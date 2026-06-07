FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
यूरोप के 27 देशों की सबसे बड़ी कमजोरी चीन के कंट्रोल में! किस खतरे से डरे हुए हैं फ्रांस-जर्मनी-इटली जैसे देश?

यूरोप के 27 देशों की सबसे बड़ी कमजोरी चीन के कंट्रोल में! किस खतरे से डरे हुए हैं फ्रांस-जर्मनी-इटली जैसे देश?

Opinion: छतों पर पैदा हो रही बिजली, बदल रही यूपी की तस्वीर, योगी के विजन से सोलर क्रांति का राष्ट्रीय मॉडल बना प्रदेश

Opinion: छतों पर पैदा हो रही बिजली, बदल रही यूपी की तस्वीर, योगी के विजन से सोलर क्रांति का राष्ट्रीय मॉडल बना प्रदेश

पाकिस्तान के खिलाफ PoK में सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग? भारी विरोध प्रदर्शन से हिली सरकार और सेना

पाकिस्तान के खिलाफ PoK में सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग? भारी विरोध प्रदर्शन से हिली सरकार और सेना

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Loan Scheme: शुरू करना है अपना बिजनेस? UP में ऐसे मिलेगा बिना ब्याज- गारंटी के 5 लाख का लोन, जानें स्कीम

Loan Scheme: शुरू करना है अपना बिजनेस? UP में ऐसे मिलेगा बिना ब्याज- गारंटी के 5 लाख का लोन, जानें स्कीम

अब भारत में ही बनेगी पाकिस्तान को दहलाने वाली मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए था आतंकी ठिकाने

अब भारत में ही बनेगी पाकिस्तान को दहलाने वाली मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए था आतंकी ठिकाने

Test में सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने वाले दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में 4 प्लेयर्स ने पार किया 100 का आंकड़ा

Test में सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने वाले दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में 4 प्लेयर्स ने पार किया 100 का आंकड़ा

Homeभारत

भारत

UP Election 2027: यूपी चुनाव से पहले BJP में राजनीतिक विरासत पर क्यों तेज हुई चर्चा? चुनावी दंगल के लिए तैयार नेताओं की अगली पीढ़ी

UP Politics: टिकट बंटवारे को लेकर अभी भले ही कोई अंतिम फैसला न हुआ हो, लेकिन पार्टी के कई कद्दावर नेताओं के बेटे-बेटियों ने जमीन पर अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 07, 2026, 06:20 PM IST

UP Election 2027: यूपी चुनाव से पहले BJP में राजनीतिक विरासत पर क्यों तेज हुई चर्चा? चुनावी दंगल के लिए तैयार नेताओं की अगली पीढ़ी

BJP नेताओं की नई पीढ़ी की बढ़ती भूमिका (Image Source- PTI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, भाजपा के भीतर विरासत की राजनीति यानी परिवारवाद की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कई बड़े और दिग्गज नेता चाहते हैं कि उनके बच्चे अब सक्रिय राजनीति में कदम रखें और उनके परिवार का सियासी रसूख आगे भी बना रहे.

टिकट बंटवारे को लेकर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इन बड़े नेताओं के बेटे-बेटियों ने जमीन पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है. सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी बढ़ती मौजूदगी, जनता से सीधा संवाद और सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटी साफ इशारा कर रही है कि वे चुनावी दंगल में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

राजनाथ सिंह के छोटे बेटे रेस में आगे

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह पहले से ही विधायक हैं. द स्टेट्समैन के अनुसार, अब उनके छोटे बेटे नीरज सिंह भी राजनीति के गलियारों में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं. पिछले कुछ सालों से नीरज, लखनऊ में अपने पिता की अनुपस्थिति में विभिन्न कार्यक्रमों और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं. सूत्रों की मानें तो भाजपा उन्हें लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट से मैदान में उतार सकती है या फिर संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है. ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से पढ़े नीरज सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं और युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है. 

