबोर्ड कैमरा सिस्टम लगा है जो हमले से पहले अपने लक्ष्य की पुष्टि कर सकता है.

स्टेल्थ तकनीक से लैस

'शक्ति' लोइटरिंग म्यूनिशन को दुश्मन की नजरों से बचे रहने के लिए डिजाइन किया गया है. इसे इस तरह बनाया गया है ताकि यह रडार पर कम से कम दिखे. इस खासियत के कारण शक्ति ड्रोन दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की नजर में आए बिना अपने काम को अंजाम दे सकता है.

बदलाव के दशक से गुजर ही है सेना

हाल ही में पुणे में नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) के 150वें कोर्स की पासिंग-आउट परेड के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि भारतीय सेना "बदलाव के दशक" से गुजर रही है और खुद को भविष्य के लिए तैयार सेना में बदल रही है. सेना में ड्रोन बटालियन, दिव्यास्त्र बैटरी, शक्तिमान रेजिमेंट, भैरव बटालियन और टेक्नोलॉजी पर आधारित अन्य यूनिट्स बनाना इसी बदलाव का हिस्सा है.

क्या है सेना का ईगल ऑन द आर्म कॉन्सेप्ट?

भारतीय सेना का ईगल ऑन द आर्म कॉन्सेप्ट इन दिनों चर्चा में है. इसका मतलब है कि हर सैनिक के हाथ में एक 'ईगल' (ड्रोन) होना चाहिए. हर सैनिक में ड्रोन ऑपरेट करने की काबिलियत होनी चाहिए. सेना की अकादमियों और दूसरी जगहों पर इसके लिए ट्रेनिंग चल रही है.

ड्रोन की अहमियत सैन्य ऑपरेशन में कैसे बढ़ रही है?

ड्रोन अब केवल विशिष्ट उपकरण नहीं रह गए हैं. युद्ध के मैदान में ये बख्तरबंद वाहनों का पीछा कर सकते हैं. सटीक गोलाबारी करने में दूर बैठी आर्टिलरी यूनिट की मदद कर सकते हैं. लंबी दूरी तक हमला कर सकते हैं. ऊंचाई से निगरानी कर सकते हैं. सबसे अहम बात ये है कि ड्रोन किसी अन्य सैन्य उपकरण की तुलना में सस्ते भी हैं.

