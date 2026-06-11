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भारत

चीन नहीं कर पाएगा इंडियन नेवी की जासूसी, 449 करोड़ की लागत से खरीदे जाएंगे सैटेलाइट जैमर, कैसे काम करता है ये सिस्टम?

ECGNSS jammers: ECGNSS जैमर दुश्मन के रिसीवर को यह विश्वास दिलाएंगे कि वह बिल्कुल सही पोजीशन और टाइमिंग डेटा प्राप्त कर रहा है. लेकिन, यह उसे बेवकूफ बनाने की एक तरकीब होगी.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 11, 2026, 06:05 PM IST

चीन नहीं कर पाएगा इंडियन नेवी की जासूसी, 449 करोड़ की लागत से खरीदे जाएंगे सैटेलाइट जैमर, कैसे काम करता है ये सिस्टम?

नौसेना को मिलने वाले जीपीएस जैमर्स में 75 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किय जाएगा. (AI इमेज)

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Indian Navy's GPS jammers: समुद्र में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को दुश्मन की नजर और किसी भी खतरे से बचाने के लिए एक खास तैयारी की जा रही है. रक्षा मंत्रालय ने 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) जैमर के लिए एक प्राइवेट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस सौदे की कीमत 449 करोड़ रुपये है. नौसेना को मिलने वाले जीपीएस जैमर्स में 75 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किय जाएगा. इस सौदे को 'बाय इंडियन-इंडिजिनसली डिजाइन्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड' (IDDM) कैटेगरी में रखा गया है. आइये जानते हैं कि कैसे ये जैमिंग सिस्टम नेवी की  इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं को मजबूत करेंगे.

कैसे समंदर में चीन की चाल नाकाम होगी?

चीन हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए अपने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है. भारत के नए सैटेलाइट जैमर अमेरिकी GPS, यूरोपीय गैलीलियो, चीन के बेईडौ और रूसी ग्लोनास जैसे सैटेलाइट सिग्नल को जाम करने में सक्षम होंगे. ये सैटेलाइट सिग्नल में रुकावट डालकर दुश्मन के GNSS रिसीवर को गुमराह करने के लिए डिजाइन किए गए हैं. 

इतना महत्वपूर्ण क्यों है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम?

आज के समय में  ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दुनिया भर की सेनाओं के लिए आंख की तरह हैं. नाएं सटीक निशाना लगाने, नेविगेशन और कम्युनिकेशन के लिए काफी हद तक GNSS पर निर्भर हैं. समुद्र में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम 'इनर्शियल नेविगेशन' के साथ मिलकर युद्धपोतों को रास्ता भटकने से बचाता है. मिसाइलें भी सटीक निशाना लगाने के लिए GPS गाइडेंस पर निर्भर हैं. कई हथियार प्रणालियों की सटीकता GPS पर ही डिपेंड है. GPS किट के जरिए अब बिना गाइड किए जाने वाले बमों को भी गाइडेड हथियारों में बदला जा रहा है. 

भारत को क्यों है जीपीएस जैमर की जरूरत?

हाल ही में आई 'द प्रिंट' एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से भारत को निशाना बनाने के लिए कई जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं. इससे पहले 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान चीनी जासूसी उपग्रहों से मिल रहा डेटा पाकिस्तान को दिया जा रहा था. यही कारण है कि भारत भविष्य में होने वाली लड़ाइयों को ध्यान में रखते हुए अपने सिस्टम को दुश्मन की नजर से बचाने की तैयारी कर रहा है. अंतरिक्ष से जुड़े इस दोहरे खतरे का मुकाबला करने के लिए भारत ऐसे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीद रहा है जो दुश्मन के सैटेलाइट को अंधा और गुमराह कर सकते हैं.

कैसे काम करता है जीपीएस जैमर?

ECGNSS जैमर अंतरिक्ष में लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी तक आने वाले GNSS सिग्नल्स को बाधित और गुमराह कर देते हैं. सैटेलाइट से आने वाले GNSS सिग्नल्स कमजोर होते हैं क्योंकि ये बेहद दूर से आ रहे होते हैं. ECGNSS जैमर उसी फ्रीक्वेंसी बैंड पर बेहद शक्तिशाली और हाई-इंटेंसिटी वाले रेडियो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करते हैं जिस पर दुश्मन के सैटेलाइट सिग्नल काम कर रहे होते हैं. ये कुछ ऐसा है जैसे दो लोग कुछ दूरी पर खड़े होकर बात कर रहे हों तभी आस-पास तेज आवाज में लाउडस्पीकर चला दिया जाए. इससे बात कर रहे दो लोगों को एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देगी. इस रुकावट के कारण दुश्मन के हथियार, ड्रोन या युद्धपोतों में लगे GNSS रिसीवर्स असली सैटेलाइट सिग्नल्स को ट्रैक नहीं कर पाते. इसका परिणाम ये होता है कि दुश्मन के गाइडेड हथियार अपना रास्ता भटक जाते हैं या उनके सैटेलाइट युद्धपोतों की लोकेशन का पता नहीं लगा पाते. 

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