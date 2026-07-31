FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
SCO का अगला शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में, क्या पीएम मोदी जाएंगे? जानिए क्या है शंघाई सहयोग संगठन

SCO का अगला शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में, क्या पीएम मोदी जाएंगे? जानिए क्या है शंघाई सहयोग संगठन

अंटार्कटिका की बर्फ से बुझेगी सऊदी अरब की प्यास? 1977 में बना वो प्लान जो कभी हकीकत नहीं बन पाया

अंटार्कटिका की बर्फ से बुझेगी सऊदी अरब की प्यास? 1977 में बना वो प्लान जो कभी हकीकत नहीं बन पाया

सीएम डॉ. मोहन बदलने जा रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा, कई एक्सपर्ट एक साथ करेंगे मंथन, जानें क्या-क्या होगा यात्री परिवहन विजन समिट-2026 में

सीएम डॉ. मोहन बदलने जा रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा, कई एक्सपर्ट एक साथ करेंगे मंथन, जानें क्या-क्या होगा यात्री परिवहन विजन समिट-2026 में

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम

31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

SCO का अगला शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में, क्या पीएम मोदी जाएंगे? जानिए क्या है शंघाई सहयोग संगठन

SCO summit 2027: पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह अगले साल होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के लिए सभी सदस्य देशों के प्रमुखों को न्यौता देगा.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jul 31, 2026, 07:06 PM IST

SCO का अगला शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में, क्या पीएम मोदी जाएंगे? जानिए क्या है शंघाई सहयोग संगठन

2027 में पाकिस्तान में होगा SCO समिट. (फाइल फोटो- ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • 2027 में SCO का शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में होगा
  • साल 2017 से भारत है शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य
  • पाकिस्तान ने कहा- सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करेंगे

SCO summit: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का अगला शिखर सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होना है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस समिट के लिए सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करेगा. इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अगले साल होने वाली इस उच्च-स्तरीय बैठक के लिए आमंत्रित करेगा. हालांकि इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसके बारे में अभी तक  कुछ भी साफ नहीं है. 

क्या है शंघाई सहयोग संगठन?

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है. यह मुख्य रूप से यूरोप और एशिया के के बड़े हिस्से को कवर करता है. इसे सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के क्षेत्र में एक शक्तिशाली ब्लॉक माना जाता है. विश्व की लगभग 40 प्रतिशत आबादी और GDP का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा SCO देशों का है. 

SCO में कितने देश शामिल हैं?

वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन में वर्तमान में कुल 10 देश हैं. इसकी स्थापना साल 2001 में हुई थी और चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य थे. 2017 में इससे भारत और पाकिस्तान भी जुड़े. SCO से 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस भी जुड़ गए. इन 10 पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा शंघाई सहयोग संगठन में मंगोलिया, अफगानिस्तान जैसे पर्यवेक्षक देश भी हैं.  

अजरबैजान, आर्मेनिया, मिस्र, कंबोडिया, कतर, कुवैत, लाओस, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब तुर्की और श्रीलंका इसके संवाद साझेदार हैं. SCO का सचिवालय बीजिंग में स्थित है. यहां से संगठन के प्रशासनिक और कार्यकारी काम देखे जाते हैं. इसका रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में स्थित है. यह आतंकवाद, अलगाववाद और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने का काम करता है. 

भारत के लिए क्यों अहम है शंघाई सहयोग संगठन?

भारत 2017 में अस्थाना शिखर सम्मेलन के दौरान शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना था. ये मंच भारत को मध्य एशियाई देशों तक पहुंच बनाने का सीधा जरिया देता है. SCO के सुरक्षा और आतंकवाद रोधी तंत्र के माध्यम से क्षेत्रीय आतंकवाद और पाकिस्तान-अफगानिस्तान क्षेत्र में सुरक्षा खतरों पर नजर रखने में मदद मिलती है. SCO का सदस्य बनने के बाद भारत का रूस, कजाकिस्तान और ईरान जैसे ऊर्जा समृद्ध देशों के साथ व्यापार बढ़ा है. इस मंच के माध्यम से भारत एक ऐसे ब्लॉक में भी अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है जिसमें रूस और चीन शामिल हैं और जिसे अमेरिका और पश्चिमी देशों का विरोधी माना जाता है. यह मंच भारत की विदेश नीति को संतुलित बनाए रखता है. 

बता दें कि अगले साल इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन ऐसे समय होने जा रहा है जब भारत-पाकिस्तान के संबंध अब तक के सबसे बुरे दौर में हैं. भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेने से इंकार किया हुआ है. हालांकि वैश्विक मंचों पर भारत-पाकिस्तान प्रतिनिधि साथ दिखे हैं लेकिन, इस दौरान भी कोई वार्ता नहीं हुई है. अब जब SCO समिट ही पाकिस्तान में होने वाली है तब ये देखना होगा कि भारत की तरफ से इसमें कौन हिस्सा लेता है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement