नीट प्रोटेस्ट: मासूम छात्रों की पीड़ा, विपक्ष की राजनीति और वामपंथी संगठनों का अराजक खेल

इस संवेदनशील समय में देश के भीतर जो गंदी राजनीति और अराजकता का खेल खेला जा रहा है, वह बेहद खतरनाक और चिंताजनक है.

लेखक- डॉ. विनम्र सेन सिंह

नीट (NEET) परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं और पेपर लीक के मामलों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. एक सभ्य और प्रगतिशील समाज में शिक्षा माफियाओं का यह कृत्य न केवल एक अपराध है, बल्कि देश के भविष्य के खिलाफ एक महापाप है. इस पूरे प्रकरण में एक बात शीशे की तरह साफ है-हमारे विद्यार्थी बिल्कुल मासूम हैं. उनका कोई दोष नहीं है. जिन युवाओं ने अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन-रात एक कर दिए, नींद और सुख-चैन का त्याग किया, उनका भविष्य चंद लालची और भ्रष्ट लोगों की भेंट चढ़ गया.

सरकार को भी इस पीड़ा को एक संवेदनशील अभिभावक की तरह गहराई से समझना चाहिए. हालांकि सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. मामले की जांच देश की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी सीबीआई (CBI) को सौंपना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली में आमूल-चूल बदलाव की दिशा में कदम उठाना और पेपर लीक को रोकने के लिए देश के इतिहास का सबसे सख्त कानून लागू करना—ये सभी कदम इस बात के अकाट्य प्रमाण हैं कि सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षा व्यवस्था से माफियाओं के समूल नाश के लिए कृतसंकल्पित है.

परंतु, इस संवेदनशील समय में देश के भीतर जो गंदी राजनीति और अराजकता का खेल खेला जा रहा है, वह बेहद खतरनाक और चिंताजनक है. जब छात्रों को सांत्वना, सही मार्गदर्शन और न्याय की प्रक्रिया पर भरोसे की आवश्यकता थी, तब विपक्ष के नेताओं ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन मासूम और हताश विद्यार्थियों को बरगलाने का कुत्सित काम किया. विपक्ष ने रचनात्मक सहयोग देने के बजाय छात्रों के गुस्से को अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का ईंधन बना लिया. छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साधने की यह विपक्षी प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए एक बेहद शर्मनाक संकेत है.

स्थिति तब और भयावह हो गई, जब छात्रों की इस न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण मांग को एसएफआई (SFI) और आईएसए (ISA) जैसे कट्टर वामपंथी छात्र संगठनों ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया. इन वामपंथी संगठनों का इतिहास रहा है कि ये हर जायज छात्र आंदोलन में घुसपैठ कर उसे राष्ट्र-विरोधी और हिंसक स्वरूप दे देते हैं. नीट के मामले में भी ठीक यही हुआ. जो आंदोलन छात्रों के हक, परीक्षा प्रणाली में सुधार और दोषियों को सजा दिलाने के लिए शुरू हुआ था, दिवंगत छात्रों को मुआवजा दिलाने के लिए था, उसे एसएफआई (SFI) और आईएसए (ISA) के उपद्रवियों ने एक सुनियोजित अराजक आंदोलन में तब्दील कर दिया है.

यह सोचने वाली बात है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विसंगतियों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में 'भारत विरोधी नारों' का क्या काम? सड़कों पर आगजनी, संपत्तियों की तोड़फोड़ और देश को बांटने वाले नारों का गूंजना इस बात का चीख-चीख कर प्रमाण दे रहा है कि एसएफआई और आईएसए के लिए छात्रों का भविष्य कभी मुद्दा था ही नहीं. क्या बस नाम रहेगा अल्लाह का ऐसे नारे लगाने से छात्रों को पेपर लीक मामले में न्याय मिल पाएगा? इन संगठनों का एकमात्र उद्देश्य मासूम विद्यार्थियों की आड़ में देश में अस्थिरता, दंगे और अराजकता फैलाना है। इन वामपंथी गिरोहों ने छात्रों के वाजिब मंच को अपनी विचारधारा की घृणित राजनीति का अखाड़ा बना दिया है.

आईएसए और एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने भोले-भाले छात्रों के दिमाग में जहर घोलकर उन्हें राज्य और व्यवस्था के खिलाफ हिंसक होने के लिए उकसाया है. विपक्ष के बड़े नेताओं का इस वामपंथी अराजकता पर मौन रहना और परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से इसे हवा देना, उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है. वे इस बात को भूल गए हैं कि सत्ता के लालच में वे जिस आग को भड़का रहे हैं, वह देश के युवाओं के भविष्य को ही स्वाहा कर देगी.

आज सरकार दो मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है—पहला, शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाकर छात्रों को उनका छीना हुआ हक दिलाना; और दूसरा, देश के होनहार युवाओं को आईएसए और एसएफआई जैसे उन राजनीतिक गिद्धों से बचाना, जो उनकी बर्बादी की नींव पर अपनी सत्ता की इमारत खड़ी करना चाहते हैं. देश के विद्यार्थियों को भी आज इस सत्य को समझना होगा. उनकी लड़ाई न्याय की है, किसी राजनीतिक विचारधारा की नहीं. सरकार उस न्याय को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कठोर कदम उठा रही है. छात्रों को एसएफआई और आईएसए जैसी उन विघटनकारी ताकतों से सावधान रहने की सख्त जरूरत है, जो उनके हाथों में किताबें और स्टेथोस्कोप नहीं, बल्कि अराजकता, पत्थर और विरोध के झंडे थमाना चाहती हैं, भारत विरोध सोच देना चाहती है.

सरकार और विपक्ष दोनों को यह बहुत स्पष्टता से समझने की आवश्यकता है कि छात्रों का भविष्य ही इस देश का भविष्य है; इसे न तो शिक्षा माफियाओं के हाथों बिकने दिया जाए और न ही देश विरोधी संगठनों और वामपंथी संगठनों की अराजक राजनीति की भेंट चढ़ने दिया जाए. राष्ट्रहित सर्वोपरि है और छात्रों का स्वर्णिम भविष्य उसी में सुरक्षित है. इसे सुरक्षित रखना सरकारों का काम है. मेरी समझ से सरकार अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है और आगे अधिक संवेदनशील होकर इस दिशा में कार्य करेगी.

(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर निरंतर लेखन करते हैं.)