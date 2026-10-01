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Opinion: सपा के सोशल मीडिया पर मर्यादा का गिरता स्तर, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं को गालियां लोकतांत्रिक संस्कृति पर सवाल

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Opinion: सपा के सोशल मीडिया पर मर्यादा का गिरता स्तर, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं को गालियां लोकतांत्रिक संस्कृति पर सवाल

सोशल मीडिया पर सपा की ओर से अक्सर ऐसी पोस्ट की जाती है जो अमर्यादित भी है और लोकतंत्र के लिए घातक भी. विपक्षी नेताओं के साथ ही महिला प्रवक्ताओं, पत्रकारों को लेकर सपा की ओर से आए दिन ऐसी पोस्ट होती है जो मर्यादा को तार-तार कर देती है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Oct 01, 2026, 07:46 PM IST

Opinion: सपा के सोशल मीडिया पर मर्यादा का गिरता स्तर, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं को गालियां लोकतांत्रिक संस्कृति पर सवाल
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डॉ. सुनील कुमार मिश्र

सोशल मीडिया आज राजनीतिक संवाद का सबसे तेज और प्रभावशाली माध्यम है. किसी राजनीतिक दल का सोशल मीडिया अकाउंट केवल पोस्ट डालने का मंच नहीं होता, बल्कि उसकी सार्वजनिक भाषा और राजनीतिक संस्कृति की झलक भी देता है. ऐसे में जब किसी दल के सोशल मीडिया से व्यक्तिगत, आपत्तिजनक या अमर्यादित टिप्पणियां सामने आती हैं, तो सवाल केवल एक पोस्ट का नहीं रहता. सवाल यह होता है कि राजनीतिक विरोध की सीमा आखिर कहां तय होगी. यही सवाल समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया मंच को लेकर खड़ा होता है.

सोशल मीडिया पर सपा की ओर से अक्सर ऐसी पोस्ट की जाती है जो अमर्यादित भी है और लोकतंत्र के लिए घातक भी. विपक्षी नेताओं के साथ ही महिला प्रवक्ताओं, पत्रकारों को लेकर सपा की ओर से आए दिन ऐसी पोस्ट होती है जो मर्यादा को तार-तार कर देती है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर पिछले साल की गई पोस्ट से लेकर सपा से निकाली गई प्रवक्ताओं के खिलाफ सपा के सोशल मीडिया पर चलाए गए अभियान तक कई बार ऐसा हुआ है जब गंभीर सवाल खड़े हुए हैं.

राजनीति में तीखा विरोध कोई नई बात नहीं है. सरकार की नीतियों पर हमला करना, विपक्षी नेताओं के बयानों का जवाब देना और राजनीतिक दावों की आलोचना करना लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है. लेकिन विचारों और नीतियों पर हमला तथा किसी व्यक्ति को अपमानित करना- इन दोनों के बीच अंतर बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है. जब बहस तर्क से निकलकर गाली, व्यक्तिगत टिप्पणी और चरित्र पर हमले तक पहुंचती है तो राजनीतिक संवाद की गुणवत्ता कमजोर होती है.

अखिलेश यादव की भूमिका पर भी सवाल

सोशल मीडिया पर राजनीतिक कैंपेन चलाना और उसमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ तीखे पोस्ट करना राजनीति का हिस्सा हो सकता है. लेकिन सवाल तब बड़ा हो जाता है, जब पार्टी का मुखिया ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी अमर्यादित या आपत्तिजनक वीडियो को चलवाए और उस पर हंसी-मजाक का माहौल बने. इससे पार्टी के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं और समर्थकों तक आखिर क्या संदेश जाता है? क्या उन्हें यह संकेत नहीं मिलता कि ऐसी भाषा और ऐसे कंटेंट पर पार्टी नेतृत्व को कोई गंभीर आपत्ति नहीं है?

अखिलेश यादव अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे एआई वीडियो चलवाते हैं जो अमर्यादित होते हैं. लेकिन फिर अखिलेश यादव उसे देखकर अपने कार्यकर्ताओं का खुलेआम हौसला बढ़ाते हैं. तो ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इसपर लगाम कैसे लगेगी.

लोकतंत्र के लिए घातक है ऐसी संस्कृति

लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने और हारने की व्यवस्था नहीं है. यह असहमति, बहस और विरोध की संस्कृति पर भी टिका है. अगर राजनीतिक दल अपने विरोधियों को तर्क से जवाब देने के बजाय गाली, व्यक्तिगत हमले और चरित्र पर टिप्पणी को राजनीतिक हथियार बनाने लगें, तो इसका असर केवल किसी एक नेता या पार्टी तक सीमित नहीं रहता. इससे पूरे सार्वजनिक विमर्श का स्तर गिरता है.

इसलिए सवाल सपा का हो या किसी अन्य राजनीतिक दल का, सोशल मीडिया पर राजनीतिक विरोध की एक मर्यादा होनी चाहिए. लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन विरोध की भाषा लोकतांत्रिक रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है. विपक्षी नेता हों, पत्रकार हों या अपनी ही पार्टी छोड़ चुके लोग- असहमति का जवाब तर्क से दिया जाना चाहिए, अपशब्दों से नहीं. यही स्वस्थ लोकतांत्रिक राजनीति की पहचान है.

(लेखक अतर्रा पी.जी. कॉलेज, बांदा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. वे समसामयिक विषयों एवं सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)

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