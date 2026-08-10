पाकिस्तान ने बनाया GPS-गाइडेड 'मुदामीर' ड्रोन, जानिए इसकी रेंज और खासियत

पाकिस्तान ने लंबी दूरी का 'लोइटरिंग म्यूनिशन' विकसित किया है जो 2 घंटे तक उड़ान भर सकता है. आइये जानते हैं कि भारत के पास इस तरह के खतरे से निपटने के लिए कौन से एंटी ड्रोन सिस्टम हैं.

पाकिस्तान ने पहली बार दिखाया 'मुदामीर' ड्रोन

'मुदामीर' एक लोइटरिंग म्यूनिशन है जो 2 घंटे तक उड़ान भर सकता है

यह 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है

ऑपरेशन सिंदूर में भारी नुकसान उठाने के बाद पाकिस्तान भी अपनी रणनीति बदल रहा है. पाकिस्तान अब देश में लंबी दूरी के ड्रोन बना रहा है. पाकिस्तान की एक कंपनी Sysverve Aerospace ने एक लंबी दूरी का 'लोइटरिंग म्यूनिशन' बनाया है. इसे हाल ही में पहली बार प्रदर्शित किया गया है. इसे 'मुदामीर' नाम दिया गया है और बनाने वाली कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम GPS-गाइडेड उड़ान भरता है. आइये जानते हैं इसकी रेंज और अन्य खासियतों के बारे में.

कितनी है 'मुदामीर' ड्रोन की रेंज?

सिस्वर्व एयरोस्पेस के अनुसार, 'मुदामीर' ड्रोन को लंबी दूरी से सटीक हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह अपने टारगेट के ऊपर काफी देर तक मंडरा सकता है. यह सिस्टम GPS-गाइडेड उड़ान भरता है और टारगेट पर हमला करने में AI डेटासेट-आधारित तकनीक का इस्तेमाल करता है. इसकी रेंज 300 किलोमीटर बताई गई है.

'मुदामीर' 2 घंटे तक हवा में रह सकता है. यह 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है और अपने साथ 10 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है. इसकी लंबाई 10 फीट है और यह गैसोलीन प्रोपल्शन इंजन से ताकत हासिल करता है. 'मुदामीर' का कुल वजन 45 किलोग्राम है. माना जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना इसे जल्द ही शामिल कर सकती है.



क्या भारत के लिए खतरा बन सकता है 'मुदामीर' ड्रोन?

ड्रोन आधुनिक युद्धों में इस्तेमाल होने वाले सबसे अहम हथियार बन चुके हैं. ड्रोन सस्ते भी होते हैं और इनकी तकनीक भी कुछ खास जटिल नहीं होती इसलिए ज्यादातर देश इन्हें आसानी से बना लेते हैं. पाकिस्तान बहुत पहले से ही तुर्की और चीन में बने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की थी जिसे नाकाम कर दिया गया था.

भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम काफी मजबूत और प्रभावी है. इसके लिए सबसे पहले जैमर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जो दूर से दुश्मन के ड्रोन्स के सिग्नल जाम कर देता है जिससे ये अपना रास्ता भटक कर खुद नष्ट हो जाते हैं. इसके अलावा भारतीय सेना के पास एयर डिफेंस गन भी हैं जो एक से दो किलोमीटर दूर से ही ड्रोन्स को मार गिराती हैं.

भारत ने रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स, RF डिटेक्टर, सॉफ्ट-किल जैमर, माइक्रो-मिसाइल व डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों जैसे हार्ड-किल विकल्पों को मिलाकर स्वदेशी मल्टी-लेयर्ड एंटी-ड्रोन सिस्टम तैयार और तैनात किया हुआ है. इस पूरे सिस्टम में सबसे खास देश में ही विकसित किया गया 'भार्गवास्त्र' काउंटर-स्वार्म ड्रोन सिस्टम है.

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क्या है 'भार्गवास्त्र' काउंटर-स्वार्म ड्रोन सिस्टम?

हथियारबंद ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए 'भार्गवास्त्र' का विकास गया है. भार्गवास्त्र सिस्टम में एक लॉन्चर गाड़ी में कई लॉन्च ट्यूब फिट होते हैं जिनसे माइक्रो-मिसाइलें दागी जा सकती हैं. इसमें एक कमांड एंड कंट्रोल गाड़ी भी शामिल होती है जो रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रारेड सेंसर और पैसिव रेडियो-फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर से लैस होती है. सिस्टम के सेंसर और रडार लंबी दूरी से दुश्मन के ड्रोन के पता लगाते हैं और रेंज में आते ही माइक्रो मिसाइलें इन्हें मार गिराती हैं. 'भार्गवास्त्र' सिस्टम की रेंज 2.5 से 4 किलोमीटर तक है. ये एंटी ड्रोन सिस्टम दुश्मन के ड्रोन्स को किसी सैन्य ठिकाने तक पहुंचने से पहले ही मार गिरा सकता है. 'भार्गवास्त्र' सस्ते ड्रोन्स को काउंटर करने का एक किफायती विकल्प है. इसे भारतीय कंपनी सोलार डिफेंस ने विकसित किया है.