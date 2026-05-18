NEET पेपर लीक केस: मास्टरमाइंड से लेकर छात्रों तक, किस पर क्या कार्रवाई संभव? जानिए क्या है कानून

नीट (NEET UG) परीक्षा में धांधली और पेपर लीक की खबरों ने देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य को अधर में लटका दिया है.

नीट (NEET UG) परीक्षा को लेकर मचे बवाल और पेपर लीक की खबरों ने देश के लाखों छात्रों और उनके माता-पिता को परेशान कर दिया है. 3 मई को आयोजित की गई परीक्षा रद्द कर दी गई है. सालों की कड़ी मेहनत पर जब पानी फिरता दिखता है, तो गुस्सा और लाचारी स्वाभाविक है. लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही नहीं हो रहा, बल्कि बैकग्राउंड में सख्त कानूनी चक्रव्यूह भी तैयार हो चुका है.

केंद्र सरकार ने पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए एक बेहद कड़ा कानून बना रखा है, जिसका नाम है- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (Public Examinations Prevention of Unfair Means Act, 2024). जानिए इस कानून के तहत छात्रों, दलालों और इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड पर क्या और कितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है.

मासूम छात्रों का क्या होगा?

सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि क्या इस कानून के तहत परीक्षा देने वाले आम छात्रों को भी जेल भेज दिया जाएगा? तो इसका जवाब है- नहीं. यह कानून उन मासूम छात्रों को निशाना नहीं बनाता जो पूरी ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करते हैं और पेपर देते हैं. कानून का मुख्य मकसद उन अपराधियों को पकड़ना है जो इस पूरे सिस्टम का फायदा उठाते हैं.

पैसे देकर पेपर खरीदने वाले छात्रों पर होगी कार्रवाई

हालांकि, जो छात्र जानबूझकर पैसे देकर पेपर खरीदते हैं या नकल गिरोह की मदद लेते हैं, उन पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और मौजूदा आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई होती है. ऐसे छात्रों की परीक्षा रद्द की जा सकती है और उन पर भविष्य में किसी भी सरकारी परीक्षा में बैठने पर बैन लगाया जा सकता है.

असली शिकंजा उन लोगों पर कसा जाएगा जो लाखों रुपये लेकर पेपर लीक करते हैं, आंसर-की बेचते हैं या कंप्यूटर सिस्टम को हैक करते हैं. नए कानून के तहत इन्हें अपराधी माना गया है और इनके लिए सजा के बेहद कड़े प्रावधान हैं.

जेल के साथ-साथ जुर्माना भी

पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 3 साल से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है. इसके साथ ही उन पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इस कानून के तहत आने वाले सभी अपराध कॉग्निजेबल और नॉन-बेलेबल हैं. इसका मतलब है कि पुलिस आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और उन्हें आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी.

संगठित अपराध पर सबसे बड़ा प्रहार

जब कई लोग मिलकर एक सिंडिकेट या गैंग की तरह पेपर लीक का नेटवर्क चलाते हैं, तो इसे संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जाता है. नीट मामले में जिस तरह के बड़े गिरोहों के नाम सामने आते हैं, उन पर यह धारा लगती है. इसके तहत सजा और भी खौफनाक है.

जेल के साथ 1 करोड़ रुपये का जुर्माना

अगर यह साबित हो जाता है कि पेपर लीक किसी संगठित गिरोह ने किया है, तो दोषियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की सख्त जेल भुगतनी होगी. ऐसे मामलों में गिरोह पर 1 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा. इतना ही नहीं, अपराध से कमाई गई उनकी संपत्तियों को भी सरकार कुर्क कर सकती है.

परीक्षा कराने वाली कंपनियों पर एक्शन

आजकल कई परीक्षाएं ऑनलाइन या प्राइवेट सेंटरों के जरिए होती हैं. अगर परीक्षा कराने वाली कोई बाहरी एजेंसी या कंपनी इस धांधली में शामिल पाई जाती है या उसे गड़बड़ी का पता होने के बावजूद वह सरकार को इसकी जानकारी नहीं देती, तो उस पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. साथ ही, उस कंपनी के दोषी अधिकारियों को 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है और कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.