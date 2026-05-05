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तमिलनाडु में क्या कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे थलपति विजय? जानिए क्या बन रहे समीकरण

तमिलनाडु चुनाव में डेब्यू करने वाली TVK सबको चौंकाते हुए राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है. पार्टी के पास 108 सीटें हैं और वह बहुमत के आंकड़े से केवल 10 सीट दूर है. संभावना है कि सरकार बनाने के लिए वजय कांग्रेस और अन्य से हाथ मिला सकते हैं.

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Kusum Lata

Updated : May 05, 2026, 11:04 AM IST

तमिलनाडु में क्या कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे थलपति विजय? जानिए क्या बन रहे समीकरण

विजय की पार्टी TVK तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है. फोटो- PTI

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थलपति विजय ने इतिहास रच दिया है. तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में डेब्यू करने वाली उनकी पार्टी TVK तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. पार्टी ने राज्य की 234 सीटों में से 108 सीटों पर जीत दर्ज की है. राज्य की दो बड़ी लेगेसी पार्टियां मिलकर भी 108 सीटें अपने नाम नहीं कर पाई हैं. अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार बनाने के लिए थलपति विजय किसके साथ हाथ मिलाएंगे?

Tamilnadu Election Results एक नज़र में

तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं. इनमें से 108 सीटों पर विजय की TVK ने जीत दर्ज की. सत्ताधारी DMK केवल 59 सीटों पर सिमट गई, वहीं AIADMK के खाते में केवल 47 सीटें आईं. बाकी की 20 सीटें कांग्रेस, PMK और अन्य के खाते में गईं. नीचे टेबल में देखिए पूरा ब्रेकअपः

Tamilnadu Election Result

सरकार बनाने के लिए किससे हाथ मिलाएगी TVK?

विजय की TVK सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई है, लेकिन उसके पास बहुमत के आंकड़े यानी 118 से 10 सीटें कम हैं. ऐसे में सरकार बनाने के लिए TVK को किसी न किसी के साथ की ज़रूरत है.

बड़ी संभावना इस बात की है कि विजय कांग्रेस, PMK, अन्य छोटी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों से हाथ मिलाकर सरकार बनाएंगे. कांग्रेस और अन्य के पास 20 सीटें हैं और विजय को सरकार बनाने के लिए 10 सीटों की ज़रूरत है. ऐसे में अगर उन्हें इन 20 में से आधे विधायकों का साथ भी अगर मिल जाता है तो वो सरकार बना सकते हैं. कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं, विजय की विजय के बाद राहुल गांधी की उनसे फोन पर बातचीत के बाद कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस के पांच विधायकों का साथ विजय को मिल सकता है. अगर ऐसा होता है तो बाकी बचे 15 विधायकों में विजय को केवल 5 को साधना होगा. 

विजय ने पेश किया सरकार बनाने का दावा

थलपति विजय ने तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को पत्र लिखकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है. उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दें. उन्होंने अपने पत्र में बहुमत साबित करने के लिए दो हफ्ते का वक्त मांगा है.

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