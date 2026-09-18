FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सैलरी 1 लाख, घर का किराया 50 हजार, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया क्यों लिया महंगे फ्लैट में रहने का फैसला

सैलरी 1 लाख, घर का किराया 50 हजार, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया क्यों लिया महंगे फ्लैट में रहने का फैसला

कौन हैं कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान? ममता बनर्जी ने दिया समर्थन... कुछ ही घंटों बाद नंदीग्राम से हुए गिरफ्तार

कौन हैं कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान? ममता बनर्जी ने दिया समर्थन... कुछ ही घंटों बाद नंदीग्राम से हुए गिरफ्तार

B-21 रेडर के आने तक रिटायर नहीं होंगे B-1 और B-2 बॉम्बर्स; जानिए अमेरिकी वायुसेना ने क्यों लिया यह फैसला?

B-21 रेडर के आने तक रिटायर नहीं होंगे B-1 और B-2 बॉम्बर्स; जानिए अमेरिकी वायुसेना ने क्यों लिया यह फैसला?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

ममता बनर्जी ने कांग्रेस से बगावत करके बनाई थी TMC, अब बगावत ही उन्हें ले डूबी!

तृणमूल कांग्रेस पर ममता बनर्जी का 28 साल तक दबदबा रहा. ममता बनर्जी के लिए बगावत कोई नया शब्द नहीं है. इसी राजनीतिक हथियार के जरिए उनका अपना करियर बना था. 90 के दशक में उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके ही टीएमसी बनाई थी.

Latest News

Rishi Kant

Updated : Sep 18, 2026, 07:45 PM IST

ममता बनर्जी ने कांग्रेस से बगावत करके बनाई थी TMC, अब बगावत ही उन्हें ले डूबी!

ममता बनर्जी की टीएमसी खत्म (फोटो-AI) 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • ममता ने 1998 में TMC बनाई, जिसने 34 साल बाद बंगाल से लेफ्ट को सत्ता से हटाया.
  • तृणमूल कांग्रेस पर ममता बनर्जी का 28 साल तक दबदबा रहा.
  • ऋतब्रता बनर्जी ने चुनाव के नतीजों के बाद ममता से बगावत कर दी.

चार मई को आए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने तृणमूल कांग्रेस के पतन की पटकथा लिखनी शुरू कर दी. ममता बनर्जी की पार्टी 294 सीटों में से 80 पर ही सिमट गई. इसके बाद ऋतब्रता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल के ज्यादातर विधायकों ने बगावत कर दी, जिसके बाद ममता के पास गिने-चुने विधायक ही रह गए. जब विधायकों ने बगावत कर दी तो सांसद भी क्यों पीछे रहते, उन्हें भी 'दीदी' की छत्रछाया पसंद नहीं आई. काकोली घोष के नेतृत्व में ममता के 20 सांसदों का गुट अलग हो गया. जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने बगावत करके बनाया था, अब वो बगावत के जरिए ही ढहने की कगार पर है. 
 
भारतीय निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार (18 सितंबर) को ममता बनर्जी और ऋतब्रता बनर्जी के गुटों को नए नाम और चुनाव चिह्नों का ऐलान कर दिया. अरूप रॉय के नेतृत्व वाले ऋतब्रता गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'लिफाफा' चिन्ह दिया गया, जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 'ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' चिन्ह आवंटित किया गया है. टीएमसी का पुराना नाम और चुनाव चिह्न 'जोडा घास फूल' को फिलहाल अलग रखा गया है. 

किस पर भरोसा करें ममता बनर्जी?

ममता बनर्जी के पास गिने-चुने नेता भी बचे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अब किसी पर भरोसा भी नहीं जता पाएंगी क्योंकि जिस भी नेता पर वो भरोसा करती हैं, वो उन्हें साथ विश्वासघात कर देता है. ताजा उदाहरण नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव में ममता गुट की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे का है. संचिता की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ एक मीटिंग हुई और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया. संचिता कोई जाना-माना नाम नहीं थीं, लेकिन वो करीब 2008 से टीएमसी से जुड़ी हुई थीं और 26000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द होने के बाद उनकी नौकरी चली गई थी. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी बहाल हो गई थी. ममता ने उन पर भरोसा जताया और नंदीग्राम से टिकट दिया, लेकिन वो पीछे हट गईं. 

