Tejas Mk1A vs J-10C: भारत का LCA या चीन का जे-10 सी लड़ाकू विमान, कौन है ज्यादा ताकतवर?

पाकिस्तान ने भारत के आधुनिक हवाई बेड़े का मुकाबला करने के लिए चीन के J-10C विमानों को अपनी वायु सेना में शामिल किया था. तेजस Mk1A एक हल्का, फुर्तीला और रडार की नजरों से बचने वाला मल्टीरोल फाइटर है.

तेजस मार्क 1 ए का रडार सिग्नेचर बहुत कम है.

चीन का J-10C आकार के मामले में तेजस से बड़ा है.

Mk1A में भारत का स्वदेशी Uttam AESA रडार लगाया गया है.



चीन का J-10C लड़ाकू विमान इन दिनों चर्चा में है. पाकिस्तान वायु सेना पहले से ही इन विमानों का इस्तेमाल कर रही है. अब खबर है कि बांग्लादेश भी चीन से कम से कम 24 जे-10 सी फाइटर खरीदने के लिए बात कर रहा है. जे-10 सी जेट की तुलना भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1 ए से भी की जो रही है जो जल्द ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाले हैं. भारतीय वायुसेना Tejas Mk1A को पाकिस्तान से लगती अग्रिम सीमा पर तैनात करने की तैयारी कर रही है. आइये जानते हैं ताकत और खासियत के मामले में तेजस और J-10C में किसका पलड़ा भारी है.

लो रडार क्रॉस-सेक्शन की तुलना

डिफेंस डॉट इन की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान Tejas Mk1A, चीनी मूल के J-10C लड़ाकू विमान पर 'फर्स्ट-स्ट्राइक' की बढ़त हासिल करने की मजबूत स्थिति में है. दरअसल तेजस मार्क 1 ए का रडार सिग्नेचर बहुत कम है और ये घातक अस्त्र एमके-1 मिसाइलों से भी लैस है. तेजस Mk1A का आकाक काफी छोटा है. इसके एयरफ्रेम की बनावट भी खास है. इसके एयरफ्रेम पर स्पेशल कोटिंग की गई है जो रडार तरंगों को सोख लेती है.

चीन के J-10C की बात की जाए तो ये लड़ाकू विमान आकार के मामले में तेजस से बड़ा है. J-10C में भी रडार दृश्यता कम करने के लिए विशेष कोटिंग की गई है, लेकिन आकार में बड़ा होने के कारण ये रडार पर तेजस के मुकाबले दोगुना बड़ा दिखता है. तेजस Mk1A का सामने का रडार क्रॉस-सेक्शन चेंगदू J-10C की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत कम है. तेजस के दूर से डिटेक्ट कर पाना जे-10 सी की तुलना में मुश्किल है. शायद यही कारण है कि भारतीय वायुसेना तेजस Mk1A को राजस्थान के फॉरवर्ड एयर बेस नाल और फलोदी में तैनात करने जा रही है. ये बेस पाकिस्तान की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं.

तेजस और J-10C की मिसाइल पॉवर

हवाई लड़ाई में विमान की मिसाइलें सबसे अहम भूमिका निभाती है. तेजस Mk1A भारत की स्वदेशी Astra Mk1 एक्टिव रडार-गाइडेड मिसाइल से लैस है. इस एयर-टू-एयर मिसाइल की रेंज लगभग 110 से 160 किलोमीटर है. अस्त्र Mk1 दुश्मन के विमानों को भनक लगे बिना उन्हें ट्रैक कर हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है. इस मामले में जे-10 सी भी तेजस के लगभग बराबर ही है. ये चीनी लड़ाकू विमान पीएल-15 मिसाइलों से लैस हैं. पीएल-15 की रेंज 140 किमी तक है. हालांकि भविष्य में भारत के तेजस Mk1A एयर-टू-सरफेस ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों से भी लैस होंगे जिससे इनकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी.

बता दें कि तेजस Mk1A में भारत का स्वदेशी Uttam AESA रडार और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट लगाया गया है. यह रडार एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और दुश्मन के जैमर्स के खिलाफ काफी मजबूत है. तेजस Mk1A को एक फुर्तीले और हल्के मल्टीरोल फाइटर जेट के तौर पर डिजाइन किया गया है. यह राफेल और Su-30MKI जैसे भारी फ्रंटलाइन के साथ मिलकर युद्ध में ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है. अपनी लड़ाकू फ्लीट की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत भविष्य में कम से कम 180 तेजस Mk1A फाइटर जेट शामिल करने वाला है.