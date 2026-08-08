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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

भारतीय नौसेना का '200 शिप' प्लान क्या है? क्यों इतनी तेजी से हो रहा युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण

भारतीय नौसेना चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए 2035 तक 200 से अधिक युद्धपोतों का बेड़ा तैयार करने की योजना पर काम कर रही है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 08, 2026, 09:14 PM IST

भारतीय नौसेना का '200 शिप' प्लान क्या है? क्यों इतनी तेजी से हो रहा युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति है भारत. (AI इमेज)

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  • इंडो-पैसिफिक में चीन की नौसैनिक मौजूदगी बढ़ रही है
  • साल 2026 में नेवी रिकॉर्ड 15-19 युद्धपोत इंडक्ट करने वाली है
  • वर्तमान में 50 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां निर्माणाधीन हैं

भारतीय नौसेना अपने बेड़े के सबसे बड़े विस्तार की योजना बना रही है. भारतीय नौसेना का '200 शिप प्लान'  एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य वर्ष 2035 तक बेड़े में 200 से अधिक सक्रिय युद्धपोत, पनडुब्बियां और सहायक पोत शामिल करना है. वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास लगभग 140 पोत हैं. इस आंकड़े को 200 से ऊपर ले जाने के लिए तेजी से नए युद्धपोतों का निर्माण हो रहा है. 

क्यों पड़ी नौसेना के विस्तार की जरूरत

भारत की तीनों सेनाओं में नेवी ही संख्या और संसाधनों के मामले में सबसे छोटी है. लेकिन इसके पास हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जैसे बड़े समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और निगरानी का जिम्मा है. जैसे-जैसे इंडो-पैसिफिक में चीन की नौसैनिक मौजूदगी बढ़ रही है और पाकिस्तान अपने बेड़े को आधुनिक बना रहा है, भारत भी महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए अपनी नौसेनिक क्षमताओं को बढ़ा रहा है.

'ब्लू-वाटर नेवी' बनेगी भारतीय नौसेना!

भारतीय नौसेना अपने बेड़े में ऐसे युद्धपोतों और पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा रही है जो गहरे समुद्र में दूर तक अभियानों का संचालन करने में सक्षम हों. ऐसी नौसेना को 'ब्लू-वाटर नेवी' कहा जाता है. भारतीय नौसेना की योजना साल 2047 तक पूर्ण आत्मनिर्भर होने की भी है. यानी आजादी के सौवें साल तक नेवी के सारे युद्धपोत, हथियार और तकनीक स्वदेशी होंगे. 

200 युद्धपोतों के साथ-साथ भारतीय नौसेना लगभग 350 से 500 नौसैनिक विमानों और हेलीकॉप्टरों के बेड़े को बनाए रखने की योजना पर काम कर रही है. नेवी के बेड़े में शामिल हो रहे सभी नए पोत भारतीय शिपयार्डों माझगांव डॉक, गार्डन रीच, गोवा शिपयार्ड और एल एंड टी में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत निर्मित हो रहे हैं.

भारत ने पनी घरेलू शिपबिल्डिंग क्षमता में भी बड़ा सुधार किया है. वर्तमान में 50 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां भारतीय शिपयार्डों में निर्माणाधीन हैं. साल 2026 में नेवी रिकॉर्ड 15-19 युद्धपोत इंडक्ट करने वाली है. नेवी तेजी से  एंटी-सबमरीन पोत भी बेड़े में शामिल कर रही है. इसके अलावा प्रोजेक्ट 75I के तहत नई डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का निर्माण भी किया जाना है. 

भारतीय नौसेना के पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने का मतलब है आजादी से काम करने और हिंद महासागर और बड़े इंडो-पैसिफिक इलाके में अपनी ताकत दिखाने में सक्षम होना. यह क्षमता डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO), सरकारी और प्राइवेट शिपयार्ड, स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, IIT, प्राइवेट इंडस्ट्री और एकेडमिक संस्थानों के साथ मिलकर बनाई जा रही है. सालों की मेहनत के बाद भारतीय नौसेना ने अब देश में नेवल प्रोडक्शन का एक मजबूत इकोसिस्टम भी तैयार कर लिया है. 

भारतीय नौसेना के अनुसार, अभी हर 40 दिन में लगभग एक स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी सेवा में शामिल हो रही है. 2025 में 12 युद्धपोत और एक पनडुब्बी को कमीशन किया गया था. भारतीय नौसेना की कोशिशें एंटी-सबमरीन वॉरफेयर को मजबूत करने, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी बेहतर करने और एक मजबूत डिटरेंस बनाए रखने पर केंद्रित हैं. हिंद महासागर क्षेत्र में किसी भी आपदा के समय भारतीय नौसेना ही सबसे पहले मदद करने वाले देश के तौर पर पहुंचती है. इस क्षमता को बनाए रखने के लिए नेवी को ज्यादा प्लेटफॉर्म और संसाधनों की जरूरत है. 

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