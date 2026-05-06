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भारत

CM कुर्सी से केवल 5 सीट दूर थलपति विजय, कांग्रेस के बाद किसका मिलेगा साथ?

थलपति विजय 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. तमिलनाडु चुनाव में उनकी पार्टी TVK ने 108 सीटें जीती हैं. 5 सीटों वाली कांग्रेस का समर्थन उन्हें मिल गया है. बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए अब उन्हें केवल 5 और विधायकों के समर्थन की ज़रूरत है.

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Kusum Lata

Updated : May 06, 2026, 10:04 AM IST

CM कुर्सी से केवल 5 सीट दूर थलपति विजय, कांग्रेस के बाद किसका मिलेगा साथ?

सरकार बनाने के लिए विजय को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है, अब उन्हें केवल 5 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत है. फोटो- PTI

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जन नायगन स्टार थलपति विजय तमिलनाडु के असली जन नायक साबित हुए हैं. 234 सीटों की विधानसभा में से 108 सीटें उनकी पार्टी TVK को मिली हैं. हालांकि, इसके बाद भी विजय बहुमत के आंकड़े 118 से 10 सीट दूर हैं. 

थलपति विजय ने चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है. विजय ने 15 दिन के अंदर बहुमत साबित करने की बात इस पत्र में लिखी थी. इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल से निवेदन किया है कि उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाए.

ये भी पढ़ेंः कैसे तय होता है बहुमत का आंकड़ा? ये फॉर्मूला जान लेंगे, तो कभी नहीं होंगे कन्फ्यूज़

 थलपति विजय को तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया है. कांग्रेस के समर्थन के बाद विजय के पास 113 विधायकों का समर्थन आ गया है. NDTV ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कांग्रेस ने केबिनेट में दो सीटों की मांग की है. 
 
Tamilnadu Election Result

बाकी के 5 MLA का समर्थन विजय को कहां से मिलेगा?

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF का हिस्सा है. तमिलनाडु में IUML ने दो सीटें जीती हैं, संभावना है कि पार्टी तमिलनाडु में भी कांग्रेस के साथ जाएगी और अपना समर्थन विजय को देगी. ऐसा होने पर विजय के पास 115 विधायकों का समर्थन हो जाएगा.

CPI और CPM को भी तमिलनाडु चुनाव में दो-दो वोट मिले हैं. फिलहाल विजय ने इन पार्टियों से बात नहीं की है. अगर ये दोनों समर्थन देते हैं तो विजय के पास 119 विधायकों का समर्थन होगा. इसके साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि 4 सीटों वाली PMK भी विजय को सरकार बनाने में समर्थन देगी.

7 मई को CM पद की शपथ ले सकते हैं विजय

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, विजय  7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. वह आज यानी 6 मई को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. बहुमत के लिए राज्यपाल विजय से कह सकते हैं कि वो विधानसभा में विश्वास मत पेश करें या फिर वो उनकी सरकार का समर्थन करने वाली पार्टियों का सपोर्ट लेटर विजय से मांग सकते हैं.

विजय ने जनता से कहा- शुक्रिया

विजय ने X पर एक पोस्ट करते हुए तमिलनाडु चुनाव को एक चमत्कार बताते हुए लिखा, "पार्टी की स्थापना के बाद से उपहास और आलोचना का सामना करने के बावजूद, जनता पर भरोसा के साथ TVK दृढ़ रहा. तमिलनाडु की जनता ने पार्टी को अटूट प्रेम दिया. यह जनादेश जनता की भावना का सबूत है. यह जनादेश राजनीति में धन के प्रभाव को नकारने का संकेत है, जिसने लंबे समय से राज्य की राजनीति को प्रभावित किया है."

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