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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आओ मिलकर बनाते हैं S-500! रूस ने भारत को दिया खास ऑफर, जानिए कितना ताकतवर है ये एयर डिफेंस सिस्टम

भारत अगर रूस के ऑफर को गंभीरता से लेता है तो S-500 से जुड़ी तकनीक एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक हथियारों से से निपटने की क्षमता को मजबूत बनाएगी. इससे 'प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र' को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 13, 2026, 08:19 PM IST

आओ मिलकर बनाते हैं S-500! रूस ने भारत को दिया खास ऑफर, जानिए कितना ताकतवर है ये एयर डिफेंस सिस्टम

रूस भारत को S-500 मिलकर विकसित करने का ऑफर दिया. (AI इमेज)

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  • रूस भारत को S-500 मिलकर विकसित करने का ऑफर दिया. 
  • एस-500 दुनिया के सबसे घातक रक्षा प्रणालियों में से एक है.
  • S-500 सिस्टम की रडार रेंज 3,000 किलोमीटर है.

रूस ने भारत को अपने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर आधारित टेक्नोलॉजी को मिलकर विकसित करने का प्रस्ताव दिया है. पहले से ही एस-400 का इस्तेमाल कर रहे भारत ने इस रणनीतिक मिसइल रक्षा प्रणाली में दिलचस्पी भी दिखाई है. हालांकि रूस ने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को बेचने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था. अगर भारत रूस के साथ मिलकर  S-500 को विकसित करता है तो यह देश के  महत्वाकांक्षी 'प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र' सुरक्षा कवच के लिए एक बेहद अहम कदम साबित हो सकता है. आइये जानते हैं कि एस-500 मिसाइल रक्षा प्रणाली कितनी ताकतवर है और कैसे काम करती है. 

ये भी पढ़िये- अब प्राइवेट कंपनियां भी बनाएंगी मिसाइलें
 
रूस ने क्यों खोला नया रास्ता?

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने भारत को सीधे एस-500 प्रणाली बेचने के बजाय, इसकी एडवांस तकनीकों को भारत के साथ मिलकर विकसित करने और उन्हें भारत के मौजूदा व भविष्य के एयर डिफेंस नेटवर्क में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है. भारतीय वायुसेना (IAF) पहले से ही रूसी एस-400 (S-400) सिस्टम का उपयोग करती है. वायुसेना पहले अपने बेड़े में सीधे एस-500 को शामिल करने पर विचार कर रही थी. लेकिन यूक्रेन युद्ध में व्यस्त होने और अपनी घरेलू आवश्यकताओं के चलते रूस ने शुरुआत में इसे सीधे बेचने को मंजूरी नहीं दी. अब रूस ने इसके सह-विकास का नया रास्ता खोला है. 

एस-500 की ताकत और खासियत

एस-500 दुनिया के सबसे घातक रक्षा प्रणालियों में से एक है. इसकी तकनीक मिलने से भारत के पास अंतरिक्ष के करीब से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों, दुश्मन के अत्याधुनिक स्टील्थ विमानों और सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करके हवा में ही मार गिराने की क्षमता आ जाएगी. यह तकनीक भारत के अपने स्वदेशी कार्यक्रमों को भी मजबूत करेगी. भारत 'प्रोजेक्ट कुशा' के तहत एस-400 जैसी क्षमता वाली लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली खुद बना रहा है. 

S-500 अपने पिछले संस्करण S-400 ट्रायम्फ से काफी ज्यादा ताकतवर है.  इस सिस्टम की रडार रेंज 3,000 किलोमीटर है. यह 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है और इसका रिस्पॉन्स टाइम 4 सेकंड से भी कम है. इसमें एडवांस्ड इंटरसेप्टर का इस्तेमाल होता है जो लॉन्च होने के सिर्फ 4 से 5 सेकंड के अंदर मैक 20 की हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंच जाता है. एस-500 दुश्मन के लड़ाकू विमानों को 500 किलोमीटर की दूरी से मार गिरा सकता है.  S-400 ट्रायम्फ के साथ मिलकर ये सिस्टम और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है. 

भारत का प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र क्या है?

प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र भारत की हवाई सीमा को अभेद्य करने का एक खास मिशन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित यह भारत का एक मेगा रक्षा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 2035 तक पूरे देश के लिए एक 'मल्टी-लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड' तैयार की जानी है.  यह एक एकीकृत नेटवर्क होगा, जिसमें हजारों रडार, सैटेलाइट, एंटी-ड्रोन सिस्टम, लेजर वेपन और लंबी दूरी की मिसाइलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जाएगा ताकि देश को किसी भी हवाई हमले से बचाया जा सके.

क्या भारत को S-500 की जरूरत है?

रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत जैसे बड़े देश को कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है. मौजूदा प्रणालियां पाकिस्तान के खतरे से निपटने में तो सक्षम हैं लेकिन, चीन के खतरे को देखते हुए भारत को S-500 जैसे सिस्टम की भी जरूरत है. चीन ने बड़े पैमाने पर पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का उत्पादन शुरू कर दिया है. भारत के पास वर्तमान में एस-400 की चार स्क्वाड्रन तैनात हैं और पांचवीं भी जल्द मिलने वाली है. भारत अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड भी बना रहा है. इसके साथ ही अगर रूसी एस-500 जैसा गुप्त और अत्यधिक एडवांस सिस्टम शामिल किया जाता है तो चीन और पाकिस्तान के लिए भारत के एयर डिफेंस को भेद पाना या इसके रडार को चकमा देना लगभग नामुमकिन हो जाएगा.

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