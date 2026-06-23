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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती ताकत से कांपा पाकिस्तान का थिंक टैंक CISS, नए वर्जन को बताया खतरा, जानिए क्या कहा

पाकिस्तानी थिंक टैंक 'सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक स्टडीज' तेजी से विकसित किए जा रहे ब्रह्मोस मिसाइलों के नए संस्करणों को लेकर चिंता जताई है. इसके अध्ययन में कहा गया है कि 800 किमी रेंज वाली ब्रह्मोस पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 23, 2026, 04:16 PM IST

ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती ताकत से कांपा पाकिस्तान का थिंक टैंक CISS, नए वर्जन को बताया खतरा, जानिए क्या कहा

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए संस्करण बना रहा है भारत. (AI इमेज)

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  • ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान में बेचैनी है.
  • पाकिस्तानी थिंक टैंक ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया.
  • ब्रह्मोस के 800 किमी रेंज वाले वर्जन से सबसे ज्यादा डरा है पाकिस्तान.

भारत जैसे-जैसे अपनी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का ताकत बढ़ाता जा रहा है, वैसे-वैसे पाकिस्तान की चिंता बढ़ती जा रही है. पाकिस्तान स्थित थिंक-टैंक 'सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक स्टडीज' ने इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए वैरियंट  ब्रह्मोस-NG, भविष्य की ब्रह्मोस-II हाइपरसोनिक मिसाइल और 800 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज को बड़ा खतरा बताया है. CISS ने अपने एक अध्ययन में कहा है कि  भारत-रूस के बीच मिसाइल सहयोग का विस्तार दक्षिण एशिया के सैन्य परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव है. इसमें कहा गया है कि ब्रह्मोस मिसाइलों की अगली पीढ़ी पूरे क्षेत्र में नई चुनौतियां पैदा कर सकती है.

 CISS ने ब्रह्मोस से पाकिस्तान को कैसा खतरा बताया?

पाकिस्तानी थिंक टैंक 'सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक स्टडीज' ने कहा है कि ज्यादा रफ्तार, सटीक निशाना लगाने की क्षमता और ऑपरेशनल तैनाती के लिए तैयार ब्रह्मोस से  क्षेत्रीय सुरक्षा का संतुलन बिगड़ सकता है. थिंक टैंक ने चेतावनी दी है कि ब्रह्मोस के 800 किलोमीटर वाले वर्जन से अहम ठिकानों पर सटीक हमला करने की भारत की क्षमता और बढ़ गई है. CISS ने कहा है कि इस मिसाइल सिस्टम की बढ़ती रेंज और एयर डिफेंस को चकमा देने की ताकत पूरे दक्षिण एशिया में शक्ति के संतुलन पर असर सकती है. ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज  मिसाइलों में से एक माना जाता है. इसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है. 


ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत

ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज  मिसाइलों में से एक माना जाता है. इसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किया जा सकता है. ब्रह्मोस की स्पीड 2.8 मैक है. इसके सबसे शुरूआती वैरियंट की रेंज 290 किमी थी. भारत के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजिम में शामिल होने के बाद इसकी रेंज बढ़ाकर 450 किमी कर दी गई है. ब्रह्मोस ने ही ऑपरेशन सिंदूर को दौरान पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाया था. इसलिए पाकिस्तान को इसकी असली ताकत पता है. 

ब्रह्मोस-NG क्या है?

ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, BRAHMOS-NG (नेक्स्ट-जेनरेशन) को  छोटे, हल्के, स्मार्ट और स्टील्थ हथियार के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसे एक 'कॉम्पैक्ट' हथियार के तौर पर डिजाइन किया जाएगा, जिसका साइज कम होगा. ब्रह्मोस-NG पूरी तरह से विकसित होने के बाद घातक और सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल बनेगी. ब्रह्मोस का मौजूदा वर्जन लगभग 2.5 टन का है. इसे वायुसेना के केवल  सुखोई-30MKI विमानों से लॉन्च किया जा सकता है. वजन ज्यादा होने के कारण  सुखोई-30MKI जैसा भारी लड़ाकू विमान भी केवल एक ब्रह्मोस मिसाइल ले जा पाता है. लेकिन, ब्रह्मोस-NG के हल्के होने के कारण इसे हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर भी फिट किया जा सकता है. सुखोई-30MKI एक साथ तीन ब्रह्मोस-NG मिसाइल ले जा सकता है. इसकी रेंज 450 किमी रहने का ही अनुमान है. ब्रह्मोस एयरोस्पेस के अनुसार, यह हथियार अभी शुरुआती डिजाइन के चरण में है. एक बार सफलतापूर्वक डेवलप और टेस्ट हो जाने के बाद, BRAHMOS-NG को जमीन और पनडुब्बी से लॉन्च होने के लिए भी विकसित किया जाएगा. 

ब्रह्मोस-II हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है?

ब्रह्मोस एयरोस्पेस के अनुसार, BRAHMOS-II की कल्पना भविष्य के हाइपरसोनिक हथियार के तौर पर की गई है.  यह 'अल्ट्रा-मॉडर्न' मिसाइल एडवांस्ड डिजाइन और हाई-एंड फीचर्स से लैस होगी. ब्रह्मोस-II एयर-ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन की मदद से मैक 5 की स्पीड पर उड़ने के लिए डिजाइन की जाएगी. ब्रह्मोस एयरोस्पेस इस भविष्य के हथियार को अभी डिजाइन कर रहा है.  DRDO के साथ मिलकर इसपर शुरुआती काम शुरू हो गया है. एक बार सफलतापूर्वक डेवलप हो जाने के बाद, BRAHMOS-II भविष्य का गेम-चेंजर सिस्टम होगी. 

ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल क्या है?

ब्रह्मोस एयरोस्पेस के अनुसार, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का सफल परीक्षण 2017 में ही हो चुका है. इस मिसाइल सिस्टम की स्पीड  2.8 मैक की है लेकिन रेंज बढ़कर 800 किमी हो गई है. अभी तक इसके लैंड-अटैक वर्जन का ही सफल परीक्षण हुआ है. यह टेक्नोलॉजी अपग्रेड भारत के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) का पूर्ण सदस्य बनने के बाद हुआ है. MTCR में शामिल होने के बाद ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की रेंज पर लगी सीमाएं हट गई थीं. 

बता दें कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन से ही चिंतित है. इस मिसाइल की रेंज 800 किमी है जिससे पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो इसके निशाने से बाहर हो. पाकिस्तान को ये डर है कि 800 किमी रेंज वाली ब्रह्मोस से भारत पाकिस्तान के किसी भी ठिकाने बड़ी आसानी और सटीकता से तबाह कर सकता है. इसे रोक पाना भी लगभग असंभव होगा. सबसे अहम बात ये है कि इसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुरक्षित दूरी से दागकर भी भारी तबाही मचा सकते हैं. 

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