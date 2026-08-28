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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Opinion: OBC में हजारों जातियां, आरक्षण का लाभ कुछ तक? ‘कोटे में कोटा’ की मांग क्यों बन सकती है बड़ा मुद्दा

साल 2018 में ओबीसी आयोग की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक, OBC आरक्षण में यादव, कुर्मी, सैनी और नाई- इन चार जातियों की हिस्सेदारी करीब 75 फीसदी बताई गई थी.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 28, 2026, 06:37 PM IST

Opinion: OBC में हजारों जातियां, आरक्षण का लाभ कुछ तक? ‘कोटे में कोटा’ की मांग क्यों बन सकती है बड़ा मुद्दा

आरक्षण में सुधार को लेकर एक मांग उठी है और इसे लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं.

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लेखक- विनय कुमार जायसवाल

आरक्षण में सुधार को लेकर एक मांग उठी है और इसे लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं. धीरे-धीरे यह मांग अपनी जगह बना रही है और इसे लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो रही है. लेकिन इस पूरे मुद्दे में एक जरूरी बात यह है कि बहस सिर्फ आरक्षण सुधार तक सीमित रहने वाली नहीं है. इसके साथ ही OBC आरक्षण के भीतर ‘कोटे में कोटा’ की पुरानी बहस भी फिर से जिंदा होती दिख रही है.

सवाल यह है कि OBC के लिए तय आरक्षण का लाभ क्या सभी पिछड़ी जातियों तक बराबर पहुंच रहा है? या OBC की कुछ अपेक्षाकृत मजबूत और प्रभावशाली जातियां आरक्षण के बड़े हिस्से पर लगातार कब्जा बनाए हुए हैं, जबकि कई दूसरी पिछड़ी जातियां अब भी पीछे खड़ी हैं? अगर यह सवाल और तेज होता है, तो आरक्षण की राजनीति का अगला बड़ा मोर्चा OBC के भीतर ही खुल सकता है.

आरक्षण सुधार की मांग के पीछे दूसरा बड़ा सवाल

आरक्षण सुधार की मौजूदा मांग पर राजनीतिक दलों की अपनी-अपनी राय हो सकती है. कोई इसका समर्थन कर सकता है तो कोई विरोध. लेकिन इसके समानांतर OBC के भीतर से उठने वाला सवाल अलग है.

अगर OBC में हजारों जातियां शामिल हैं, तो क्या सभी जातियों को आरक्षण का लाभ समान रूप से मिला है? अगर नहीं मिला तो इसकी वजह क्या है? क्या आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में ऐसी कोई खामी है, जिसकी वजह से कुछ जातियां लगातार आगे निकल रही हैं और कुछ जातियां पीछे ही रह जा रही हैं? यही सवाल ‘कोटे में कोटा’ की बहस को जन्म देता है.

OBC एक बड़ा वर्ग है, लेकिन उसके भीतर भी असमानता है

OBC को अक्सर एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक वर्ग के तौर पर देखा जाता है. लेकिन इसके भीतर सभी जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है. कुछ जातियां संख्या, जमीन, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रभाव के लिहाज से मजबूत हैं, जबकि कई छोटी पिछड़ी जातियां इन मोर्चों पर अब भी पीछे हैं.

‘कोटे में कोटा’ का मूल तर्क यही है कि OBC आरक्षण के भीतर भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ज्यादा पिछड़ी जातियों को अलग हिस्सेदारी मिले, ताकि आरक्षण का लाभ कुछ प्रभावशाली पिछड़ी जातियों तक सीमित न रह जाए. केंद्र की OBC सूची में 2479 जातियां शामिल हैं. ऐसे में जब आरक्षण के लाभ के वितरण को लेकर आंकड़े और रिपोर्ट सामने आते हैं, तो सवाल और गंभीर हो जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में जातियों के लिए मौजूद आरक्षण का वास्तविक लाभ कितने सामाजिक समूहों तक पहुंच रहा है.

चार जातियों तक सिमटा 75 फीसदी लाभ?

साल 2018 में ओबीसी आयोग की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक, OBC आरक्षण में यादव, कुर्मी, सैनी और नाई- इन चार जातियों की हिस्सेदारी करीब 75 फीसदी बताई गई थी. यानी OBC आरक्षण का बड़ा फायदा इन्हीं 4 जातियों तक सिमटा नजर आया. अगर OBC की केंद्रीय सूची में 2479 जातियां शामिल हैं और आरक्षण के लाभ को लेकर ऐसी असमानता के आंकड़े सामने आते हैं, तो बाकी पिछड़ी जातियों का यह पूछना स्वाभाविक है कि आरक्षण में उनका हिस्सा आखिर कितना है?

2479 जातियां, लेकिन लाभ कुछ तक ही क्यों?

इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है. जब OBC का दायरा इतना बड़ा है, तो आरक्षण के लाभ का वितरण भी उतना ही व्यापक होना चाहिए. लेकिन अगर सरकारी नौकरियों और पंचायत स्तर पर मिले प्रतिनिधित्व के आंकड़ों में कुछ जातियों की हिस्सेदारी लगातार ज्यादा दिखाई देती है, तो उन जातियों की चिंता भी समझ में आती है जो इस लाभ से पीछे रह गई हैं.

यूपी में यादव को लेकर क्यों उठते हैं सवाल

उत्तर प्रदेश में यह बहस और संवेदनशील हो सकती है. यादव, कुर्मी और दूसरी बड़ी OBC जातियां लंबे समय से राज्य की राजनीति में प्रभावशाली रही हैं. इन जातियों की राजनीतिक मौजूदगी और सामाजिक प्रभाव को देखते हुए यह सवाल समय-समय पर उठता रहा है कि क्या OBC आरक्षण का लाभ भी इनके मुकाबले छोटी और कमजोर पिछड़ी जातियों तक उतनी मात्रा में पहुंचा है?

खासकर यादव समाज को लेकर राजनीतिक बहस सबसे ज्यादा होती रही है. यूपी में यादव सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत समुदाय रहा है. फिर भी वह पिछड़ों के आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है.

OBC में किसकी कितनी हिस्सेदारी?

इस बहस का राजनीतिक असर भी बड़ा हो सकता है. उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में OBC राजनीति चुनावी समीकरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. लेकिन अगर OBC के भीतर ही छोटी जातियां अपनी हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठाने लगेंगी, तो मामला बढ़ जाएगा. यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. आरक्षण सुधार की मांग आज भले एक अलग आंदोलन के रूप में दिखाई दे रही हो, लेकिन इसके समानांतर एक दूसरी बहस भी धीरे-धीरे आकार ले रही है. वह सवाल है- आरक्षण का लाभ आखिर किसे मिल रहा है? यही वह सवाल है जो आरक्षण की मौजूदा बहस को एक नए मोड़ पर ले जा सकता है.

(लेखक इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं. राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)

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