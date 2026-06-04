पश्चिम बंगाल: ढह रही है तृणमूल कांग्रेस, अब बस ये नेता ममता बनर्जी के साथ, समझिए भाजपा को कैसे होगा फायदा

West Bengal: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में जारी अंदरूनी हलचल के बीच पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ अब केवल पुराने वफादार ही बच गए हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस विधायी दल का नया गुट बन गया है जिसकी अगुवाई ऋतब्रत बनर्जी कर रहे हैं. ऋतब्रत अब सदन में आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष हैं.

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में हाहाकार है. बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के एक महीने के अंदर ही पार्टी टूट के कगार पर है. TMC प्रमुख ममता बनर्जी के साथ अब केवल उनके पुराने वफादार ही बचे हैं. पार्टी में दरार का सार्वजनिक प्रदर्शन भी उस समय हो गया जब सत्ता गंवाने के बाद पहली बार सड़क पर उतरीं ममता बनर्जी के साथ सिर्फ आठ विधायक दिखे. बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के साथ अब मदन मित्रा, फ़िरहाद हकीम, शोभनदेव चट्टोपाध्याय और अशोक देब जैसे पुराने नेता ही रह गए हैं जो 1998 में तृणमूल कांग्रेस के गठन के समय से ही उनके साथ हैं.

कौन ममता के साथ, कौन खिलाफ?

पश्चिम बंगाल में नैना बंद्योपाध्याय, फिरहाद हकीम, कुणाल घोष, बिमान बंद्योपाध्याय, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, मदन मित्रा, अशोक देब और असीमा पात्रा जैसे विधायक अब भी ममता के साथ हैं. इनके अलावा डेरेक ओ'ब्रायन, कल्याण बनर्जी, डोला सेन, समिरुल इस्लाम, मेनका गुरुस्वामी और नदीमुल हक जैसे सांसद भी ममता के साथ हैं. हालांकि, इनमें से कल्याण बनर्जी को छोड़कर सभी सभी सांसद राज्यसभा के सदस्य हैं.

इस समय संसद के दोनों सदनों को मिलाकर तृणमूल कांग्रेस के कुल 41 सांसद हैं. - लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13. लेकिन, ये आंकड़ा कब तक बरकरार रहेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. NDTV की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को जिस उथल-पुथल का सामना करना पड़ा है, उसका असर ममता बनर्जी की पार्टी पर संसद में भी पड़ सकता है. कम से कम 20 तृणमूल कांग्रेस सांसद BJP के संपर्क में हैं. अगर संसदीय दल में फूट पड़ती है, तो यह ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका होगा.

ममता के कितने विधायक बागी हुए?

एक महीने पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे. तब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जबरदस्त जीत हासिल करते हुए लगभग 208 सीटें जीतीं, जबकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) को महज 80 सीटें मिलीं. लेकिन, ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं. अब 58 तृणमूल विधायकों ने निष्कासित नेता ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता बनाने के लिए अपना समर्थन दे दिया है. यानी अपनी ही पार्टी के विधायक ममता के खिलाफ खड़े हो गए हैं. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ममता बनर्जी अनुभवी नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय को यह पद देना चाहती थीं. बागी विधायकों ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी किनारे कर दिया है.

भाजपा को कैसे होगा फायदा?

भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस में पड़ी फूट को बड़ी बारीकी से देख रही है. मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि कई TMC नेता भाजपा के संपर्क में हैं. हालांकि, पश्चिम बंगाल की राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी इन नेताओं को दल में शामिल नहीं करेगी. भाजपा चाहती है कि बंगाल में TMC के साथ कुछ वैसा ही हो जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ. ममता बनर्जी को पूरी तरह से कमजोर करके पार्टी पर बगावती गुट के कब्जे को भाजपा दूर से समर्थन दे सकती है.

