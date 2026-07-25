छात्रों का आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, भारत का विपक्ष CJP प्रोटेस्ट से कौन से सबक ले सकता है?

16 से 25 साल के युवाओं की प्रतिक्रिया इस प्रोटेस्ट को लेकर गजब की रही. साल 2021 के किसान आंदोलन के बाद, ये पहली बार है जब मोदी सरकार बैकफुट पर आई है.

पेपर लीक के विरोध में छात्रों का आंदोलन सफल रहा. (AI इमेज)

जंतर-मंतर पर जारी छात्र आंदोलन अब समाप्त हो गया है

2021 के किसान आंदोलन के बाद पहली बार केंद्र सरकार बैकफुट पर दिखी

16 से 25 साल के युवाओं की प्रतिक्रिया देखने वाली रही

जब 6 जून को 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने दिल्ली पुलिस से नीट पेपर लीक के विरोध में एक दिवसीय धरना देने की अनुमति मांगी तब किसी को ये अंदाजा नहीं था कि छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा. 20 जून को प्रदर्शनकारी जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे तब भी इसे शायद हल्के में ही लिया गया. लेकिन 25 जुलाई को आखिरकार छात्रों का संघर्ष सफल हुआ और धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया.

'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में छात्रों ने वो सफलता हासिल कर ली जो भारत के मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल पिछले 12 साल से तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं हासिल कर पाए. इन 12 सालों में सत्तारुढ़ भाजपा ने कई राजनीतिक भूचाल आसानी से झेल लिए और विपक्ष के दबाव के आगे कभी नहीं झुकी. लेकिन शनिवार, 25 जुलाई को जो हुआ उससे भारत का विपक्ष कई सबक ले सकता है.

सबसे पहले छात्र आंदोलन की पूरी टाइम-लाइन जानिए

3 मई 2026 को नीट यूजी की परीक्षा कराई गई. इसके तुरंत बाद लीक के आरोप लगने लगे.

12 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा की और जांच सीबीआई को सौंप दी गई.

16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी एक ऑनलाइन मूवमेंट के रूप में शुरू हुई.

1 जून को सीजेपी के के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से लौटे.

2 जून को छात्रों के इस आंदोलन से सोनम वांगचुक ने भी जुड़ने की घोषणा की.

6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने एक दिन का धरना दिया.

20 जून को अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया.

21 जून को एनटीए ने नीट यूजी री-एग्जाम का सफल आयोजन किया.

28 जून को सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पहुंचे और भूख हड़ताल शुरू की.

20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च का ऐलान किया.

संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई.

मामले को गंभीर होता देख सरकार ने सीजेपी के प्रतिनिधियों से बात शुरू की.

25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. सीजेपी ने आंदोलन खत्म किया.



अभिजीत दीपके ने राजनाथ सिंह का बयान दोहराया

जब 25 जुलाई की शाम ये खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है तब सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर मंच से एक बात कही. अभिजीत ने कहा कि ये कहते थे हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन ये तो अभी पहला विकेट है. दरअसल केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान का जिक्र कर रहे थे जब ललित मोदी से जुड़ा मामला जोरों पर होने के बावजूद उन्होंने कहा था कि "यहां मंत्री इस्तीफा नहीं देते, यह UPA नहीं है, यह NDA है." तब कांग्रेस ललित मोदी को देश छोड़ने में मदद करने के लिए बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं इस्तीफा मांग रही थी.

मोदी सरकार बैकफुट पर क्यों आई?



साल 2021 के किसान आंदोलन के बाद, ये पहली बार है जब मोदी सरकार बैकफुट पर आई है. खास बात ये है कि सरकार एक ऐसे आंदोलन के सामने झुकी जिसकी नेतृत्व देश की सबसे युवा पीढ़ी कर रही थी. ये भारत की मुख्य विपक्षी पार्टियों के लिए भी एक सबक की तरह है. जंतर-मंतर पर इस प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर ऐसे युवा पहुंचे थे जिनका जन्म साल 2000 के बाद हुआ है. इन युवाओं ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया.

जब ये प्रदर्शन चल रहे थे तब संसद का मॉनसून सत्र भी जारी था. इसलिए छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन को विपक्षी पार्टियों के नेताओं का भी साथ मिला. लेकिन इस आंदोलन का नायक किसी भी राजनेता को बनने का मौका नहीं मिला. विपक्षी दल इस आंदोनल से जो सबसे बड़ा सबक ले सकते हैं वो ये है कि किसी आंदोनल के समय जनता से संवाद कैसे किया जाता है. कॉकरोच जनता पार्टी और पेपर लीक के विरोध में जुटे आंदोलनकारियों ने अपनी बात देश के हर कोने में पहुंचाने में सफलता पाई.

16 से 25 साल के युवाओं की प्रतिक्रिया

पेपर लीक के विरोध में हो रहे आंदोलन का समर्थन लगभग सबने किया था लेकिन, 16 से 25 साल के युवाओं की प्रतिक्रिया इसे लेकर गजब की रही. केंद्र सरकार ने भी इसे जरूर नोटिस किया होगा. यही कारण है कि खुद प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संदेश जारी करना पड़ा. युवाओं के एक बड़े वर्ग की प्रतिक्रिया भाजपा के खिलाफ जाती दिखी. याद रहे कि साल 2014 में बीजेपी की प्रचंड जीत में पहली बार वोट दे रहे युवाओं की प्रमुख भूमिका थी. सरकार को ये अहसास हो गया कि युवा नाराज हुए तो आगे का रास्ता मुश्किल हो जाएगा. विपक्ष के लिए अब ये चुनौती है कि युवाओं की नई पीढ़ी को अपना वोटर कैसे बनाया जाए.