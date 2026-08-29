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अग्नि-V और अग्नि प्राइम में क्या अंतर है? एक दूसरे से कितनी अलग हैं भारत की ये बैलिस्टिक मिसाइलें

अग्नि-V और अग्नि प्राइम में क्या अंतर है? एक दूसरे से कितनी अलग हैं भारत की ये बैलिस्टिक मिसाइलें

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

अग्नि-V और अग्नि प्राइम में क्या अंतर है? एक दूसरे से कितनी अलग हैं भारत की ये बैलिस्टिक मिसाइलें

चीन जैसे बड़े और दूरस्थ प्रतिद्वंद्वी को रोकने के लिए अग्नि-5 एक मजबूत रणनीतिक हथियार है. पाकिस्तान जैसे निकटवर्ती खतरों के त्वरित जवाब के लिए अग्नि-प्राइम एक तेज और सटीक विकल्प है.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 29, 2026, 07:13 PM IST

अग्नि-V और अग्नि प्राइम में क्या अंतर है? एक दूसरे से कितनी अलग हैं भारत की ये बैलिस्टिक मिसाइलें

अग्नि-5 और अग्नि-प्राइम भारत की रणनीतिक मिसाइलें हैं. (AI इमेज)

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Agni-V and Agni Prime: अग्नि सीरीज की मिसाइलें भारत की परमाणु निवारक क्षमता की रीढ़ हैं. भारत ने तीन दशक से भी ज्यादा समय पहले पहली अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया था. तब से लेकर अब इस सीरीज की पांच मिसाइलें विकसित की जा चुकी हैं और छठवी मिसाइल अग्नि-6 विकास के चरण में है. भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने इसी सीरीज में एक खास मिसाइल 'अग्नि प्राइम' भी विकसित की है. ज्यादातर लोगों को लगता है कि अग्नि प्राइम और अग्नि-V मिसाइलें एक ही हैं. क्या सच में ऐसा ही है? आखिर भारत को अग्नि प्राइम के विकास और परीक्षण की जरूरत क्यों पड़ी, इन मिसाइलों को किस उद्देश्य से विकसित किया गया है? आइये जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब. 

अग्नि-V मिसाइल क्या है?

अग्नि-V भारत की सबसे ज़्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है. DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित की गई अग्नि-V 5,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक हमला करने में सक्षम है. यह मिसाइल भारत के सबसे अहम रणनीतिक हथियारों में से एक है. अग्नि-V मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने के लिए आधुनिक सॉलिड-फ्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है. इस मिसाइल की रेंज में सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अफ्रीका और यूरोप के देश भी हैं. अग्नि-V अपने साथ 1500 किलोग्राम का परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है. सबसे खास बात ये है कि अग्नि-V एक साथ कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम है. 

अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है?

अग्नि प्राइम भी अग्नि परिवार का ही हिस्सा है. लेकिन इस बैलिस्टिक मिसाइल को खास तरह की ऑपरेशनल जरूरत के हिसाब से बनाया गया है. अग्नि-P या अग्नि प्राइम को ज्यादा तेजी तैनात करने और क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए विकसित किया गया है. अग्नि प्राइम की रेंज को जानबूझकर 2500 से 2000 किमी रखा गया है. अग्नि-P मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की अगली पीढ़ी है. यह पुरानी अग्नि-I और अग्नि-II मिसाइलों की जगह लेने के लिए डिजाइन की गई है. 

भारत के लिए दोनों क्यों जरूरी हैं?

भारत की रक्षा नीति में अग्नि-V और अग्नि-P मिसाइलों का महत्व अलग-अलग है. किसी देश का सिर्फ परमाणु संपन्न हो जाना ही काफी नहीं होता. सबसे अहम ये है कि कोई देश अपने परमाणु हथियारों को कितनी दूरी तक पहुंचा सकता है. इसकी वजह से मिसाइलों की अहमियत बढ़ जाती है.  अग्नि-V दुनिया को भारत का एक रणनीतिक संदेश है. अग्नि-V मिसाइल का प्राथमिक उद्देश्य लंबी दूरी की रणनीतिक निरोधात्मकता है. दुनिया को अब पता है कि भारत के पास लंबी दूरी पर विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता है. 

दूसरी ओर, अग्नि-पी मिसाइल क्षेत्रीय निवारक की भूमिका निभाती है. इसकी छोटी रेंज इसे क्षेत्रीय स्तर पर खतरों से निपटने में सक्षम बनाती है और तेजी से तैनाती भी प्रदान करती है. अग्नि-पी इस सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइलों में से भी एक है. खास बात ये है कि इसे रेल आधारिक लॉन्चर से भी दागा जा सकता है. इससे यह दुश्मन की सैटेलाइट निगरानी से छिप सकती है और बहुत कम समय में लॉन्च के लिए तैयार हो सकती है. 

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