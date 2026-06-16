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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं होगा तेजस Mk1A, भारत का पहला एयरबोर्न कमांड सेंटर भी बनेगा, जानिए कैसे

Indian Air Force: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस Mk1A फाइटर जेट को एक ऐसे हवाई प्लेटफार्म के तौर पर भी विकसित कर रहा है जो भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न कमांड सेंटर का काम कर सके.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 16, 2026, 03:53 PM IST

सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं होगा तेजस Mk1A, भारत का पहला एयरबोर्न कमांड सेंटर भी बनेगा, जानिए कैसे

तेजस Mk1A हवा में उड़ता कमांड सेंटर होगा.(AI इमेज)

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  • लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस Mk1A बनेगा एयरबोर्न कमांड सेंटर.
  • अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और लॉयल विंगमैन ड्रोन कंट्रोल करेगा तेजस.
  • इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमताओं से भी लैस है तेजस Mk1A.

Tejas Mk1A capabilities: भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस Mk1A अब तक वायुसेना को नहीं मिला है. इसकी डिलीवरी में आ रही अड़चनों के पीछे कई कारण है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ताकत बढ़ाने पर काम नहीं हो रहा है. तेजस के रडार, हथियारों और साफ्टवेयर पर एचएएल की टीम जोर-शोर से काम कर रही है. इसे लेकर अब एक और बड़ी अपडेट सामने आई है. तेजस Mk1A भारत का पहला एयरबोर्न कमांड सेंटर भी बन सकता है. यह ऐसा एयरक्राफ्ट बन सकता है जो लड़ाई के दौरान सीधे तौर पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स (UAVs) और लॉयल विंगमैन ड्रोन को गाइड कर सकता है.

कैसे गेम चेंजर फाइटर जेट बनेगा तेजस Mk1A?

डिफेंस डॉट इन की एक रिपोर्ट के अनुसार,  तेजस Mk1A सिर्फ एक पारंपरिक हल्के लड़ाकू विमान के तौर पर काम करने के बजाय, नेटवर्क से जुड़े मैनेजमेंट नोड के तौर पर काम करेगा. दुनिया में हवाई युद्ध के तौर-तरीके बदल रहे हैं और तेजस को भी इसी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है. तेजस Mk1A को पायलट उड़ाएंगे लेकिन, इसके साथ  AI से चलने वाले कॉम्बैट ड्रोन और 'लॉयल विंगमैन' भी उड़ान भरेंगे. तेजस ऑटोनॉमस स्ट्राइक और सर्विलांस सिस्टम को कंट्रोल करेगा.

कैसे एयरबोर्न कमांड सेंटर बनेगा तेजस?

दुनिया के ज्यादातर देशों का वायुसेनाएं अब अपने लड़ाकू विमानों को इस तरह से अपग्रेड कर रही हैं जिससे यह उड़ते हुए हेडक्वार्टर के तौर पर काम करें. हवा में उड़ते हुए ही ये एयरक्राफ्ट स्वार्म ड्रोन को गाइड कर सकते हैं. टारगेट की जानकारी बाकी विमानों और जमीन पर कंट्रोल और कमांड के साथ शेयर कर सकते हैं. साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमताओं से भी लैस हैं. 

माना जा रहा है कि तेजस इस साल के अंत तक सर्विस में आ जाएगा. इसमें आधुनिक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क को शामिल किया गया है. ये जेट भारत में ही डिजाइन किया गया है और भारत में ही बना है इसलिए  इसके सोर्स कोड और कम्युनिकेशन डेटा-लिंक पर भारत का पूरा कंट्रोल है. यही वह खूबी है जिसकी वजह से तेजस Mk1A  भारत का पहला ड्रोन-कंट्रोलिंग प्लेटफार्म बन सकता है. 

HAL ने शुरू किया MAX इंटरफेस पर काम

तेजस Mk1A को  एयरबोर्न कमांड सेंटर बनाने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड भी गंभीर है. HAL पहले से ही तेजस Mk1A के लिए खास तौर पर "मदरशिप फॉर एयर टीमिंग एक्सप्लॉइटेशन" (MAX) इंटरफेस विकसित कर रहा है. इससे तेजस Mk1A का ट्विन-सीटर वैरिएंट मुख्य कमांड हब के तौर पर काम कर सकेगा. इस नेटवर्क-आधारित रणनीति के तहत काम करते हुए तेजस Mk1A सर्विलांस ड्रोन को गाइड कर सकता है और लाइव इंटेलिजेंस जानकारी को प्रोसेस कर सकता है. यह अपने साथ उड़ रहे ड्रोन्स के लिए  दुश्मन के टारगेट तय कर सकता है और एक साथ कई ड्रोन या विमानों के हमले को कंट्रोल कर सकता है. सबसे अहम बात यह है कि तेजस Mk1A ये सभी काम दुश्मन की सीमा या एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच से काफी दूर  रहते हुए भी  कर सकता है. इन खूबियों के साथ तेजस भारत के भविष्य का अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान बनेगा.

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