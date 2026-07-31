SCO का अगला शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में, क्या पीएम मोदी जाएंगे? जानिए क्या है शंघाई सहयोग संगठन

SCO summit 2027: पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह अगले साल होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के लिए सभी सदस्य देशों के प्रमुखों को न्यौता देगा.

2027 में SCO का शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में होगा

साल 2017 से भारत है शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य

पाकिस्तान ने कहा- सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करेंगे

SCO summit: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का अगला शिखर सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होना है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस समिट के लिए सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करेगा. इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अगले साल होने वाली इस उच्च-स्तरीय बैठक के लिए आमंत्रित करेगा. हालांकि इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसके बारे में अभी तक कुछ भी साफ नहीं है.

क्या है शंघाई सहयोग संगठन?

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है. यह मुख्य रूप से यूरोप और एशिया के के बड़े हिस्से को कवर करता है. इसे सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के क्षेत्र में एक शक्तिशाली ब्लॉक माना जाता है. विश्व की लगभग 40 प्रतिशत आबादी और GDP का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा SCO देशों का है.

SCO में कितने देश शामिल हैं?

वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन में वर्तमान में कुल 10 देश हैं. इसकी स्थापना साल 2001 में हुई थी और चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य थे. 2017 में इससे भारत और पाकिस्तान भी जुड़े. SCO से 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस भी जुड़ गए. इन 10 पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा शंघाई सहयोग संगठन में मंगोलिया, अफगानिस्तान जैसे पर्यवेक्षक देश भी हैं.

अजरबैजान, आर्मेनिया, मिस्र, कंबोडिया, कतर, कुवैत, लाओस, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब तुर्की और श्रीलंका इसके संवाद साझेदार हैं. SCO का सचिवालय बीजिंग में स्थित है. यहां से संगठन के प्रशासनिक और कार्यकारी काम देखे जाते हैं. इसका रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में स्थित है. यह आतंकवाद, अलगाववाद और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करने का काम करता है.

भारत के लिए क्यों अहम है शंघाई सहयोग संगठन?

भारत 2017 में अस्थाना शिखर सम्मेलन के दौरान शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना था. ये मंच भारत को मध्य एशियाई देशों तक पहुंच बनाने का सीधा जरिया देता है. SCO के सुरक्षा और आतंकवाद रोधी तंत्र के माध्यम से क्षेत्रीय आतंकवाद और पाकिस्तान-अफगानिस्तान क्षेत्र में सुरक्षा खतरों पर नजर रखने में मदद मिलती है. SCO का सदस्य बनने के बाद भारत का रूस, कजाकिस्तान और ईरान जैसे ऊर्जा समृद्ध देशों के साथ व्यापार बढ़ा है. इस मंच के माध्यम से भारत एक ऐसे ब्लॉक में भी अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है जिसमें रूस और चीन शामिल हैं और जिसे अमेरिका और पश्चिमी देशों का विरोधी माना जाता है. यह मंच भारत की विदेश नीति को संतुलित बनाए रखता है.

बता दें कि अगले साल इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन ऐसे समय होने जा रहा है जब भारत-पाकिस्तान के संबंध अब तक के सबसे बुरे दौर में हैं. भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेने से इंकार किया हुआ है. हालांकि वैश्विक मंचों पर भारत-पाकिस्तान प्रतिनिधि साथ दिखे हैं लेकिन, इस दौरान भी कोई वार्ता नहीं हुई है. अब जब SCO समिट ही पाकिस्तान में होने वाली है तब ये देखना होगा कि भारत की तरफ से इसमें कौन हिस्सा लेता है.