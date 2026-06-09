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क्या है पाकिस्तान का 'फ़ितना-ए-हिंदुस्तान' नैरेटिव? संयुक्त राष्ट्र में भारत ने उड़ा दी धज्जियां

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क्या है पाकिस्तान का 'फ़ितना-ए-हिंदुस्तान' नैरेटिव? संयुक्त राष्ट्र में भारत ने उड़ा दी धज्जियां

संयुक्त राष्ट्र में भारत पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करके अपनी सरकारी एजेंसियों को यह निर्देश देना कि वे अपनी सीमाओं के भीतर मौजूद समूहों को 'फ़ितना-अल-हिंदुस्तान' कहें, असल में धार्मिक शब्दावली की आड़ में दुष्प्रचार फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 09, 2026, 11:49 PM IST

क्या है पाकिस्तान का 'फ़ितना-ए-हिंदुस्तान' नैरेटिव? संयुक्त राष्ट्र में भारत ने उड़ा दी धज्जियां

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि  हरीश पर्वथनेनी ने पाकिस्तान को लताड़ा. (फोचो- ANI)

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संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर जमकर लताड़ा है. पाकिस्तान अपनी सीमाओं के भीतर काम करने वाले आतंकी समूहों को "फ़ितना-अल-हिंदुस्तान" नाम देकर सरकारी स्तर पर गलत जानकारी फैला रहा था. 'फितना' एक अरबी धार्मिक शब्द है, जिसका अर्थ 'विद्रोह' या 'मूर्तिपूजा' भी हो सकता है. भारत ने इस नैरेटिव को ध्वस्त करते हुए करारा जवाब दिया है. अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वथनेनी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारत पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहा है.

क्या है पूरा मामला?

पाकिस्तान पिछले साल से ही अपने देश के अंदर सक्रिय कई आतंकी संगठनों को भारत के इशारे पर काम करने वाला बता रहा है. पाकिस्तान ने इस संगठनो को फ़ितना-अल-हिंदुस्तान नाम दिया है. हालांकि पाकिस्तान के पास अपने दावों को लेकर कोई सबूत नहीं है लेकिन, वो लगातार बड़े वैश्विक मंचों पर भी आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हिंसक गतिविधियां भारत के इशारे पर हो रही है. हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी सरकारी एजेंसियों से कहा है कि वो 'फ़ितना-अल-हिंदुस्तान' का इस्तेमाल करें.

पाकिस्तान के इस पैंतरे पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारतीय राजदूत ने कहा कि यह शब्दावली पाकिस्तानी नागरिकों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय, दोनों को गुमराह करने के लिए बनाई गई है. राजदूत पर्वथनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करके अपनी सरकारी एजेंसियों को यह निर्देश देना कि वे अपनी सीमाओं के भीतर मौजूद समूहों को 'फ़ितना-अल-हिंदुस्तान' कहें, असल में धार्मिक शब्दावली की आड़ में आधिकारिक तौर गलत जानकारी और दुष्प्रचार फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वथनेनी ने कहा कि यह नैरेटिव भारत के प्रति दुश्मनी बनाए रखने की पाकिस्तान के तंत्र की कोशिश का हिस्सा है. इसे नफरत की एक संगठित फ़ैक्टरी बताते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद पाकिस्तान की आबादी का ध्यान घरेलू राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के बजाय बाहरी खतरों पर केंद्रित रखना है. भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान के राजनीतिक ढांचे और शासन में सेना की भूमिका पर भी निशाना साधा. पर्वथनेनी ने देश में हाल ही में हुए संवैधानिक बदलावों को नागरिक संस्थानों पर सेना के बढ़ते प्रभाव का सबूत बताया.

 

पी. हरीश ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अपनी असफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और दुनिया को गुमराह करने की यह कोशिश असफल साबित होगी. उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान अपनी डीप स्टेट सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए अपने नागरिकों के मन में भारत के प्रति नफरत के बीज बो रहा है.  सुरक्षा परिषद में आतंकवादी संगठनों का नाम लेकर भारत ने वैश्विक समुदाय पर दबाव बनाने की कोशिश की कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरे मानदंड न अपनाए जाएं. 

अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषद की चर्चा के दौरान हरिश ने पाकिस्तान द्वारा सुविधायुक्त आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया. भारत ने कहा कि आईएसआईएल (इस्लामिक स्टेट), अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और इनके सहयोगी संगठनों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए. 

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