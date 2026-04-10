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जस्टिस यशवंत वर्मा को कितनी पेंशन मिलेगी? घर में लगी आग के बाद मिले थे करोड़ों के नोट, अब इस्तीफा

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जस्टिस यशवंत वर्मा को कितनी पेंशन मिलेगी? घर में लगी आग के बाद मिले थे करोड़ों के नोट, अब इस्तीफा

कैश मामले में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है. अब सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें पेंशन मिलेगी और मिलेगी तो कितनी? चलिए जानते हैं जजों की सैलरी और पेंशन से जुड़े High Court Judges  (Salaries and Conditions of Services) Act 1954 के बारे में.

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Kusum Lata

Updated : Apr 10, 2026, 06:47 PM IST

जस्टिस यशवंत वर्मा को कितनी पेंशन मिलेगी? घर में लगी आग के बाद मिले थे करोड़ों के नोट, अब इस्तीफा

हाईकोर्ट के जजों को वन रैंक वन पेंशन के तहत पेंशन मिलती है.

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जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है. मार्च, 2025 में जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी घर में मिले नोटों के जले हुए बंडल के बाद से वो जांच के दायरे में थे. मामला सामने आने के बाद उनका ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया. जस्टिस वर्मा ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को भेजा.

इस्तीफे में जस्टिस वर्मा ने लिखा, 'मैं भारी मन से माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के पद से इस्तीफा देता हूं.' उन्होंने लिखा कि वो राष्ट्रपति के गरिमामयी पद पर अपने इस्तीफे के कारणों का भार नहीं डालना चाहते हैं. उन्होंने लिखा कि बतौर जज काम करना उनके लिए गर्व की बात रही.

जस्टिस वर्मा ने ऐसे वक्त पर इस्तीफा दिया है जब उनके लोकसभा स्पीकर द्वारा बनाई गई कमिटी कैश मामले की जांच कर रही थी. इस जांच में दोषी पाए जाने पर जस्टिस वर्मा को पद से हटाया जा सकता था. उनके इस्तीफे के बाद यह जांच बंद हो जाएगी. 

क्या जस्टिस वर्मा को मिलेगी पेंशन?

High Court Judges  (Salaries and Conditions of Services) Act 1954 एक्ट में जजों को मिलने वाली सैलरी और पेंशन की शर्तों का जिक्र है. इसके मुताबिक, अगर किसी जज ने 12 साल की सर्विस दी हो या उनकी उम्र 62 की हो जाए या खराब सेहत की वजह से उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़े तो वो पेंशन के हकदार होंगे. 

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अशोक अराधे और जस्टिस भारती डांगरे की बेंच ने मार्च, 2025 में फैसला दिया था कि हाई कोर्ट जजेस एक्ट, 1954 के तहत किसी जज का इस्तीफा, जज के रिटायरमेंट के समान होता है. यानी इस्तीफा देने वाले जज को भी वही सुविधाएं मिलेंगी जो रिटायरमेंट के बाद जजों को मिलती हैं. यानी जस्टिस वर्मा पेंशन के हकदार होंगे.

Justice Yashwant Varma को कितनी पेंशन मिलेगी?

सुप्रीम कोर्ट के मई, 2025 के फैसले के तहत रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट के सभी जजों को वन रैंक वन पेंशन के तहत बराबर पेंशन मिलती है. हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को सालाना 15 लाख और रिटायर्ड जज को 13.5 लाख रुपये की पेंशन मिलेगी. 

पद से हटाए जाते तो पेंशन मिलती?

अगर लोकसभा स्पीकर द्वारा बनाई गई कमिटी की जांच में जस्टिस वर्मा दोषी पाए जाते तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती और उन्हें पद से हटा दिया जाता. पद से हटाए जाने पर जस्टिस वर्मा को पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिए जाते. बता दें कि जस्टिस वर्मा का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब करप्शन से जुड़े मामले में उन्हें जांच पैनल के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना था. उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए 10 से 14 अप्रैल का समय दिया गया था. 

क्या है जज के घर में कैश मिलने से जुड़ा मामला

कैश मामले के दौरान जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में सेवाएं दे रहे थे. 14 मार्च, 2025 को उनके सरकारी आवास के सर्वेंट क्वार्टर में आग लगी. आग बुझाने आई फायर ब्रिगेड को सर्वेंट क्वार्टर के स्टोर रूम से बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डी मिली थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा को कोई केस न दिया जाए. जस्टिस वर्मा ने इस मामले में अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने या उनके परिवार ने स्टोर रूम में कभी कैश नहीं रखा था. 

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