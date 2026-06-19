बाला साहेब ठाकरे के सामने भी शिवसेना में आ गई थी दरार, जानिए किस नेता ने संभाली थी विद्रोही गुट की कमान

शिवसेना में यह पहली बार नहीं है, जब पार्टी को बगावत और टूट का सामना करना पड़ रहा हो, इससे पहले भी पार्टी नेता बगावत कर चुके हैं. पार्टी को अब तक 6 बार टूट का सामना करना पड़ा है.

.शिवसेना के गठन के 8 साल बाद ही शुरू हो गई थी बगावत

.शिवसेना से बगावत कर निकले ज्यादातर नेताओं ने अपनी पार्टी का किया गठन

.एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को दिया था सबसे बड़ा झटका

.अब एक बार फिर 9 में से 6 सांसदों ने पार्टी को छोड़ा

शिवसेना से शिवसेना यूबीटी बनी उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर से टूटने की कगार पर पहुंच गई है. इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है. इसकी वजह शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 सांसदों का पार्टी से अलग होने का ऐलान करना है. ऐसे में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है, लेकिन यह पहली बार नहीं है, जब शिवसेना अपने ही नेताओं की बगावत का सामना करना पड़ा है. इसका इतिहास पुराना है. पार्टी में बगावत की शुरुआत पार्टी गठन के 8 साल बाद बाबा साहेब ठाकरे के सामने ही हो गई थी. यह सिलसिला जारी रहा और अब तक 6 बार पार्टी टूट चुकी है. आइए जानते हैं पार्टी को कब कब बगावत और टूट का सामना करना पड़ा.

शिवसेना गठन के 8 साल बाद ही पार्टी में शुरू हो गई थी बगावत

शिवसेना पार्टी का गठन बाबासाहेब ठाकरे ने 19 जून 1966 राजनीतिक दल के रूप में किया था. पार्टी को बने कुछ ही दिन हुए थे कि पार्टी के नेता बंदू शिंगरे का पार्टी संस्थापक बाला साहेब ने टकराव हो गया. दोनों के बीच तनाव बना. 1974 के लोकसभा उपचुनाव में बाबा साहेब ठाकरे ने कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन ​देने का फैसला लिया. इसी से नाराज बंदू शिंगरे ने बाबा साहेब के ठाकरे के खिलाफ बगावात कर दी. उन्होंने इसका विरोध किया और प्रति शिवसेना के नाम से अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बना ली.

1991 में बाबा साहेब ठाकरे के फैसले को छगन भुजबल ने दी चुनौती

1991 में शिवसेना पार्टी लोकसभा में 52 विधायकों के साथ ही विपक्ष में आई. यहां बालासाहेब ठाकरे से पार्टी के ही नेता छगन भुजबल ने नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की, लेकिन पार्टी की अंतर कलह और अन्य वजहों को देखते हुए बालासाहेब ने मनोहर जोशी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया. इससे छगन भुजबल नाराज हो गये, जिसके बाद छगन भुजबल ने शिवसेना के ही 17 विधायकों को साथ लेकर बगावत कर दी. यह दूसरा बड़ा मौका था, जब पार्टी के कद्दावर नेता ही विरोध में उतर गये.दर्जन से भी ज्यादा विधायकों ने कथित तौर पर विधानसभा स्पीकर को समर्थन पत्र सौंपा. इन्हें शिवसेना बी का नाम दिया गया. हालांकि कुछ समय बाद 17 विधायक शरद पवार के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये.

उद्धव ठाकरे की एंट्री से नाराज होकर नारायण राणे ने बनाई अलग पार्टी

बाबा साहेब ठाकरे के साथ ही शिवसेना में नारायण राणे दिग्गज नेताओं में से एक थे. बाबा साहेब ठाकरे ने नारायण राणे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तक बनाया था, लेकिन बाबा साहेब अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी में शामिल करते ही नारायण राणे नाराज हो गये. वे खुद को पार्टी से दरकिनार समझने लगे. उनके और उद्धव ठाकरे में तनाव और नोकझोंक शुरू हुई, जिसके बाद 2004 में नारायण राणे ने शिवसेना को छोड़कर अपनी स्वाभिमान पार्टी खड़ी कर दी.

राज ठाकरे ने भी बनाई अपनी अलग पार्टी

बाला साहेब ठाकरे के राज ठाकरे को पार्टी में एंट्री कराई. ऐसे में वो खुद को सियासी वारिस मानने लगे, लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाया तो राज ठाकरे की नाराजगी शुरू हो गई. परिवार के अंदर मतभेद शुरू हो, जो राजनीति तक जा पहुंचा. इसी के चलते राज ठाकरे ने मार्च 2006 में शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस का गठन कर अपनी अलग पार्टी बना ली.

एकनाथ शिंदे ने दिया सबसे बड़ा झटका, छिन ली पार्टी

उद्धव ठाकरे के बेहद खास माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने 2022 में उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका दिया. यह उद्धव ठाकरे के सामने यह तीसरी बार था, जब पार्टी में बगावत और टूट की स्थिति पैदा हुई, लेकिन एकानाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ ही उद्धव ठाकरे से शिवसेवा पार्टी ही छिन ली. पार्टी दो हिस्सों में बट गई. मामला अदालत में पहुंचा, जहां शिवसेना पार्टी और चिन्ह एकनाथ शिंदे को दे दिया गया. वहीं उद्धव ठाकरे ने शिवेसना (यूबीटी) नाम से अपनी अलग पार्टी का गठन किया.

अब फिर से टूटने की स्थिति में पहुंच गई शिवसेना (यूबीटी)

अब पार्टी में छठी बार टूट देखने को मिल रही है. उद्धव ठाकरे के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है. वहीं राजनीतिक गलियारें में चर्चा है कि सभी 6 लोकसभा सांसद अब एकनाथ​ शिंदे के साथ जा सकते हैं.

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