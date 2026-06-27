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क्या जानबूझकर भारत को जेट इंजन नहीं दे रहा अमेरिका? AMCA के इंजन की कीमत 3 गुना बढ़ाई

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

क्या जानबूझकर भारत को जेट इंजन नहीं दे रहा अमेरिका? AMCA के इंजन की कीमत 3 गुना बढ़ाई

भारत के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA और तेजस मार्क-2 फाइटर जेट में जनरल इलेक्ट्रिक के GE F414 इंजन लगने थे. अब कीमतों में 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी से भारत के अहम प्रोजेक्ट अधर में लटक गए हैं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 27, 2026, 11:03 PM IST

क्या जानबूझकर भारत को जेट इंजन नहीं दे रहा अमेरिका? AMCA के इंजन की कीमत 3 गुना बढ़ाई

एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट खतरे में. (फोटो- ANI)

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  • GE F414 इंजन की अनुमानित लागत करीब 70 से 80 करोड़ थी.
  • जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन की कीमतों में तीन गुना बढ़ोतरी कर दी.
  • AMCA और तेजस मार्क-2 में लगने हैं GE F414 इंजन.


भारत का खुद का पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने का सपना एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है. एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन अमेरिका की  दिग्गज रक्षा कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (GE) से लिए जाने थे. लेकिन, जनरल इलेक्ट्रिक ने GE F414 लड़ाकू विमान इंजन की कीमतों में अचानक तीन गुना बढ़ोतरी कर दी है. पहले यह इंजन 70 से 80 करोड़ रुपये में मिलने वाले थे लेकिन अब इनकी कीमत बढ़ाकर 280 से 300 करोड़ कर दी गई है जिससे पूरा सौदा अधर में लटक गया है. इस रुकावट से AMCA के विकास में भी देरी हो सकती है. 

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती चर्चाओं के दौरान, भारत के लिए प्रति यूनिट GE F414 इंजन की अनुमानित लागत करीब 70 से 80 करोड़ के बीच मानी जा रही थी. लेकिन बातचीत के बीच ही GE ने इसकी कीमत बढ़ाकर 200 करोड़ प्रति इंजन से भी अधिक कर दी है. कीमतों में इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने भारतीय रक्षा मंत्रालय, डीआरडीओ (DRDO) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को चिंता में डाल दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि GE ने एक और बड़ी शर्त सामने रख दी है. अमेरिकी कंपनी ने भारत में एक समर्पित F414 असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग लाइन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है.  इसके लिए GE ने भारत से 800 मिलियन डॉलर यानी करीब 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की मांग की है. यह भारी निवेश भारत के लिए इस प्रोजेक्ट को और अधिक महंगा बना रहा है.

क्या अटक जाएगा 'स्टील्थ' फाइटर जेट प्रोजेक्ट?

भारत का 5वीं पीढ़ी का 'स्टील्थ' फाइटर जेट बनाने का प्रयास कर रहा है. इसके पहले दो से चार स्क्वाड्रन (AMCA Mk-1) में दोहरे इंजन के रूप में  GE F414 का इस्तेमाल तय किया गया था. इसके शुरुआती 5 प्रोटोटाइप विमानों को बनाने के लिए भारत को तुरंत 15 इंजनों की सख्त जरूरत है. लेकिन, अब ये इंजन मिलेगा या नहीं इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है. 

भारतीय वायुसेना के बेड़े में पुराने हो रहे विमानों की जगह लेने वाले 4.5 पीढ़ी के तेजस मार्क-2 फाइटर जेट को पावर देने के लिए भी इसी इंजन को चुना गया था. यहां तक कि भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोतों के लिए विकसित किए जा रहे इस लड़ाकू विमान में भी यही इंजन लगना था. अब कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से कई प्रोजेक्ट अधर में लटक गए हैं. 

रक्षा विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार विष्णु सोम के अनुसार, इस समय भारत एक बहुत ही कठिन रणनीतिक स्थिति में फंस गया है. भारत की 'एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी' ने अपने 5th-जनरेशन विमान AMCA के एयरफ्रेम का डिजाइन पूरी तरह से GE F414 इंजन के आकार और मापदंडों के इर्द-गिर्द ही तैयार किया है. अब अगर  कीमत स्वीकार करता है तो AMCA या तेजस मार्क-2 फाइटर जेट्स को बनाने की लागत बजट से बाहर चली जाएगी और देश पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा. 

अगर भारत सौदे से पीछे हटता है तो पूरे विमान का डिजाइन दोबारा बदलना होगा. इससे विमान के परीक्षण, सर्टिफिकेशन और वायुसेना में शामिल होने की समयसीमा में कई सालों की भारी देरी हो जाएगी. इस मुश्किल स्थिति को देखते हुए भारतीय एजेंसियां फ्रांस की कंपनी साफरान और ब्रिटेन की रोल्स-रॉयस से इंजन लेने पर विचार कर रही हैं. हालांकि, अब इस मोड़ पर इंजन बदलना बेहद जटिल काम है क्योंकि इसका सीधा असर विमान के प्रदर्शन और उड़ान नियंत्रण प्रणालियों पर पड़ेगा. 

इस पूरी घटना को अमेरिकी दगाबाजी के रूप में भी देखा जा रहा है क्योंकि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान इस सौदे को दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर बताया गया था. तब अमेरिका 80% तकनीकों को भारत को ट्रांसफर करने पर राजी हुआ था. लेकिन अब इंजन की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी ने भारत-अमेरिकी रक्षा सहयोग के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है.
 

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