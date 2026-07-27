भारत के सैन्य ठिकानों तक नहीं पहुंच पाएंगे दुश्मन के ड्रोन, सिर्फ 16 सेकंड में नष्ट कर देगा 'भार्गवास्त्र', जानिए क्या है ये सिस्टम

देश में ही विकसित किया गया 'भार्गवास्त्र' एक लेयर्ड हार्ड-किल काउंटर-ड्रोन सिस्टम है. दुश्मन के ड्रोन्स को रोकने के लिए यह गाइडेड और अनगाइडेड माइक्रो-रॉकेट्स का इस्तेमाल करता है.

गाइडेड और अनगाइडेड माइक्रो-मिसाइलों से लैस है भार्गवास्त्र

दुश्मन के ड्रोन को 10 किमी दूर से ट्रैक कर सकता है

एक साथ आ रहे ड्रोन के पूरे झुंड को भी नष्ट कर सकता है भार्गवास्त्र

Bhargavastra Drone Killer: दुनिया भर में ड्रोन तबाही के नए हथियार बनकर उभरे हैं. हाल ही में सबने देखा कि कैसे ईरान ने अपने सस्ते और लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम ड्रोन्स से पूरे खाड़ी क्षेत्र में तबाही मचाई. आकार में छोटे और रडार पर कम दिखने वाले इन 'लोइटरिंग म्यूनिशन' को रोकना दुनिया के कई देशों के लिए चुनौती बन चुका है. 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत भी इस चुनौती का सामना कर चुका है. मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन हमले नाकाम कर दिए थे. भारत अब भविष्य की तैयारी भी बड़ी तेजी से कर रहा है.

भारत का नया एंटी ड्रोन सिस्टम 'भार्गवास्त्र' क्या है?

भार्गवास्त्र को रक्षा क्षेत्र की निजी कंपनी सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड ने विकसित किया है. यह देश का पहला स्वदेशी और अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन और काउंटर-स्वार्म सिस्टम है. भार्गवास्त्र एक छोटे ट्रक पर फिट ऐसा सिस्टम है जो हथियारों से लैस ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन और ऑटोनॉमस ड्रोन स्वार्म को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले तबाह करने के लिए बनाया गया है.

भार्गवास्त्र केवल ड्रोन के सिग्नल को जाम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गाइडेड और अनगाइडेड माइक्रो-मिसाइलों / माइक्रो-रॉकेट्स से सीधे हमला करके दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही पूरी तरह नष्ट कर देता है. भार्गवास्त्र हवाई सुरक्षा की आखिरी पंक्ति में शामिल है. इस सिस्टम के पहले लेयर में अनगाइडेड माइक्रो-रॉकेट्स का उपयोग होता है, जिनका घातक दायरा 20 मीटर का होता है. यह एक साथ आ रहे ड्रोन के पूरे झुंड को नष्ट करने के लिए बेहद कारगर है. दूसरे स्तर में त्यधिक सटीक गाइडेड माइक्रो-मिसाइलें शामिल हैं. ये ज्यादा खतरनाक या तेजी से बचकर निकलने वाले ड्रोन को निशाना बनाती हैं.

'भार्गवास्त्र' की ताकत

'भार्गवास्त्र' एंटी ड्रोन सिस्टम का रडार 6 से 10 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के ड्रोन की पहचान कर लेता है. यह तब-तक दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक करता है जबतक ये रेंज में नहीं आ जाता. भार्गवास्त्र की इंटरसेप्शन रेंज 2.5 किलोमीटर तक है. इसके सिंगल लॉन्चर में 64 माइक्रो-मिसाइलें लोड होती हैं. यह मात्र 10 सेकंड के भीतर 360-डिग्री कवरेज के साथ कई रॉकेट एक साथ दाग सकता है.

क्यों 'भार्गवास्त्र' एक खास सिस्टम है?

लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों के खतरे से निपटने के लिए भारत के पास पहले से ही कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं. लेकिन छोटे और सस्ते ड्रोन को रोकने के लिए आकाश या बराक जैसे सिस्टम का इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से बहुत महंगा पड़ता है. भार्गवास्त्र की माइक्रो-मिसाइलें बहुत सस्ती हैं, जिससे यह ड्रोन अटैक रोकने का एक किफायती उपाय है.

भार्गवास्त्र को 7.5-टन क्लास के किसी भी ऑल-टेरेन वाहन पर तैनात किया जा सकता है. इसे लद्दाख, कश्मीर या पूर्वोत्तर के दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में आसानी से ले जाया जा सकता है. ये एंटी ड्रोन सिस्टम AI और एडवांस्ड सेंसर्स से भी लैस है. इसमें रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रारेड कैमरे और जैमिंग सिस्टम भी लगे हैं. इसे बनाने वाली कंपनी सोलर डिफेंस का दावा है कि यह लक्ष्य की पहचान करने के बाद 16 सेकंड से भी कम समय में उसे नष्ट कर देता है.

सैन्य ठिकाने होंगे सुरक्षित

भार्गवास्त्र को मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में अग्रिम सैन्य ठिकानों पर तैनात किया जा सकता है. यह सिस्टम औद्योगिक केंद्रों की सुरक्षा भी कर सकता है. भार्गवास्त्र दुश्मन के किसी भी ड्रोन को सैन्य ठिकाने या अहम ऊर्जा ठिकानों के करीब आने से पहले ही मार गिराएगा.