UP Election 2027: यूपी चुनाव से पहले BJP में राजनीतिक विरासत पर क्यों तेज हुई चर्चा? चुनावी दंगल के लिए तैयार नेताओं की अगली पीढ़ी

UP Politics: टिकट बंटवारे को लेकर अभी भले ही कोई अंतिम फैसला न हुआ हो, लेकिन पार्टी के कई कद्दावर नेताओं के बेटे-बेटियों ने जमीन पर अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है.

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, भाजपा के भीतर विरासत की राजनीति यानी परिवारवाद की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कई बड़े और दिग्गज नेता चाहते हैं कि उनके बच्चे अब सक्रिय राजनीति में कदम रखें और उनके परिवार का सियासी रसूख आगे भी बना रहे.

टिकट बंटवारे को लेकर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इन बड़े नेताओं के बेटे-बेटियों ने जमीन पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है. सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी बढ़ती मौजूदगी, जनता से सीधा संवाद और सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटी साफ इशारा कर रही है कि वे चुनावी दंगल में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

राजनाथ सिंह के छोटे बेटे रेस में आगे

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह पहले से ही विधायक हैं. द स्टेट्समैन के अनुसार, अब उनके छोटे बेटे नीरज सिंह भी राजनीति के गलियारों में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं. पिछले कुछ सालों से नीरज, लखनऊ में अपने पिता की अनुपस्थिति में विभिन्न कार्यक्रमों और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं. सूत्रों की मानें तो भाजपा उन्हें लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट से मैदान में उतार सकती है या फिर संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है. ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़े नीरज सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं और युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है.

विश्व पटल पर अपनी अद्वितीय लोकप्रियता, दूरदर्शी नेतृत्व और राष्ट्र पुनर्जागरण के अद्भुत संकल्प के लिए सम्मानित, भारत के समृद्ध वैभव के पुनर्प्रतिष्ठाता, आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के मार्गदर्शक, राष्ट्र के गौरव — देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज उत्तर… pic.twitter.com/XLKzVGUnDD — 𝐍𝐞𝐞𝐫𝐚𝐣 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐡 (@NeerajSinghSays) December 25, 2025

मनोज सिन्हा और सतीश महाना के बच्चे भी सक्रिय

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा को भी एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है. 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनके नाम की चर्चा चली थी, लेकिन तब उन्हें टिकट नहीं मिला. इस बार गाजीपुर सदर सीट से उनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है. अभिनव लगातार जिले में पार्टी की बैठकों, ट्रेनिंग प्रोग्रामों और स्वच्छता अभियानों में हिस्सा ले रहे हैं. चूंकि इस सीट से पिछली बार चुनाव लड़ने वाली संगीता बलवंत अब राज्यसभा सदस्य बन चुकी हैं, इसलिए अभिनव का नाम सबसे आगे चल रहा है. फिलहाल इस सीट पर सपा का कब्जा है.

इसी तरह, यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के बेटे करन महाना भी राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं. पेशे से बिजनेसमैन और भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य करन ने हाल के दिनों में अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र कानपुर के महाराजपुर में अपनी सक्रियता काफी बढ़ा दी है.

संतोष गंगवार की बेटी श्रुति

झारखंड के राज्यपाल और भाजपा के सीनियर नेता संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार भी टिकट की रेस में शामिल हैं. बरेली की बहेड़ी विधानसभा सीट पर समीकरण उनके पक्ष में बैठते दिख रहे हैं. यहां के पूर्व विधायक छत्रपाल गंगवार के लोकसभा पहुंचने के बाद पार्टी को एक नए चेहरे की तलाश है. मुस्लिम और कुर्मी आबादी वाली इस सीट पर श्रुति का दावा काफी मजबूत माना जा रहा है.

आर्य समाज खड़ा रामनगर भोपतपुर, तहसील बहेड़ी, जनपद बरेली के 90वें वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 🙏🚩



इस अवसर पर वैदिक उपदेश एवं भजनों का श्रवण कर आध्यात्मिक ऊर्जा एवं वैचारिक प्रेरणा प्राप्त हुई। pic.twitter.com/JARII7Dnp0 — Shruti Gangwar (@ShrutiGangwarIN) May 30, 2026

बृजभूषण की बेटी शालिनी की दावेदारी

दूसरी तरफ, पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह नोएडा की राजनीति में सक्रिय हो गई हैं. हाल ही में हुए सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात और सोशल मीडिया पर उनके बयानों ने सबका ध्यान खींचा है. पेशे से वकील और सोशल एक्टिविस्ट शालिनी नोएडा सिटीजंस फोरम की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं. हालांकि, नोएडा सीट से पहले ही राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, इसलिए शालिनी के लिए यहां से टिकट पाना इतना आसान नहीं होगा.

रीता बहुगुणा के बेटे मयांक

सीनियर लीडर रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयांक जोशी भी चुनावी मौके की तलाश में हैं. 2022 में लखनऊ कैंट से टिकट न मिलने के बाद वे समाजवादी पार्टी के करीब चले गए थे. लेकिन अब उनकी मां रीता बहुगुणा जोशी उनके लिए भाजपा से टिकट सुरक्षित कराने की पूरी कोशिश कर रही हैं.

संजय सिंह की बेटी आकांक्षा भी कतार में

अमेठी में पूर्व सांसद संजय सिंह की बेटी आकांक्षा सिंह अपनी मां अमिता सिंह के साथ मिलकर मतदाताओं के बीच पैठ बना रही हैं. सुप्रीम कोर्ट की वकील आकांक्षा के पिता संजय सिंह 2022 का चुनाव हार गए थे, और अब परिवार चाहता है कि आकांक्षा इस सियासी विरासत को आगे बढ़ाएं.

आगे क्या होगी पार्टी की रणनीति?

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा हमेशा चुनाव जीतने की क्षमता देखकर ही टिकट बांटती है. लेकिन इस बार बड़े राजनीतिक परिवारों का दबाव इतना ज्यादा है कि पार्टी के भीतर मंथन का दौर लंबा चलने वाला है. अब देखना यह होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा इनमें से किसे चुनावी मैदान में उतारती है और किसे संगठन में एडजस्ट करती है.