TMC का नाम बदला

बगावत ने ही ममता बनर्जी को 'दीदी' बनाया

तृणमूल कांग्रेस पर ममता बनर्जी का 28 साल तक दबदबा रहा. ममता बनर्जी के लिए बगावत कोई नया शब्द नहीं है. इसी राजनीतिक हथियार के जरिए उनका अपना करियर बना था. 1990 के दशक में उन्होंने कांग्रेस की बंगाल यूनिट पर कंट्रोल को लेकर उस समय के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सोमेन मित्रा के साथ लड़ाई लड़ी थी. मित्रा तो अपनी कुर्सी बचा ले गए, लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हो गईं, जिसके बाद उन्होंने एक जनवरी, 1998 को तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की. ममता का दांव उस समय सफल रहा. तृणमूल का विस्तार हुआ और वह लेफ्ट गठबंधन की मुख्य चुनौती बनकर उभरीं. आखिरकार ममता ने 34 साल के कम्युनिस्ट शासन को बंगाल से उखाड़ फेंका. 

TMC में कब-कब हुई बगावत?

टीएमसी के चुनाव चिह्न पर ममता बनर्जी की अपनी छाप थी. उन्होंने घास से निकलते हुए दो फूलों का फोटो बनाया था. जो उनकी जमीनी राजनीति की पहचान भी बन गई. ऐसा नहीं है टीएमसी बनाने के बाद ममता बनर्जी को बगावत का सामना नहीं करना पड़ा, पार्टी के भीतर कई बार बगावत हुई, लेकिन चुनाव चिह्न ममता बनर्जी के पास ही रहा.

-ममता बनर्जी के करीबी और टीएमसी के संस्थापक अध्यक्ष पंकज बनर्जी पार्टी बनने के कुछ ही समय बाद छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो बाद में वापस आ गए. साल 2001 में संस्थापक सदस्य अजीत पांजा के भी ममता से रणनीति को लेकर मतभेद हुए और उन्होंने अलग संगठन बनाने की कोशिश की. 

-सुदीप बंदोपाध्याय को ममता से मतभेद के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन वह कुछ सालों बाद वापस आ गए. सुब्रत मुखर्जी ने पार्टी से अलग होकर एक गुट का नेतृत्व किया, बाद में वह तृणमूल में फिर से शामिल हुए और ममता की सरकार में मंत्री भी बने. सुब्रत को उनके राजनीतिक गुरुओं में से एक माना जाता था.

-यूपीए 2 की सरकार में ममता बनर्जी की टीएमसी भी शामिल थी. टीएमसी के कोटे से दिनेश त्रिवेदी सरकार में शामिल थे, लेकिन 2012 में रेल किराया बढ़ाने को लेकर ममता बनर्जी के साथ उनका टकराव हो गया और त्रिवेदी से रेल मंत्रालय वापस ले लिया गया. इसी तरह मुकुल रॉय जो कभी टीएमसी में नंबर-2 की हैसियत पर थे, अभिषेक बनर्जी का प्रभाव बढ़ने पर ममता से अलग हो गए. वह 2017 में भाजपा में शामिल हुए और 2021 में वो टीएमसी में लौट आए. 

I don't know my mother's birth date, birthplace, how will you: Mamata Banerjee at CAA protest - India Today

ममता को किसी बगावत से नफा तो किसी से नुकसान!

ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को इन बगावतों से हमेशा नुकसान ही हुआ हो. उन्हें किसी बगावत से चुनावी नुकसान हुआ तो किसी से फायदा भी पहुंचा. हालांकि किसी ने भी संगठन को ममता बनर्जी से अलग नहीं कर पाया. कुछ इसी तरह की उथल-पुथल 2022 में देखने को मिली थी, जब अभिषेक बनर्जी का कद टीएमसी में बढ़ रहा था, लेकिन उस समय ममता बनर्जी ने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को भंग कर दिया और पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल कर लिया. इस बार ममता बनर्जी पर संकट बड़ा है. पिछली बार जहां सिर्फ नेता ही बगावत करते थे और वो अपने साथ किसी बड़े नेता को लेकर नहीं जा पाते थे क्योंकि सत्ता की धुरी 'दीदी' के पास ही हुआ करती थी. अब सत्ता का केंद्र शुभेंदु अधिकारी हैं और वो अपने हिसाब से टीएमसी का पहिया घुमा रहे हैं. 

ये भी पढ़ें- Explainer: TMC खत्म! बंगाल में अब लिफाफा बनाम फुटबॉल की लड़ाई... BJP को इससे कितना फायदा?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement