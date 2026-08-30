पाकिस्तान ने भी बनाया ईरान के शाहेद जैसा अटैक ड्रोन, 3000 किमी रेंज का दावा, क्या है D-248 की खासियत?

पाकिस्तान ने ईरान के 'शाहेद-136' जैसा ही एक सस्ता 'कामिकेज ड्रोन' बनाया है. इस्लामाबाद में 2026 इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनॉमस सिस्टम्स (RAS) एक्सपो में इसे प्रदर्शित किया गया.

D-248 ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 3000 किमी बताई गई है

पाकिस्तान की कंपनी हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला ने D-248 का निर्माण किया है

दावा है कि D-248 12 से 14 घंटे तक हवा में रह सकता है

Pakistan D-248 loitering munition: पाकिस्तान ने एक ऐसा अटैक ड्रोन बनाने का दावा किया है जिसकी ऑपरेशनल रेंज 3000 किमी है. इसे सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी 'हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला' ने इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनॉमस सिस्टम्स (RAS) एक्सपो 2026' के दौरान आधिकारिक तौर पर सबके सामने रखा. इस वन-वे अटैक ड्रोन को D-248 नाम दिया गया है. पाकिस्तानी मीडिया में इसकी तुलना ईरान के शाहेद ड्रोन से हो रही है.

पाकिस्तान के दावे ने क्यों सबको चौंकाया?

पाकिस्तान का दावा है कि D-248 एक आत्मघाती ड्रोन है जो दुश्मन के इलाकों में दूर तक हमला करने में सक्षम है. हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला के अनुसार, D-248 की ऑपरेशनल रेंज 3,000 किलोमीटर तक है और यह 12 से 14 घंटे तक हवा में रह सकता है. पाकिस्तान के इसी दावे ने D-248 में रक्षा विशेषज्ञों की दिलचस्पी पैदा कर दी है.

दरअसल D-248 की रेंज को लेकर जो दावा कर रहा है वो इसके मौजूदा हथियारों के जखीरे में शामिल लगभग सभी पारंपरिक मिसाइलों से कहीं ज़्यादा है. पाकिस्तान का कहना है कि D-248 अधिकतम टेक-ऑफ वजन240 किलोग्राम है और ये 30 से 50 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है. ये 225 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और 4500 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ सकता है.

क्या पाकिस्तान ने शाहेद की नकल की?

बाहरी बनावट को देखा जाए तो D-248 देखने में ईरान के मशहूर Shahed-136 ड्रोन की हूबहू नकल लगता है. इसमें भी डेल्टा विंग और कॉम्पैक्ट बॉडी का इस्तेमाल किया गया है जिसके पीछे प्रोपेलर लगा हुआ है. माना जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ युद्ध में ईरान ने शाहेद ड्रोन के जरिए यह साबित किया कि सस्ते सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल करके महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से थकाया या चकमा दिया जा सकता है, पाकिस्तान भी उसी रणनीति को अपना रहा है.

क्या पाकिस्तान को मिली चीन से मदद?

विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही D-248 ड्रोन का बाहरी ढांचा ईरानी डिजाइन से प्रेरित हो, लेकिन इसके अंदर की तकनीक में चीन की अहम भूमिका हो सकती है. माना जा रहा है कि ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम, ऑटोमैटिक फ्लाइट कंप्यूटर, सैटेलाइट कंट्रोल और इंजन को बनाने में चीन ने मदद की है. इसे बनाने वाली कंपनी हेवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला (HIT) मुख्य रूप से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बनाती है. हेवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला का चीनी हथियार कंपनियों के साथ अच्छे संबंध हैं. इससे संकेत मिलता है कि इस ड्रोन के निर्माण में चीन की सहायता ली गई है.

पाकिस्तान के दावों पर संदेह क्यों?

पाकिस्तान ने भले ही D-248 ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 3000 किमी होने का दावा किया हो लेकिन, रक्षा विशेषज्ञों ने इसे लेकर कई सवाल खड़े किए हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि 240 किग्रा के छोटे ड्रोन के लिए 3,000 किमी की दूरी तय करना और 50 किग्रा विस्फोटक ले जाना तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल काम है. पाकिस्तान ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसमें कौन सा इंजन लगा है. इसमें किस नेविगेशन प्रणाली का उपयोग किया गया है, ये भी पाकिस्तान ने नहीं बताया है. ड्रोन के सफल परीक्षण का भी कोई आधिकारिक वीडियो या सबूत सार्वजनिक नहीं किया गया है.