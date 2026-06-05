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Candidate wealth: राज्‍यसभा चुनावों के ल‍िए कांग्रेस की ल‍िस्‍ट...संपत्‍त‍ि के मामले में कौन-कहां

Candidate wealth: राज्‍यसभा चुनावों के ल‍िए कांग्रेस की ल‍िस्‍ट...संपत्‍त‍ि के मामले में कौन-कहां

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Candidate wealth: राज्‍यसभा चुनावों के ल‍िए कांग्रेस की ल‍िस्‍ट...संपत्‍त‍ि के मामले में कौन-कहां

कांग्रेस ने कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान का नाम घोष‍ित क‍िया तो वहीं मध्‍य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को मौका द‍िया है. राजस्थान से नीरज डांगी को तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवती और झारखंड से प्रणव झा को टिकट दिया गया है. आइये जानते हैं इनकी संपत्‍त‍ि के बारे में.

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Shyam Sundar Goyal

Updated : Jun 05, 2026, 09:34 AM IST

Candidate wealth: राज्‍यसभा चुनावों के ल‍िए कांग्रेस की ल‍िस्‍ट...संपत्‍त‍ि के मामले में कौन-कहां

मल्‍ल‍िकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली (Photo Source: Social Media)

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Rajya Sabha Candidate wealth : राज्‍यसभा चुनाव की 24 सीटों के ल‍िए बीजेपी ने 11 सीटों पर उम्‍मीदवारों की ल‍िस्‍ट जारी की थी. उसके बाद कांग्रेस ने भी 7 उम्‍मीदवारों की ल‍िस्‍ट जारी कर दी है. इस ल‍िस्‍ट में सबसे बड़ा नाम कांग्रेस के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष मल्‍ल‍िकार्जुन खड़गे का है लेक‍िन संपत्‍त‍ि के मामले में कोई ओर बाजी मार ले गया है. आइये जानते हैं उन उम्‍मीदवारों की संपत्‍त‍ि के बारे में, ज‍िनके नाम कांग्रेस ने घोष‍ित क‍िए हैं. 

कांग्रेस ने कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान का नाम घोष‍ित क‍िया तो वहीं मध्‍य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को मौका द‍िया है. राजस्थान से नीरज डांगी को तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवती और झारखंड से प्रणव झा को टिकट दिया गया है. 

97 करोड़ से ज्‍यादा संपत्‍त‍ि के माल‍िक है मंसूर अली खान 

अभी उपलब्‍ध जानकारी के अनुसार, इन सबमें मंसूर अली खान की संपत्‍त‍ि सबसे ज्‍यादा बताई जा रही है. इन्‍हें कर्नाटक से उम्‍मीदवार बनाया गया है. 2024 के लोकसभा चुनावों (बैंगलोर सेंट्रल) में मंसूर अली खान ने जो हलफनामा द‍िया था, उसके अनुसार लगभग 97.3 करोड़ रुपये (चल और अचल) संपत्‍त‍ि के वे मालि‍क हैं. 

पवन खेड़ा की संपत्‍त‍ि का ऐसा है गण‍ित 

वहीं, कर्नाटक से ही पवन खेड़ा को भी ट‍िकट द‍िया गया है. उनके नाम की संपत्‍त‍ि का खुलासा तो नहीं हुआ है लेक‍िन उनकी पत्‍नी  कोटा नील‍िमा के नाम 54 करोड़ की संपत्‍त‍ि है जो उन्‍होंने व‍िधानसभा चुनाव के हलफनामे में भरी थी. उनकी पत्नी भी एक प्रसिद्ध लेखिका और पत्रकार हैं और उनके पास दिल्ली-एनसीआर में रियल एस्टेट और अन्य चल-अचल संपत्तियां हैं. 

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मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं करोड़ों की संपत्‍त‍ि के माल‍िक 

अब बात कर लेते हैं कर्नाटक से ही राज्‍यसभा उम्‍मीदवार और कांग्रेस के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तो उनके और पर‍िवार को म‍िलाकर 20 से 25 करोड़ रुपये की संपत्‍त‍ि है. उनके पास उनके पास बेंगलुरु और गुलबर्गा में कई आवासीय संपत्तियां, कृषि भूमि और व्यावसायिक स्थानों का माल‍िकाना हक है. 

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मीनाक्षी नटराजन की संपत्‍ति का हाल 

मध्‍य प्रदेश से राज्‍यसभा उम्‍मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नाम सबसे चौंकाने वाला है ज‍िन्‍होंने दो बार के सीएम रहे द‍िग्‍व‍िजय स‍िंह का पत्‍ता काटकर राज्‍यसभा की सीट के ल‍िए उम्‍मीदवारी पाई है. एनएसयूआई की छात्र राजनीत‍ि से कर‍ियर की शुरूआत करने वाली नटराजन 1999 से 2002 तक NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहीं. 2002 से 2005 तक उन्होंने मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली. वह साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मंदसौर निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा की सांसद चुनी गई थीं. वर्तमान में वह तेलंगाना की एआईसीसी प्रभारी के रूप में काम कर रही हैं. उनकी संपत्‍त‍ि 67 लाख की बताई जा रही है.  

 

नीरज डांगी संपत्‍त‍ि के मामले में हैं करोड़पत‍ि 

राजस्‍थान से राज्‍यसभा उम्‍मीदवार नीरज डांगी का नाता एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से है. उनके पिता दिनेश राय डांगी राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने दलित समाज के सामाजिक उत्थान के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया था. उच्‍च श‍िक्षित नीरज डांगी 2004 से 2009 तक राजस्‍थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्‍यक्ष भी रहे हैं. उसके बाद उन्‍हें व‍िधानसभा का ट‍िकट भी द‍िया गया था लेक‍िन उन्‍हें हार म‍िली. उसके बाद भी वह कांग्रेस के साथ ट‍िके रहे. इसी का देखते हुए अब उन्‍हें राज्‍यसभा में भेजने की तैयारी हो रही है. इनकी संपत्‍त‍ि भी 5 करोड़ से ज्‍यादा की है.   

टीवीके ने दी है कांग्रेस को सीट 

तमिलनाडु में खाली हुई राज्यसभा की इकलौती सीट से कांग्रेस नेता प्रवीण  चक्रवर्ती उम्मीदवार घोष‍ित क‍िए गए हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की अगुवाई वाली तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान में राज्यसभा की सीट कांग्रेस को देने का ऐलान किया था. कांग्रेस ने इस सीट पर प्रवीण चक्रवर्ती को उतार द‍िया है. 

संपत्‍त‍ि की घोषणा का इंतजार 

प्रणव झा कांग्रेस के बेहद कद्दावर और बौद्धिक नेता माने जाते हैं. वर्तमान में वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बतौर AICC कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वे सीधे तौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कोर रणनीतिक टीम का हिस्सा हैं. प्रणव झा राजनीति में अपनी स्वच्छ और बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं. उनकी कुल चल-अचल संपत्ति का सटीक और प्रमाणित आंकड़ा तब सामने होगा जब वे अपना आधिकारिक चुनावी हलफनामा दाखिल करेंगे. 

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