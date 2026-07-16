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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Kargil Vijay: कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन नेवी क्या कर रही थी? जानिए 'ऑपरेशन तलवार' के बारे में जिससे कांप गया पाकिस्तान

Operation Talwar: कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ सेना ने 'ऑपरेशन विजय' चलाया. वायुसेना ने 'ऑपरेशन सफ़द सागर' लॉन्च किया. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दौरान भारतीय नौसेना ने 'ऑपरेशन तलवार' चलाया था जिसने पाकिस्तानी नेतृत्व की हालत खराब कर दी थी.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 16, 2026, 06:04 PM IST

Kargil Vijay: कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन नेवी क्या कर रही थी? जानिए 'ऑपरेशन तलवार' के बारे में जिससे कांप गया पाकिस्तान

कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने 'ऑपरेशन तलवार' चलाया था. (AI इमेज)

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  • कारगिल युद्ध के दौरान नेवी ने 'ऑपरेशन तलवार' लॉन्च किया था.
  • भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी.
  • भारतीय युद्धपोतों ने पाकिस्तान को पूरी तरह से घेर लिया था.

Kargil Vijay Story: जब भी कारगिल युद्ध का जिक्र होता है तब सबसे ज्यादा चर्चा सेना के शौर्य और वायुसेना के साहसी ऑपरेशंस की होती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दौरान इंडियन नेवी भी चुप नहीं बैठी थी. जब लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर सेना की तोपें और वायुसेना के लड़ाकू विमान गरज रहे थे तब भारतीय नौसेना चुपचाप अरब सागर में आगे बढ़ी और पाकिस्तान की घेराबंदी कर दी. नेवी ने इसे 'ऑपरेशन तलवार' नाम दिया था. भले ही नौसेना ने इस युद्ध में एक भी गोली न चलाई हो लेकिन, पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अगर वह पीछे नहीं हटा तो उसका हश्र क्या होगा. 

क्या था 'ऑपरेशन तलवार'?

1999 का कारगिल युद्ध मुख्य रूप से पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर लड़ा गया था. इस पूरे युद्ध के दौरान  सेना (Army) और वायुसेना (Air Force) की भूमिका ही खबरों में छाई रही. कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना सु्र्खियों में नहीं आई. लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि नेवी चुप बैठी थी. पर्दे के पीछे भारतीय नौसेना ने समुद्र में जो बिसात बिछाई, उसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. 

जब भारतीय सेना लद्दाख में युद्ध लड़ रही थी और वायुसेना इसमें अहम भूमिका निभा रही थी, तभी 4 मई 1999 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक के बाद नौसेना ने आधिकारिक तौर पर 'ऑपरेशन तलवार' लॉन्च किया. इस दौरान भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी युद्धक जहाजों की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती की. पाकिस्तान पर दबाव दोगुना करने के लिए, नौसेना ने विशाखापत्तनम से अपने पूर्वी बेड़े को भी अरब सागर में बुला लिया और उसे मुंबई स्थित पश्चिमी बेड़े के साथ मिला दिया. इस संयुक्त ताकत के सामने पाकिस्तान की नौसेना बेहद कमजोर थी. 

'ऑपरेशन तलवार' के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोत, पनडुब्बियां  और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कराची बंदरगाह से कुछ ही समुद्री मील की दूरी पर जाकर तैनात हो गए. हालांकि भारत ने औपचारिक रूप से कोई 'नौसैनिक नाकाबंदी' की घोषणा नहीं की थी लेकिन युद्धपोतों की आक्रामक स्थिति ने पाकिस्तान के मन में खौफ पैदा कर दिया. इस दौरान पाकिस्तान नेवी अपनी सीमा से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सकी. 

इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को एक साफ चेतावनी दी थी. अगर कारगिल से पीछे नहीं हटे को समुद्री रास्ते के जरिए जो कच्चा तेल पाकिस्तान पहुंचता था उसे रोक दिया जाता. भारतीय नौसेना के जहाजों ने पाकिस्तानी तेल टैंकरों के रास्तों को घेर लिया था. डर के मारे पाकिस्तान की नेवी अपने तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने लगी. ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कोई एक ही काम कर सकता था. या तो वह नौसेनिक लड़ाई लड़ सकता था या अपनी तेल आपूर्ति को सुरक्षा दे सकता था. 

पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकी दी

पाकिस्तान का परमाणु ब्लफ नया नहीं है. कारगिल युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकी दी थी. लेकिन इसके जवाब में भारतीय नौसेना ने अपने मिसाइलों से लैस युद्धपोतों को पाकिस्तानी तट के और करीब तैनात कर दिया. भारत का यह आक्रामक संदेश बिल्कुल साफ था. अगर पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध को समुद्र तक फैलाने की कोशिश की, तो नौसेना कराची को तबाह करने में संकोच नहीं करेगी. 

भारतीय नौसेना के इस आक्रामक रुख ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. पाकिस्तान को समझ आ गया था कि अगर उसने पहाड़ों पर जंग जारी रखी, तो भारत समुद्र में दूसरा मोर्चा खोल देगा. अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान आर्थिक और सैन्य रूप से पूरी तरह बर्बाद हो जाता. ऑपरेशन तलवार से नेवी ने केवल अपनी मौजूदगी और रणनीतिक दबाव के जरिए पाकिस्तान की हालत पंचर कर दी. 14 जुलाई 1999 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 'ऑपरेशन तलवार' को पूरी तरह सफल घोषित किया था. 

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