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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

आडवाणी, नायडू, अखिलेश, जगन रेड्डी और राहुल गांधी... इन नेताओं की यात्राओं ने बदली सियासत!

भारत में कई ऐसी राजनीतिक यात्राएं हुई हैं, जिन्होंने सत्ता बदल दी. चंद्रशेखर ने 1983 में भारत यात्रा की थी, जिसने उन्हें पहचान दिलाई. आडवाणी की रामरथ यात्रा, चंद्रबाबू नायडू की वस्तुन मी कोसम यात्रा, दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रमुख हैं.

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Rishi Kant

Updated : Sep 24, 2026, 02:44 PM IST

आडवाणी, नायडू, अखिलेश, जगन रेड्डी और राहुल गांधी... इन नेताओं की यात्राओं ने बदली सियासत!

राजनेताओं की यात्रा ने कैसे बदली सत्ता? (फोटो-AI)

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  • पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 4200 किमी लंबी भारत यात्रा पैदल की थी.
  • एलके आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रामरथ यात्रा निकाली थी. 
  • चंद्रबाबू नायडू ने 2340 किमी लंबी पदयात्रा की थी, जिसने उन्हें सत्ता में वापसी कराई. 
  • दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा ने एमपी में कांग्रेस की वापसी कराई. 
  • राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक-तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई. 

पदयात्रा... भारत की राजनीति में इसका विशेष स्थान है. जब भी कोई नेता पदयात्रा या किसी दूसरी तरह की यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंचता है तो जनता उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजती. उसकी झोली में सरकार बनाने लायक सीटें देती है. जनता सिर्फ इतना ही चाहती है कि हमारी जो समस्याएं सुनते हुए आप जा रहे हैं, हम आपको सत्ता तक तो पहुंचा देंगे, लेकिन फिर आपको हमारी उन समस्याओं का समाधान करना होगा. हालांकि जब नेता को सत्ता की कुर्सी मिलती है तो वो उन समस्याओं को भूल ही जाते हैं. इसीलिए अगले चुनाव में जब वो बुरी तरह हारते हैं तो एक बार फिर उसी जनता की चौखट पर पहुंच जाते हैं. आज हम इन्हीं राजनीतिक यात्राओं के बारे में विस्तार से बात करते हैं कि किन-किन नेताओं ने कब-कब ऐसी यात्राएं निकालीं और उनसे नेताओं को क्या हासिल हुआ?

चंद्रशेखर की भारत यात्रा 

'युवा तुर्क' नाम से पहचाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने ऐतिहासिक 'भारत यात्रा' निकाली थी, जिसने उनकी सिसायी जमीन मजबूत की और उन्हें देश की हकीकत से वाकिफ कराया. उनकी यात्रा की शुरुआत 6 जनवरी 1983 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई थी. इस यात्रा में चंद्रशेखर ने करीब 4200 किमी की दूरी पैदल तय की. करीब 5.6 महीनों तक चली ये यात्रा 25 जून 1984 को नई दिल्ली के राजघाट पर खत्म हुई. कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री नहीं बनने वाले चंद्रशेखर इस यात्रा से इतने मजबूत हुए कि वो सीधे देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए. 

आडवाणी की रथयात्रा ने BJP को दी संजीवनी!

भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रामरथ यात्रा निकालकर देश की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया था. उनकी रथयात्रा 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई थी, जो यूपी के अयोध्या तक आनी थी. करीब 10 हजार किमी लंबी इस यात्रा ने हाशिये पर पड़ी बीजेपी को सत्ता के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया था. जो बीजेपी 1984 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ दो सीटों पर सिमट गई थी, इस यात्रा से उसे ऐसी संजीवनी मिली कि अगले चुनाव यानी 1989 में उसे 85 सीटें मिलीं. इसके बाद 1991 के आम चुनावों में बीजेपी की सीटें बढ़कर 120 तक पहुंच गई थीं और उसका वोट शेयर 11 फीसदी से बढ़कर करीब 20 फीसदी तक पहुंच गया था. 

चंद्रबाबू नायडू ने की थी 2340 KM लंबी पदयात्रा

तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 2012 में 'वस्तुन मी कोसम' पदयात्रा की थी, इसका मतलब होता है- मैं आपके लिए आ रहा हूं. नायडू ने ये यात्रा 63 साल की उम्र में शुरू की थी. 117 दिनों तक चली इस यात्रा में उन्होंने 13 जिलों को कवर किया था. इस यात्रा में उनके साथ पत्नी भुवनेश्वरी और बेटे लोकेश नायडू भी साथ थे. उनके अलावा एक हजार पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा डॉक्टरों की एक टीम भी साथ थी. चंद्रबाबू की इस पदयात्रा ने कांग्रेस के 10 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका. उनकी पार्टी टीडीपी को आंध्र प्रदेश की 175 में से 102 सीटों पर जीत मिली. टीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और बीजेपी को भी चार सीटें मिली थीं. चुनाव नतीजों के बाद नायडू राज्य के मुख्यमंत्री बने.

अखिलेश यादव ने 2012 में निकाली थी यात्रा

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साल 2012 में विधानसभा चुनाव से पहले क्रांति रथ यात्रा निकाली थी. यह यात्रा यूपी के लगभग सभी जिलों और 350 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी थी. इस दौरान समाजवादी पार्टी ने 10 हजार किमी की दूरी तय करके जनता की समस्याओं को जाना था. इसका फायदा अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया. 2012 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव की पार्टी ने 224 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था. सत्ता पर काबिज रहने वाली बीएसपी को 80 और बीजेपी को 47 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, जबकि कांग्रेस के खाते में 28 सीटें गई थीं. 

 

दिग्जिवय सिंह की नर्मदा यात्रा ने कांग्रेस को दिलाई सत्ता!

2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा की शुरुआत की थी. सितंबर 2017 में शुरू हुई ये यात्रा 230 में 110 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी थी, जहां दिग्विजय सिंह ने जनता की समस्याएं सुनीं. 192 दिन चली ये यात्रा 9 अप्रैल 2018 को पूरी हुई. इस दौरान उन्होंने करीब 3300 किमी की दूरी पैदल तय की थी. 2018 के चुनावी नतीजों में कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी. बाद में कांग्रेस ने वहां सरकार बनाई थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे. हालांकि दिग्विजय सिंह ने इस यात्रा को अपनी धार्मिक यात्रा ही बताया था, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी अमृता राय के साथ की थी. 

प्रजा संकल्प यात्रा ने दिलाई जगन को सत्ता

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी पदयात्रा की थी. 6 नवंबर, 2017 को जगन ने अपने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के पैतृक गांव इदुपालपाया (कडप्पा) से 3648 किमी लंबी पदयात्रा शुरू की थी, जोकि ओडिशा बॉर्डर के पास श्रीकाकुलम जिले के इच्छापुरम में खत्म हुई.  341 दिनों की इस यात्रा में जगन ने करीब दो करोड़ लोगों से संपर्क किया और उनकी समस्याओं को सुना. 13 जिलों से होकर गुजरी जगन की इस पदयात्रा ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया. 2019 में हुए आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में YSRCP ने 175 में से 151 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बना दिया, जबकि नायडू की टीडीपी को सिर्फ 23 और पवन कल्याण की जनसेना को सिर्फ एक सीट ही मिली और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला. लोकसभा चुनावों में भी जगन की पार्टी ने 25 में से 22 सीटों पर जीत हासिल की थी.

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी. 4000 किमी लंबी ये पदयात्रा 145 दिनों बाद 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में खत्म हुई. भारत जोड़ो यात्रा कुल 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर) से होकर गुजरी थी. इस दौरान राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक सद्भाव जैसे मुद्दों को उठाया. इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि में काफी सुधार हुआ था. इसके अलावा कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में सत्ता में लौटी थी.

15 राज्यों से गुजरी थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा

भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी. इसमें 66 दिन में 15 राज्यों से होते हुए 6700 किमी की दूरी तय की गई थी. लोकसभा चुनाव से पहले 14 जनवरी, 2024 को मणिपुर की राजधानी इंफाल से शुरू हुई ये यात्रा नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से होकर गुजरी और 20 मार्च को यात्रा का समापन मुंबई में हुआ. इस यात्रा का असर लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया. कांग्रेस पार्टी 50 सीटों से बढ़कर 99 सीटों तक पहुंच गई और राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बने.

चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश की 4000KM लंबी पदयात्रा

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने भी 2024 में होने वाले चुनावों से पहले पदयात्रा का रास्ता चुना था. उन्होंने 27 जनवरी 2023 से आंध्र प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर 'युवा गालम' नाम की यात्रा निकाली. 4000 किमी लंबी ये पदयात्रा करीब 400 दिनों तक चली. नारा लोकेश की युवा गालम का असर 2024 के चुनावी नतीजों पर दिखाई दिया. उनकी पार्टी टीडीपी 135 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि पवन कल्याण की जनसेना को 21 सीटें मिलीं. बीजेपी को आठ और YSRCP को 11 सीटों पर जीत मिली. चुनाव परिणामों के बाद चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने.

प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा

चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने भी जब राजनीतिक करियर की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले बिहार यात्रा की. पीके ने 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से जन सुराज पदयात्रा शुरू की. 3500 किमी लंबी ये पदयात्रा करीब 730 दिनों तक चली. इस दौरान प्रशांत किशोर बिहार के गांव-गांव घूमे और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के लिए जागरूक किया. इस यात्रा ने प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में एक जगह दिलाई. हाल ही में पटना के बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है और बिहार विधानसभा के सदस्य बने हैं. 

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