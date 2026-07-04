कारगिल की अनसुनी कहानी: भारतीय सेना ने कैसे किया था तोलोलिंग और टाइगर हिल पर कब्जा? हैरान कर देगा बहादुरी का ये किस्सा

3 जुलाई 1999 की रात को, 18 ग्रेनेडियर्स के सैनिकों ने टाइगर हिल पर कब्जा करने का मिशन शुरू किया था. अगली सुबह तक यह काम पूरा कर लिया गया. इससे पहले तोलोलिंग, मुश्कोह और बटालिक सेक्टर की चोटियों पर भी कब्जा किया गया था.

कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने दिखाया था अदम्य साहस.

18 ग्रेनेडियर्स ने किया था तोलोलिंग और टाइगर हिल पर कब्जा.

कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशाल ठाकुर ने किया था मिशन का नेतृत्व.

Kargil War: साल 1999 में लड़ा गया कारगिल युद्ध दुनिया में अब तक लड़ी गई सबसे मुश्किल युद्धों में से एक था. इससे पहले कभी किसी सेना ने 18000 फीट ऊंचे पहाड़ों में लड़ाई नहीं लड़ी थी. ये जंग इसलिए भी मुश्किल थी क्योंकि दुश्मन पहले से ही ऊंची चोटियों पर बैठा हुआ था. भरोसा तोड़ कर घुसपैठ करने वाली पाकिस्तानी सेना को तोलोलिंग और टाइगर हिल जैसी ऊंची चोटियों से मार कर भगाने के लिए भारतीय सेना ने जो बहादुरी दिखाई, वैसा उदाहरण कहीं और नहीं मिलता.

कारगिल विजय का अनसुनी कहानी

अप्रैल-मई 1999 की शुरुआत में, कश्मीर घाटी में तैनात 18 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशाल ठाकुर सालाना छुट्टी पर गए थे. इस समय तक भारतीय सेना को पाकिस्तानी घुसपैठ की खबरें मिलनी शुरू हो गई थीं. अचानक कर्नल खुशाल ठाकुर को कारगिल-द्रास सेक्टर में जाने का आदेश मिला. इस मिशन की पूरी कहानी खुद ब्रिगेडियर ठाकुर (अब रिटायर्ड) ने भारत शक्ति यूट्यूब चैनल पर सुनाई. (युद्ध के समय खुशाल ठाकुर कर्नल रैंक पर थे.)

जब 56 ब्रिगेड (8 माउंटेन डिवीजन का हिस्सा) के तहत ये यूनिट अपने सेकंड-इन-कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल आर. विश्वनाथन के नेतृत्व में द्रास पहुंची तो उन्हें तोलोलिंग चोटी और पॉइंट 4590 पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने का काम सौंपा गया. बटालियन के द्रास पहुंचने के कुछ दिनों बाद, कर्नल ठाकुर ने इलाके का पहला जायजा लिया.

कारगिल युद्ध की कहानी सुनाते हुआ रिटायर्ड कर्नल खुशाल ठाकुर कहते हैं कि उन्होंने आकलन किया था कि ऊपर आधे दर्जन से ज़्यादा आतंकवादी थे. जब पेट्रोलिंग टीम चोटी के पास जाने की कोशिश करती तो तो उस पर जबरदस्त गोलीबारी होती थी. इससे उन्हें अंदाजा लगा कि चोटी पर बैठा दुश्मन पेशेवर और अच्छी तरह से प्रशिक्षित है. उनके पास अच्छे हथियार थे और वह भारतीय सेनाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे. इससे साफ हो गया कि पहाड़ों पर बैठे दुश्मन कोई आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान सेना के सैनिक थे.

भारत ने किया हमले का फैसला

कर्नल खुशाल ठाकुर पुरानी घटना को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं. एक भीषण लड़ाई के बाद 18 ग्रेनेडियर्स ने कारगिल युद्ध में पहली बड़ी जीत हासिल की और तोलोलिंग पर कब्जा किया. लेकिन इसके लिए भारी कीमत भी चुकानी पड़ी. यूनिट के सेकंड-इन-कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल आर. विश्वनाथन ने कर्नल ठाकुर की गोद में दम तोड़ा था. 18 ग्रेनेडियर्स ने ही एक दूसरी अहम चोटी टाइगर हिल पर भी कब्जा किया था.

तोलोलिंग और 'टाइगर हिल' का रणनीतिक महत्व

ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) खुशाल ठाकुर (जो युद्ध के समय कर्नल थे) बताते हैं कि 12-13 जून 1999 को Tololing चोटी जीतना इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट था. इसने भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया और पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी. तोलोलिंग और टाइगर हिल दोनों चोटियां बेहद महत्वपूर्ण थीं क्योंकि ये NH-1 अल्फा (राष्ट्रीय राजमार्ग-1A) के बिल्कुल करीब थीं. टाइगर हिल से राष्ट्रीय राजमार्ग का करीब 8 से 10 किलोमीटर का हिस्सा साफ दिखाई देता था. पाकिस्तानी घुसपैठिए वहां भारतीय सेना की हर हरकत पर नजर रख रहे थे और गोलाबारी कर रहे थे. घुसपैठियों के पास एंटी-एयरक्राफ्ट गन, ऑटोमैटिक हथियार और कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलें भी थीं.

कारगिल युद्ध में तोलोलिंग और टाइगर हिल कब्जा करने में कई अधिकारी और जवान बलिदान भी हुए. 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन के वीर जवानों ने इस युद्ध में कई कुर्बानियां दीं. 18 ग्रेनेडियर्स के दो अधिकारी, दो जेसीओ, और 30 अन्य जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी. कई अन्य हमेशा के लिए दिव्यांग हो गए. टाइगर हिल के नायक परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे भी इसी यूनिट का हिस्सा थे. कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के 18 ग्रेनेडियर्स ने असाधारण साहस दिखाया जिसके लिए इस बटालियन को कुल 52 वीरता और सैन्य सम्मान मिले. 18 ग्रेनेडियर्स को 1 परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र और कई सेना मेडल मिले.