मनोज सिन्हा और सतीश महाना के बच्चे भी सक्रिय 

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा को भी एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है. 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनके नाम की चर्चा चली थी, लेकिन तब उन्हें टिकट नहीं मिला. इस बार गाजीपुर सदर सीट से उनकी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है. अभिनव लगातार जिले में पार्टी की बैठकों, ट्रेनिंग प्रोग्रामों और स्वच्छता अभियानों में हिस्सा ले रहे हैं. चूंकि इस सीट से पिछली बार चुनाव लड़ने वाली संगीता बलवंत अब राज्यसभा सदस्य बन चुकी हैं, इसलिए अभिनव का नाम सबसे आगे चल रहा है. फिलहाल इस सीट पर सपा का कब्जा है.

इसी तरह, यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के बेटे करन महाना भी राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं. पेशे से बिजनेसमैन और भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य करन ने हाल के दिनों में अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र कानपुर के महाराजपुर में अपनी सक्रियता काफी बढ़ा दी है.

संतोष गंगवार की बेटी श्रुति

झारखंड के राज्यपाल और भाजपा के सीनियर नेता संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार भी टिकट की रेस में शामिल हैं. बरेली की बहेड़ी विधानसभा सीट पर समीकरण उनके पक्ष में बैठते दिख रहे हैं. यहां के पूर्व विधायक छत्रपाल गंगवार के लोकसभा पहुंचने के बाद पार्टी को एक नए चेहरे की तलाश है. मुस्लिम और कुर्मी आबादी वाली इस सीट पर श्रुति का दावा काफी मजबूत माना जा रहा है.  

 

बृजभूषण की बेटी शालिनी की दावेदारी

दूसरी तरफ, पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह नोएडा की राजनीति में सक्रिय हो गई हैं. हाल ही में हुए सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात और सोशल मीडिया पर उनके बयानों ने सबका ध्यान खींचा है. पेशे से वकील और सोशल एक्टिविस्ट शालिनी नोएडा सिटीजंस फोरम की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं. हालांकि, नोएडा सीट से पहले ही राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, इसलिए शालिनी के लिए यहां से टिकट पाना इतना आसान नहीं होगा.

रीता बहुगुणा के बेटे मयांक 

सीनियर लीडर रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयांक जोशी भी चुनावी मौके की तलाश में हैं. 2022 में लखनऊ कैंट से टिकट न मिलने के बाद वे समाजवादी पार्टी के करीब चले गए थे. लेकिन अब उनकी मां रीता बहुगुणा जोशी उनके लिए भाजपा से टिकट सुरक्षित कराने की पूरी कोशिश कर रही हैं. 

संजय सिंह की बेटी आकांक्षा भी कतार में

अमेठी में पूर्व सांसद संजय सिंह की बेटी आकांक्षा सिंह अपनी मां अमिता सिंह के साथ मिलकर मतदाताओं के बीच पैठ बना रही हैं. सुप्रीम कोर्ट की वकील आकांक्षा के पिता संजय सिंह 2022 का चुनाव हार गए थे, और अब परिवार चाहता है कि आकांक्षा इस सियासी विरासत को आगे बढ़ाएं.

आगे क्या होगी पार्टी की रणनीति?

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा हमेशा चुनाव जीतने की क्षमता देखकर ही टिकट बांटती है. लेकिन इस बार बड़े राजनीतिक परिवारों का दबाव इतना ज्यादा है कि पार्टी के भीतर मंथन का दौर लंबा चलने वाला है. अब देखना यह होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा इनमें से किसे चुनावी मैदान में उतारती है और किसे संगठन में एडजस्ट करती है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Loan Scheme: शुरू करना है अपना बिजनेस? UP में ऐसे मिलेगा बिना ब्याज- गारंटी के 5 लाख का लोन, जानें स्कीम
Loan Scheme: शुरू करना है अपना बिजनेस? UP में ऐसे मिलेगा बिना ब्याज- गारंटी के 5 लाख का लोन, जानें स्कीम
अब भारत में ही बनेगी पाकिस्तान को दहलाने वाली मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए था आतंकी ठिकाने
अब भारत में ही बनेगी पाकिस्तान को दहलाने वाली मिसाइल, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किए था आतंकी ठिकाने
Test में सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने वाले दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में 4 प्लेयर्स ने पार किया 100 का आंकड़ा
Test में सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने वाले दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में 4 प्लेयर्स ने पार किया 100 का आंकड़ा
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले एक्टिव बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले एक्टिव बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!
ये हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे रूट, सफर के दौरान थम जाती हैं सांसें!
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement