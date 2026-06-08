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भारत की LR-LACM मिसाइल क्या है जिसे खरीदना चाहता है ग्रीस? जानिए इसकी ताकत जिससे डरा हुआ है तुर्की

LR-LACM missile: ग्रीस की नजर भारत की लॉन्ग-रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल पर है. इस संभावित सौदे की खबर से तुर्की परेशान है. बेहद नीची उड़ान भरने में सक्षम LR-LACM को जमीन और युद्धपोत, दोनों से लॉन्च किया जा सकता है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 08, 2026, 04:04 PM IST

भारत की LR-LACM मिसाइल क्या है जिसे खरीदना चाहता है ग्रीस? जानिए इसकी ताकत जिससे डरा हुआ है तुर्की

LR-LACM को DRDO ने विकसित किया है. (प्रतीकात्मक AI इमेज)

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  • LR-LACM को DRDO ने लंबी दूरी तक सटीक हमलों के लिए विकसित किया है.
  • LR-LACM की ऑपरेशनल रेंज 1500 किमी तक है.
  • LR-LACM  अहम रणनीतिक लक्ष्यों को सटीक निशाना बना सकती है. 
  • LR-LACM कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है. 

Long-Range Land Attack Cruise Missile: भारत की स्वदेशी मिसाइलों की मांग अब विदेशों में भी बढ़ रही है. ब्रह्मोस की ताकत का लोहा पहले ही पूरी दुनिया मान चुकी है. अब भारत की लॉन्ग-रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल (LR-LACM) भी डिमांड में है. ग्रीक सिटी टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रीस भारत के साथ अपना रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है. इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ग्रीस भारत से LR-LACM हासिल करना चाहता है जिससे तुर्की के रक्षा प्रतिष्ठान में खलबली है. ये खबरें ऐसे समय आई हैं जब तुर्की के एक और विरोधी साइप्रस द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारत से बातचीत शुरू करने की रिपोर्ट्स आई हैं. 

क्या है LR-LACM? 

भारत की लॉन्ग-रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (LR-LACM) एक अत्याधुनिक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पूरी तरह से भारत में DRDO ने डिजाइन किया है. इसे खास तौर पर लंबी दूरी तक सटीक हमला करने के लिए विकसित किया गया है. नवंबर 2024 में ओडिशा के तट से LR-LACM का एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से सफल  परीक्षण भी किया जा चुका है. इस मिसाइल में स्वदेशी टर्बोफैन इंजन लगाया गया है और यह एडवांस्ड एवियोनिक्स से लैस है. लॉन्ग-रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को जमीन पर मौजूद मोबाइल प्लेटफॉर्म के अलावा नौसेना के युद्धपोतों से भी दागा जा सकता है. 

तुर्की क्यों परेशान है?

तुर्की के लिए हाल ही में एक के बाद दो परेशान करने वाली खबरें आई हैं. पहले साइप्रस द्वारा ब्रह्मोस सौदे को लेकर भारत से बातचीत की खबर आई. अब ग्रीस भी भारत से 
भारत की लॉन्ग-रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल हासिल करना चाहता है. हालांकि भारत या ग्रीस की सरकारों ने मिसाइल डील के लिए बातचीत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. फिर भी, तुर्की के मीडिया प्रकाशनों और रक्षा विशेषज्ञों के बीच LR-LACM और ब्रह्मोस पर काफी चर्चा हो रही है. 

तुर्की के रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है?

तुर्की के डिफेंस एनालिस्ट अर्दान ज़ेंटर्क ने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीस भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या लॉन्ग-रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल हासिल कर लेता है तो पूर्वी भूमध्य सागर में सैन्य शक्ति का पूरा संतुलन बदल जाएगा. ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की के सैन्य रणनीतिकार अपने तटों के पास भारतीय मिसाइलों की तैनाती को अपनी समुद्री महत्वाकांक्षाओं के लिए सीधा खतरा मानते हैं. 

LR-LACM की मारक क्षमता कितनी है? 

भारत की लॉन्ग-रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 1,500 किलोमीटर है. अगर ग्रीस की सेना इस सिस्टम को तैनात करती है तो तुर्की का अहम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी मारक क्षमता के दायरे में आ जाएगा. यह मिसाइल बेहद नीची उड़ान भरने में सक्षम है. रडार को चकमा देने में सक्षम LR-LACM एयर डिफेंस साइट्स, रडार नेटवर्क, कमांड हब और लॉजिस्टिक्स बेस जैसे सैन्य ढांचों पर सटीक हमले कर सकती है. 

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