Opinion: शिवपाल और धर्मेंद्र यादव पर नई बहस सपा के जमीनी कार्यकर्ताओं को असहज कर सकती है

RLD प्रवक्ता का दावे ने पार्टी के पुराने पारिवारिक विवादों को फिर चर्चा में ला दिया है. रालोद के साथ-साथ भाजपा नेता भी हाल के दिनों में अखिलेश-शिवपाल संबंधों और सपा के भीतर फैसलों को लेकर सवाल उठा चुके हैं.

अखिलेश की अनुमति के बिना शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव को सपा दफ्तर में प्रवेश की अनुमति नहीं (Image Source: ANI)

डॉ. अभय पाण्डेय

यूपी विधानसभा 2027 को देखते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव PDA रथ यात्रा निकाल रहे हैं. इस यात्रा के साथ वह जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कोशिशों में लगे हैं, लेकिन इन कोशिशों के बीच शिवपाल यादव और धर्मेंद्र को लेकर पर पैदा हुई नई बहस ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को असहज स्थिति में डाल दिया है. दरअसल राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने दावा किया है कि शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव को सपा दफ्तर में प्रवेश करने के लिए अखिलेश यादव से अनुमति लेनी होगी. मतलब इस दावे की मानें तो अगर शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव खुद से चाहें तो सपा दफ्तर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं. यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच इस तरह के खबरें सामने आना सपा के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है. वो भी तब जब अखिलेश यादव PDA रथ यात्रा पर सवार हैं.

RLD प्रवक्ता का दावे ने पार्टी के पुराने पारिवारिक विवादों को फिर चर्चा में ला दिया है. रालोद के साथ-साथ भाजपा नेता भी हाल के दिनों में अखिलेश-शिवपाल संबंधों और सपा के भीतर फैसलों को लेकर सवाल उठा चुके हैं. यही वजह है कि मौजूदा विवाद को सिर्फ एक बयान के तौर पर देखना सही नहीं है. रालोद प्रवक्ता के बयान को भाजपा ने भी समर्थन दिया है.

दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की कोशिश कर रही है. ऐसे समय में पार्टी की राजनीति अगर विकास, सामाजिक समीकरण और चुनावी रणनीति के बजाय लगातार परिवार और आंतरिक अधिकारों की बहस में दिखाई देती है, तो स्वाभाविक रूप से जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का रुख भी उसी तरफ मुड़ सकता है और उन्हें असहज स्थिति में डाल सकता है.

अखिलेश-शिवपाल की तकरार का इतिहास लंबा है

वैसे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच मतभेद आज के नहीं हैं. इसका पुराना इतिहास रहा है. इससे पहले 2016 में भी पार्टी और सरकार पर अपने प्रभाव को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच टकराव खुलकर सामने आया था. सितंबर 2016 में मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल को प्रदेश सपा अध्यक्ष बनाया, जबकि उसी दौर में अखिलेश ने भी कई महत्वपूर्ण फैसलों के जरिए अपनी मजबूत राजनीतिक स्थिति दिखाने की कोशिश की थी.

इसके अलावा अक्टूबर 2016 में अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को मंत्रिमंडल से हटा दिया. जिसके बाद सपा में गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर संघर्ष और तेज हो गया था. स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि 2017 के विधानसभा चुनाव तक अखिलेश-शिवपाल के विवाद ने सपा में सार्वजनिक तौर पर राजनीतिक संकट पैदा कर दिया. 2017 विधानसभा चुनाव में सपा 2012 के मुकाबले 224 सीटों से घटकर 47 सीटों पर रह गई. इस चुनाव में सपा ने कुल 311 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जिसमें 25 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी.

2017 के चुनाव मिली करारी हार के बाद अखिलेश यादव ने खुद माना था कि परिवार का विवाद भी पार्टी की हार के कारणों में शामिल था. यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जिस तरह से अखिलेश-शिवपाल के बीच मतभेद की खबर आ रही है वह 2016-17 की घटना को याद दिलाती है.

अलग पार्टी से फिर सपा तक लौटे शिवपाल

इस बीच शिवपाल यादव ने अलग राजनीतिक संगठन तो बनाया लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वह फिर से अखिलेश के साथ नजर आए. हालांकि दोनों के बीच रिश्ते पुराने जैसे नहीं रहे. शिवपाल यादव सपा के राष्ट्रीय महासचिव भले हों लेकिन सपा में उनका पुराना रुतबा नहीं दिखता.

अभी हाल ही में सितंबर 2026 में लोहिया ट्रस्ट की कमान भी शिवपाल यादव से अखिलेश ने ले ली है. इन सबको देखते हुए सपा के विरोधी दल इसे परिवार के भीतर भरोसे के सवाल से जोड़कर हमला करते हैं. रालोद भी अब सपा के खिलाफ इसी परिवार और संगठन के मुद्दे को राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रही है.

असहजता का सवाल

सपा के जमीनी कार्यकर्ता के लिए नेतृत्व का स्पष्ट संदेश महत्वपूर्ण होता है. पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच मतभेद जब सार्वजनिक होते हैं, तो उसका असर संगठन के माहौल पर पड़ना निश्चित है. 2017 के चुनाव का अनुभव इस बात का एक सटीक और असरदार उदाहरण है कि सार्वजनिक पारिवारिक संघर्ष चुनावी चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता. शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव या यादव परिवार के किसी दूसरे सदस्य को लेकर खड़े हुए विवाद से विरोधी दलों को सपा नेतृत्व पर हमला करने का मुद्दा मिलता है,

इसलिए सपा के लिए चुनौती केवल इस दावे का जवाब देना नहीं है कि क्या सच में पार्टी कार्यालय में प्रवेश की अनुमति है? बड़ी चुनौती तो यह है कि 2027 की तैयारी के बीच परिवार और संगठन से जुड़े विवादों की जगह पार्टी का राजनीतिक एजेंडा कितना स्पष्ट दिखाई देता है? क्योंकि शिवपाल और धर्मेंद्र यादव को लेकर छिड़ी नई बहस सपा के जमीनी कार्यकर्ताओं को असहज कर सकती है. समय रहते अगर सपा ने इसपर काम नहीं किया तो संभव है कि इसका असर 2027 के चुनाव परिणाम पर भी दिख सकता है.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं।)

