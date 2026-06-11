चार दिन में चार सांसदों ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ, राज्यसभा में कितनी कमजोर हुई तृणमूल कांग्रेस?

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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. टीएमसी के चार राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं. लोकसभा सांसद भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं. अब कल्याण बनर्जी ने भी सावर्जनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की है.
Trinamool Congress Crisis: तृणमूल कांग्रेस में मची कलह के कारण ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. बीते चार दिनों में पार्टी के चार राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं. सबसे पहले 8 जून को सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था और टीएमसी का साथ भी छोड़ दिया था. इसके बाद 10 जून को सुष्मिता देव ने त्यागपत्र दिया. अब गुरुवार, 11 जून को प्रकाश चिक बराइक और कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया. कोयल मल्लिक को इस साल फरवरी में ही तृणमूल ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था उन्होंने अप्रैल में शपथ ली थी. चार सांसदों के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में टीएमसी की स्थिति कमजोर हो गई है.
पार्टी में फूट और बगावत से पहले तृणमूल कांग्रेस के पास राज्यसभा में 13 सांसद थे. अब ये संख्या घटकर 9 रह गई है. आने वाले दिनों में कुछ और सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं.
तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद भी बगावत कर चुके हैं. माना जा रहा है कि लगभग 18 से 20 सांसद ममता बनर्जी से बगावत कर अपना नया गुट बना सकते हैं. ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले कल्याण बनर्जी ने भी साफ कर दिया है कि दीदी को उनमें और अभिषेक बनर्जी में किसी एक को चुनना होगा. नाराज कल्याण बनर्जी ने कहा है कि अभिषेक को सीनियर नेताओं का सम्मान करना नहीं आता और वे बहुत अहंकारी हैं जिसकी वजह से पार्टी बर्बाद हुई है.
ममता बनर्जी इस समय अपने राजनीतिक करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं. विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में फूट सतह पर आ गई. हालांकि इस मुश्किल दौर में भी कुछ नेता ममता के साथ हैं. TMC सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और प्रतिमा मंडल ने ममता के साथ खड़े रहने की बात कही है. इनके अलावा बाबुल सुप्रियो ने भी सार्वजनिक रूप से पार्टी के साथ बने रहने का ऐलान किया है.
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी के पास अब अपनी ही पार्टी के विधायकों का समर्थन नहीं बचा. टीएमसी के बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई में विधानसभा में अलग गुट बन चुका है. ऋतब्रत बनर्जी का दावा है कि उनके पास 64 विधायकों का समर्थन है जो आगे और बढ़ेगा. ऋतब्रत बनर्जी ने टीएमसी में फूट की वजह पर कहा है कि पार्टी में कुछ लोग खुद को मास्टर और बाकी को स्लेव समझते हैं. इससे संतोष बढ़ रहा है. लोग अब इस स्लेवरी की से छुटकारा पाना चाहते है.