भारत सीमा पर पाकिस्तान ने तैयार कीं खतरनाक चीनी तोपें, इंडियन आर्मी के पास SH-15 का मुकाबला करने के लिए कौन सा हथियार है?

पाकिस्तान ने पंजाब और जम्मू-कश्मीर से लगी भारतीय सीमा के नजदीक चीन से मिली SH-15 आर्टिलरी गन तैनात की है. SH-15 पाकिस्तान सेना को मिली पहली 52-कैलिबर आर्टिलरी गन है. इसे गोला दागकर तुरंत जगह बदलने के लिए डिजाइन किया गया है.

पाकिस्तान को चीन से 236 SH-15 आर्टिलरी तोपें मिली हैं

पाकिस्तान ने SH-15 की तैनाती शकरगढ़ बल्ज से जुड़े इलाकों में की है

SH-15 आर्टिलरी गन 30 से 40 किलोमीटर दूर तक गोले दाग सकती है

पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत से लगती सीमा पर चीन से खरीदी गईं SH-15 व्हील्ड सेल्फ-प्रोपेल्ड आर्टिलरी तोपें तैनात की हैं. 155mm की 52 कैलिबर वाली ये तोपें गुजरांवाला, सियालकोट और जलालपुर जट्टन सेक्टर में पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में तैनात की गई हैं. ये सभी इलाके शकरगढ़ बल्ज से जुड़े हैं जो जम्मू के दक्षिण और अमृतसर के उत्तर में है. इसके पूरब में पठानकोट है.

SH-15 हॉवित्जर तोप की खासियत

SH-15 को चीन की की सरकारी रक्षा कंपनी नोरिंको ने बनाया है. यह चीनी सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल PCL-181 तोप का निर्यात है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इन तोपों का ऑर्डर साल 2019 में दिया था. इनकी डिलीवरी 2022 में शुरू हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास SH-15 आर्टिलरी गन की 236 यूनिट हैं.

पाकिस्तान ने 'ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी' समझौते के तहत हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला प्लांट में इस गन को बनाने का लाइसेंस भी हासिल किया है. इस गन की सबसे बड़ी खासियत इसका ट्रक बेस्ड प्लेटफार्म पर फिट होना है. इसे रेगिस्तानी, मैदानी या पर्वतीय इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकता है. SH-15 आर्टिलरी गन दागे गए गोले 30 से 40 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं. अगर रॉकेट-असिस्टेड (V-LAP) गोलों का प्रयोग किया जाए तो SH-15 की रेंज बढ़कर 53 से 72 किलोमीटर तक हो जाती है.

क्या भारत के लिए चिंता की बात है पाकिस्तान का ये कदम?

भारतीय सेना की आर्टिलरी के पूर्व DG लेफ्टिनेंट जनरल पीआर शंकर (रिटायर्ड) कहते हैं, भारत ने बहुत पहले अपनी आर्टिलरी को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी आर्टिलरी आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है. चीन से SH-15 155 mm तोपें हासिल करने से उसकी रक्षा क्षमता मजबूत होगी. इसे उसकी हाल ही में बनी 'आर्मी रॉकेट फोर्स' के संदर्भ में देखा जाना चाहिए. पाकिस्तान अपनी 'नॉन-कॉन्टैक्ट काइनेटिक क्षमता' बढ़ा रहा है. भारत को इस घटनाक्रम पर ध्यान देना चाहिए.

क्या भारत के पास SH-15 जैसी कोई तोप है?

भारत के पास स्वदेशी K9-वज्र ट्रैक्ड सेल्फ-प्रोपेल्ड हॉवित्जर है. K9 वज्र-T 155 mm और 52-कैलिबर वाली ट्रैक बेस्ड सेल्फ-प्रोपेल्ड होवित्ज़र है. भारत में लार्सन एंड टुब्रो इस तोप का निर्माण करती है. ये तोप मूल रूप से दक्षिण कोरिया की K9 थंडर का देसी वैरियंट है. भारतीय सेना अभी 100 K9 वज्र तोपों का इस्तेमाल कर रही है. 100 और गनों का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है. आर्मी अब 300 अतिरिक्त K9 वज्र खरीदने की योजना भी बना रही है. इस तरह भारतीय सेना के पास भविष्य में कम से कम 500 K9 वज्र तोपें होंगी.

K9 वज्र एक बेहद ताकतवर तोप है जिसकी रेंज स्टैंडर्ड गोला-बारूद के साथ 40 किमी तक है. क्सटेंडेड-रेंज प्रोजेक्टाइल के साथ ये तोप 55 से 60 किमी दूर तक फायर कर सकती है. K9 वज्र बर्स्ट मोड में प्रति मिनट 6 से 8 राउंड फायर कर सकती है. ट्रैक्ड बेस्ड होने के कारण इसे आसानी से किसी भी इलाके में तैनात किया जा सकता है. इसे शूट-एंड-स्कूट मिशन के लिए ही डिजाइन किया गया है. K9 वज्र की खूबियों को देखते हुए इसे पूर्वी लद्दाख में भी तैनात किया गया है.

भारतीय सेना सीमा पर 'स्वाति' काउंटर-बैटरी रडार सिस्टम या वेपन लोकेटिंग रडार का इस्तेमाल भी करती है. ये सिस्टम दुश्मन के गोले दागते ही उसकी सटीक लोकेशन को ट्रैक कर लेता है. इससे तुरंत जवाबी हमला करने की क्षमता मिलती है. भारतीय सेना के पास पिनाका जैसा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और देश में बनी एंडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भी है.