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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

क्या भारत को स्टेल्थ फाइटर जेट का मोह छोड़ मिसाइल और ड्रोन पर फोकस करना चाहिए? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

भारतीय वायुसेना को पांचवीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट लेने चाहिए या मानवरहित विमानों पर फोकस करना चाहिए? ये सवाल अक्सर उठाया जाता है. ऐसे ही सवालों का जवाब एयर मार्शल जी एस बेदी (रि) ने विस्तार से दिया है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 12, 2026, 09:55 PM IST

क्या भारत को स्टेल्थ फाइटर जेट का मोह छोड़ मिसाइल और ड्रोन पर फोकस करना चाहिए? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

 स्टेल्थ फाइटर हवा में दबदबे के लिए जरूरी हैं.  (AI इमेज)

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  • ड्रोन और मिसाइलों से एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जा सकता है.
  • ड्रोन और मिसाइलों से अफरा-तफरी मचाई जा सकती है.
  • हवा में दबदबा बनाने के लिए फाइटर जेट जरूरी होते हैं.

 भारतीय वायुसेना नए लड़ाकू विमान हासिल करने के लिए पिछले कई सालों से इंतजार कर रही है. माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक 114 राफेल विमानों की खरीद का सौदा फाइनल हो जाएगा. एयरफोर्स को स्वदेशी तेजस मार्क-1 ए लड़ाकू विमान भी मिलने हैं. देश में ही पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट एम्का का निर्माण भी किया जा रहा है. लेकिन इन सबके बीच ये सवाल उठाया जाता है कि क्या भारत को महंगे स्टेल्थ विमानों पर भारी भरकम खर्च करने की जरूरत है? क्या भारत को अब मिसाइलों और ड्रोन पर ध्यान देना चाहिए? इन सवालों का जवाब दिया है वायुसेना के सेवानिवृत्त एयर मार्शल जी एस बेदी ने. आइये जानते हैं उन्होंने क्या कहा है.

यूट्यूब चैनल डेफ टॉक पर एक बातचीत के दौरान एयर मार्शल जी एस बेदी (रि) से पूछा गया कि सेना में एवियेशन सेक्टर जिस तेजी से बदल रहा है उससे बहुत सारा कंफ्यूजन खड़ा हो गया है. ऐसे में हमें क्या करना चाहिए. इसके जवाब में पूर्व वायुसेना अधिकारी ने कहा कि भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान भी इस समय इसी सवाल से जूझ रहा है कि हमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत है या मानवरहित विमानों और मिसाइलों की. उन्होंने आगे कहा कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हमारी जरूरत है. 

ओपन सोर्स डेटा का जिक्र करते हुए एयर मार्शल जी एस बेदी (रि) ने कहा कि पिछले साल 2025 में रूस ने ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के अंदर हजारों बार हमले किए. इसमें से कुछ ही कामयाब हो पाए बाकी को एयर डिफेंस शील्ड ने रोक लिया. अब अगर ईरान-अमेरिका युद्ध की बात करें तो ईरान ने लगभग 575 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए. इनमें से 273 मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया. सिर्फ 49 ही भीड़-भाड़ वाले रिहायशी इलाकों तक पहुंच पाई.

एयर मार्शल जी एस बेदी (रि) ने आगे कहा कि इजरायल ने फाइटर जेट्स से स्ट्राइक कर के ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर तबाह किए. यह ईरान की 60 प्रतिशत लॉन्च क्षमता है. उन्होंने आगे कहा कि अब ये देखा जाना चाहिए कि मिसाइलों और ड्रोन्स ने रणनीतिक स्तर पर क्या हासिल किया और फाइटर जेट्स ने क्या हासिल किया. एयर मार्शल ने कहा कि ड्रोन और मिसाइलों से अफरा-तफरी मचाई जा सकती है. इससे आम जनता का जीवन प्रभावित हो सकता है और नागरिक ढांचों को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है. ड्रोन हमलों से दुश्मन को आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है.

एयर मार्शल जी एस बेदी (रि) ने कहा कि ड्रोन और मिसाइलों से एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो दुश्मन पर डाला जा सकता है लेकिन युद्ध नहीं जीता जा सकता. उन्होंने कहा कि ड्रोन और मिसाइलों से दुश्मन के हवाई क्षेत्र पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. तो एक एयरक्राफ्ट जो अचीव कर सकता है वो ड्रोन और मिसाइलों के दम पर नहीं हासिल किया जा सकता. फाइटर जेट मिशन के बीच में भी स्थिति के अनुसार निर्णय ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि ड्रोन दुश्मन के एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं. ये काम लड़ाकू विमान ही करेगा. उन्होंने कहा कि हवा में दबदबा बनाने के लिए फाइटर जेट जरूरी होते हैं. आज के जमाने के हिसाब से इसीलिए स्टेल्थ फाइटर की जरूरत है.

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