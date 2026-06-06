चीन और तुर्की से ये हथियार खरीद रहा पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदली रणनीति, क्या भारत को दे पाएगा टक्कर?

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को ये समझ में आया कि उसके मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय मिसाइलों को नहीं रोक सकते. इस कमी को पूरी करने के लिए पाकिस्तान चीन से हवाई सुरक्षा प्रणाली खरीद रहा है. पाकिस्तान तुर्की में बने ड्रोन्स को भी बड़े पैमाने पर सेना में शामिल कर रहा है.

पाकिस्तान अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी को दूर करने में जुटा है.

पाकिस्तान वायु सेना चीन से मल्टी लेयर्ड डिफेंस शील्ड हासिल करने की कोशिश कर रही है.

पाकिस्तान तुर्की से निगरानी करने और हमले में सक्षम ड्रोन भी खरीद रहा है.

पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता भारत की ब्रह्मोस के हमले से अपने सैन्य ठिकानों को बचाना है.

Pakistan's new strategy: 'ऑपरेशन सिंदूर' को पाकिस्तान और उसकी फौज अगले 100 सालों तक भी नहीं भूल पाएंगे. 1971 के बाद ये पहली बार था जब भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लक्ष्यों को निशाना बनाया. पाकिस्तान ने जब पलटवार करने की कोशिश की तब भारतीय वायुसेना ने 10 मई 2025 को पाकिस्तान के 11 फारवर्ड एयरबेस हिट किए. पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे. पाकिस्तानी फौज के लिए ये एक बड़ा झटका था. पाकिस्तान अब इस कमजोरी को दूर करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है. पाकिस्तान फिर से चीन और तुर्की की शरण में पहुंचा है.

कैसी तैयारी कर रहा है पाकिस्तान?

रक्षा मामलों की वेबसाइट डिफेंस डॉट इन पर 6 जून, 2026 को छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान चीन से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरी और तुर्की से अत्याधुनिक मानवरहित ड्रोन खरीद रहा है.

कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है पाकिस्तान?

पाकिस्तान वायु सेना (PAF) चीनी एंटी-एयरक्राफ्ट शील्ड खरीद रही है. इसमें HQ-9 सिस्टम शामिल है. HQ-9 एक अत्याधुनिक लंबी दूरी का सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम है. रूसी S-300 एयर डिफेंस से मिलते जुलते इस सिस्टम में उन्नत एक्टिव रडार होमिंग तकनीक लगी है.

कितनी है HQ-9 की क्षमता?

चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम 250 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को ट्रैक करने और उन पर हमला करने में सक्षम है. HQ-9 को लड़ाकू विमानों, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है.

पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में और कितने लेयर हैं?

पाकिस्तान चीन से ही HQ-16, HQ-17 और L-17 जैसे मीडियम और शॉर्ट-रेंज इंटरसेप्टर भी खरीद रहा है. योजना ऐसी है कि अगर कोई मिसाइल या ड्रोन सुरक्षा का पहला घेरा पार कर ले तो भी इसे रोका जा सके. पाकिस्ता भी भारत की तरह कई स्तरों वाला एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है.

तुर्की से कौन सा ड्रोन खरीद रहा पाकिस्तान?

पाकिस्तान खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और सटीक हमले करने के लिए तुर्की की एयरोस्पेस कंपनी लेंटाटेक द्वारा निर्मित मीडियम-एल्टीट्यूड लॉन्ग-एंड्योरेंस ड्रोन 'करायेल' खरीद रहा है. यह हमले करने के लिए माइक्रो-म्यूनिशन ले जा सकता है.

क्या भारत का मुकाबला कर पाएगा पाकिस्तान?

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये साबित हो गया था कि भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को रोकना चीन में बने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए संभव नहीं है. हालांकि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि चीनी हथियारों के दम पर भारत के हमलों से बचने के लिए एक सुरक्षा प्रणाली खड़ी की जाए.

चीन और तुर्की के हथियार कहां तैनात कर सकता है पाकिस्तान?

माना जा रहा है कि चीन से मिली नई मिसाइल बैटरियों को पाकिस्तान भारतीय हवाई हमलों को रोकने के लिए पूर्वी सीमा पर तैनात करेगा. तुर्की के कॉम्बैट ड्रोन और 'लोइटरिंग म्यूनिशन' को यह LoC के पास तैनात कर सकता है ताकि निगरानी और हमले, दोनों को अंजाम दिया जा सके.

भारत क्या तैयारी कर रहा है?

अगर भारतीय सेनाओं की तैयारियों की बात करें तो इसका दायरा काफी विस्तृत है. भारतीय वायु सेना (IAF) जहां अपने बेड़े में मिसाइल दागने में सक्षम मानव रहित विमान शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है वहीं, सेना हर जवान को ड्रोन वॉरफेयर में माहिर बना रही है. नेवी लगातार अपने बेड़े में युद्धपोतों की संख्या बढ़ा रही है और एंटी सबमरीन वॉरफेयर की क्षमता बढ़ा रही है. भारत पनी हवाई सीमाओं को भी मज़बूत कर रहा है. लंबी दूरी की S-400 'सुदर्शन' प्रणाली की तैनाती बढ़ाई जा रही है. भारत स्वदेशी आकाश मिसाइल स्क्वाड्रन को मजबूत कर रहा है और प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम का विकास भी तेजी से जारी है.