UP Election 2027: सपा को उसके सबसे मजबूत गढ़ में घेरने की तैयारी! क्या राजभर का ये दांव बदल देगा यूपी की सियासत का रुख?

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन सूबे की सियासी तपिश अभी से बढ़ने लगी है. एनडीए के अहम सहयोगी दल SBSP ने अभी से अपनी चुनावी बिसात बिछाते हुए सूबे की 32 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है.

उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी से हलचल तेज हो गई है. हालांकि सूबे में विधानसभा चुनाव अगले साल यानी 2027 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने-अपने दांव चलना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के प्रमुख साथी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) यानी सुभासपा ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है.

सुभासपा ने आगामी चुनाव के लिए एनडीए के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में 32 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुभासपा की सीधी नजर समाजवादी पार्टी (सपा) के सबसे मजबूत किले यानी आजमगढ़ पर है.

सपा के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी

सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी जमीन पर पूरी ताकत से काम कर रही है. उन्होंने रविवार (14 जून 2026) को बताया कि पार्टी ने गठबंधन के तहत 32 सीटों की मांग रखी है, जिसका मुख्य उद्देश्य आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के दबदबे को खत्म करना है.

अरुण राजभर ने खुद के चुनाव लड़ने का एलान करते हुए कहा कि वह अतरौलिया विधानसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे और इस सिलसिले में बातचीत भी हो चुकी है. आजमगढ़ जिले की मेहनगर, दीदारगंज और अतरौलिया जैसी अहम सीटों पर सुभासपा ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है.

बीजेपी का क्या है कहना?

सुभासपा की इस बड़ी दावेदारी पर बीजेपी ने बहुत ही नपा-तुला जवाब दिया है. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे या किसी भी नीतिगत मामले पर आखिरी फैसला शीर्ष नेतृत्व ही करता है. उन्होंने भरोसा जताया कि चुनाव के वक्त सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी और आपसी सहमति से ही सीटों का फैसला होगा.

अखिलेश के 'एमवाई' समीकरण को चुनौती

सुभासपा का मानना है कि पिछले चुनाव में सपा को पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बढ़त मिली थी, वह केवल ओम प्रकाश राजभर की ताकत की बदौलत थी. याद दिला दें कि 2022 के चुनाव में सुभासपा ने सपा के साथ मिलकर 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में राजभर ने अखिलेश यादव का साथ छोड़कर दोबारा एनडीए का दामन थाम लिया था.

इससे पहले 2017 में बीजेपी के साथ रहते हुए उन्हें 8 सीटें मिली थीं, जिनमें से 4 पर उन्होंने जीत हासिल की थी. अब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर का दावा है कि इस बार पूर्वी यूपी में सपा को कड़ा सबक सिखाया जाएगा और उनके पारंपरिक मुस्लिम-यादव (MY) समीकरण को ध्वस्त कर दिया जाएगा.

क्या पीडीए वाले फॉर्मूले की ढूंढ पाएंगे काट?

बहरहाल, अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वाले फॉर्मूले की काट ढूंढने के लिए एनडीए की तरफ से राजभर को आगे किया जा सकता है. दो दशक से ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर में ओम प्रकाश राजभर पहली बार खुलकर हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं और मुस्लिम समाज से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर भी काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं. कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तीखे बयान देने वाले राजभर अब उनके सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं.