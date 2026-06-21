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भारत

जब पूरी दुनिया ने मानी भारत की बात, योग दिवस की अनोखी कहानी, जानिए क्यों 21 जून को ही चुना गया योगा डे के लिए?

International Yoga Day 2026: दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई?

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Gaurav Barar

Updated : Jun 21, 2026, 12:01 PM IST

जब पूरी दुनिया ने मानी भारत की बात, योग दिवस की अनोखी कहानी, जानिए क्यों 21 जून को ही चुना गया योगा डे के लिए?

 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 (Image Source- Pixabay)

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  • सितंबर 2014 में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग को अंतरराष्ट्रीय पहचान देने का प्रस्ताव रखा
  • उन्होंने योग को सिर्फ कसरत नहीं, बल्कि प्रकृति और खुद से जुड़ने का माध्यम बताया
  • संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में इस प्रस्ताव को सबसे तेज और सबसे बड़ा समर्थन मिला 
  • 21 जून 2015 को पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया
     

आज जब 21 जून को दुनिया के कोने-कोने में लोग मैट बिछाकर 'अनुलोम-विलोम' या 'सूर्य नमस्कार' कर रहे होते हैं, तो देखकर गर्व होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्राचीन भारतीय पद्धति देखते ही देखते पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ मूवमेंट कैसे बन गई? यह कहानी है भारत की सांस्कृतिक ताकत की, जिसने संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच पर इतिहास रच दिया था.

जब UN में गूंजा योग का नाम

बात सितंबर 2014 की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले भाषण के दौरान दुनिया के सामने एक अनोखा प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि योग सिर्फ कसरत नहीं है, बल्कि यह खुद से, दुनिया से और प्रकृति से जुड़ने का माध्यम है. उन्होंने दुनिया से अपील की कि क्यों न योग को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान दी जाए? 

रिकॉर्ड तोड़ समर्थन

आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र में किसी भी प्रस्ताव को पास होने में महीनों, कभी-कभी सालों लग जाते हैं. कई तरह की कूटनीतिक बहसें होती हैं. लेकिन योग के मामले में जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया. सिर्फ तीन महीने के भीतर, यानी दिसंबर 2014 में, संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

177 देशों का मिला साथ

इस प्रस्ताव को दुनिया के 177 देशों ने सह-प्रायोजित किया. संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में किसी भी संकल्प के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे तेज समर्थन था. इसके ठीक बाद, 21 जून 2015 को पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें दिल्ली के राजपथ पर हजारों लोगों के साथ खुद पीएम मोदी ने योग किया.

आखिर 21 जून को ही क्यों चुना गया? 

क्या 21 जून की तारीख बस यूं ही चुन ली गई थी? बिल्कुल नहीं. इसके पीछे गहरा विज्ञान और भारतीय आध्यात्मिकता जुड़ी है. 21 जून को समर सॉल्सटिस यानी ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है. यह उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है और इसके बाद सूर्य दक्षिणायन यानी दक्षिण की ओर होने लगता है.

भारतीय योगिक परंपरा के अनुसार, इस संक्रांति काल या संक्रमण के समय का बहुत महत्व है. माना जाता है कि भगवान शिव जिन्हें योग में 'आदि योगी' या पहला गुरु माना गया है, ने इसी समय के आसपास अपने पहले सात शिष्यों को योग की दीक्षा देना शुरू किया था. वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, दोनों ही दृष्टिकोण से यह समय शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बदलने और आत्मिक जागृति के लिए सबसे बेहतर माना जाता है. प्रकृति का यह बदलाव हमें खुद को भीतर से नया करने की प्रेरणा देता है.

भारत का सबसे सफल 'सॉफ्ट-पावर' एक्सपोर्ट

बिना किसी सैन्य ताकत या आर्थिक दबाव के, भारत ने योग के जरिए दुनिया के दिलों को जीता है. आज योग किसी एक धर्म या देश का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का हो चुका है. अमेरिका के कॉरपोरेट दफ्तरों से लेकर यूरोप के पार्कों और अफ्रीका के स्कूलों तक, योग आज तनाव भगाने और सेहतमंद रहने का सबसे भरोसेमंद जरिया है.

भारत ने दुनिया को यह सिखा दिया कि असली ताकत लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़कर, उनके भले की बात करने में है. 21 जून सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि जब भारत कोई अच्छी बात दुनिया के सामने रखता है, तो पूरी दुनिया उसे एक सुर में स्वीकार करती है.

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