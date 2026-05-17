सवालों पर भड़क क्यों रहे अविमुक्तेश्वरानंद? मीडिया से टकराव और बात-बात पर आपा खो देना बना चर्चा का विषय 

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की 'गविष्ठि यात्रा' इन दिनों अपने धार्मिक उद्देश्यों से ज्यादा मीडियाकर्मियों के साथ हो रहे टकरावों को लेकर सुर्खियों में है.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गविष्ठि यात्रा अब सिर्फ उनके बयानों या राजनीतिक आरोपों की वजह से नहीं, बल्कि उनकी लगातार बदलती मनोदशा और मीडियाकर्मियों के साथ टकरावपूर्ण व्यवहार को लेकर भी चर्चा में आ गई है. 15 दिनों से चल रही इस यात्रा के दौरान एक पैटर्न बार-बार सामने आया है-सवाल पूछे जाने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का असहज हो जाना, आपा खो देना और सामने वाले पर ही आरोप लगाने लगना.

स्थानीय पत्रकारों और यात्रा को कवर कर रहे मीडिया कर्मियों के बीच अब यह चर्चा खुलकर होने लगी है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सामान्य बातचीत में भी बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं. कई पत्रकारों का कहना है कि अगर उनसे तथ्य, आंकड़े या सरकारी रिकॉर्ड से जुड़े सवाल पूछे जाएं, तो वह शांतिपूर्वक जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वाले की नीयत पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं. यही कारण है कि अब कई पत्रकार उनकी यात्रा से दूरी बनाने लगे हैं.

सवालों का जवाब नहीं, पत्रकारों पर गुस्सा

यात्रा के दौरान कई बार ऐसा देखने को मिला कि पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यूपी में कथित गौहत्या के आरोपों के समर्थन में उनके पास कौन-से दस्तावेज हैं? क्या कोई एफआईआर, आरटीआई, कोर्ट रिकॉर्ड या सरकारी रिपोर्ट है? लेकिन इन सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मीडिया पर ही नाराज होते दिखाई दिए.

कुछ पत्रकारों का आरोप है कि सवाल पूछते ही उन्हें 'बिका हुआ', 'सरकारी एजेंडा चलाने वाला' या 'सत्य दबाने वाला' कहकर घेरने की कोशिश की गई. यही वजह है कि अब जिलों के कई मीडियाकर्मी ऑफ रिकॉर्ड यह मानने लगे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा में सवालों के लिए कम और एकतरफा भाषण के लिए ज्यादा जगह है.

संत की पहचान संयम से होती है, आक्रोश से नहीं

संत समाज में हमेशा से धैर्य, संयम, विनम्रता और संवाद की परंपरा रही है. बड़े से बड़ा विरोध या असहमति होने पर भी संतों की भाषा सामान्यतः शांत और संतुलित मानी जाती है. लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की हाल की सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं को देखकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी खीज क्यों दिखाई दे रही है?

राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि जब कोई व्यक्ति लगातार आक्रामक मुद्रा में रहने लगे, सामान्य सवालों पर भी उत्तेजित हो जाए और हर असहमति को व्यक्तिगत हमला समझने लगे, तो यह कहीं न कहीं भीतर की बेचैनी और दबाव को भी दर्शाता है.

क्या अपेक्षित समर्थन न मिलने से बढ़ रही निराशा?

यात्रा को लेकर शुरुआत में जिस बड़े जनसमर्थन की उम्मीद जताई जा रही थी, वह जमीन पर वैसा दिखाई नहीं दे रहा. कई जगह सभाओं में सीमित भीड़ नजर आई, जबकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ज्यादा चर्चा में रही. इससे यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या अपेक्षित जनसमर्थन न मिलने की वजह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के भीतर निराशा और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है?

स्थानीय स्तर पर कई लोगों का मानना है कि यात्रा जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे लोगों के मन में यह सवाल भी बढ़ रहा है कि आखिर यात्रा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्योंकि अब तक मंचों से बड़े आरोप तो लगाए गए, लेकिन उन्हें साबित करने के लिए कोई ठोस दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किया गया.

राजनीतिक उपस्थिति ने बढ़ाए सवाल

गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ तक यात्रा के कई पड़ावों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े स्थानीय नेताओं की सक्रियता लगातार देखने को मिली. इससे यह धारणा और मजबूत हुई कि यात्रा का राजनीतिक पक्ष धार्मिक पक्ष पर भारी पड़ता जा रहा है.

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यदि कोई यात्रा वास्तव में सामाजिक या धार्मिक उद्देश्य से जुड़ी हो, तो उसका फोकस संवाद, जनजागरण और सकारात्मक संदेश पर होता है. लेकिन यदि यात्रा का बड़ा हिस्सा आरोपों, टकराव और राजनीतिक उपस्थिति के इर्द-गिर्द घूमने लगे, तो सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है.

सबसे बड़ा सवाल

अब सबसे बड़ा सवाल यही है, यदि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आरोप तथ्यात्मक रूप से इतने मजबूत हैं, तो फिर पत्रकारों के सामान्य सवालों पर इतनी नाराजगी क्यों? और यदि यात्रा पूरी तरह धार्मिक है, तो फिर संवाद की जगह टकराव क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि संत समाज से अपेक्षा होती है कि वह समाज को संयम और सत्य का मार्ग दिखाए, न कि हर असहमति पर आक्रोश प्रकट करे.

ऋत्विक जायसवाल

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. राजनीतिक-सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)