वायुसेना को मिलेगा 'आसमान का जासूस', 90 दिन तक लगातार रहेगा हवा में, जानिए क्या होता है हाई-अल्टीट्यूड स्यूडो-सैटेलाइट?

हाई-अल्टीट्यूड स्यूडो-सैटेलाइट आसमान में लगभग 75000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 90 दिन तक उड़ान भर सकते हैं. इस खास उपकरण को शामिल करने से वायुसेना की निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ेगी.

भारतीय वायुसेना को मिलेंगे हाई-अल्टीट्यूड स्यूडो-सैटेलाइट.

स्यूडो-सैटेलाइट स्ट्रैटोस्फीयर यानी समताप मंडल में उड़ान भरता है.

रणनीतिक क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेगा स्यूडो-सैटेलाइट.

High Altitude Pseudo Satellite: भारत सरकार ने सेनाओं को आधुनिक व शक्तिशाली बनाने की दिशा में एक एक बड़ा कदम उठाया है. शुक्रवार, 3 जुलाई को क्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई. इसमें लगभग 52,000 करोड़ रुपए के हथियारों और उपकरणों की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई. रक्षा मंत्रालय ने कई तरह की हथियार प्रणालियों के लिए सेनाओं को मंजूरी दी है. इसमें भारतीय वायुसेना के लिए फिक्स्ड-विंग आधारित हाई-अल्टीट्यूड स्यूडो-सैटेलाइट की खरीद भी शामिल है. आइये जानते हैं कि 'आसमान का जासूस' कहा जाने वाला ये सिस्टम आखिर है क्या?

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क्या होता है स्यूडो-सैटेलाइट?



भारत अपनी सीमाओं और समुद्री क्षेत्रों की निगरानी के लिए हाई-अल्टीट्यूड स्यूडो-सैटेलाइट को शामिल करेगा. यह अत्याधुनिक प्रणाली लंबे समय तक ऊंचाई पर रहकर खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने, संचार सेवाएं उपलब्ध कराने का काम करेगी. इससे वायुसेना को सीमा और रणनीतिक क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए रखने में बड़ी मदद मिलेगी.

हाई-अल्टीट्यूड स्यूडो-सैटेलाइट एक बिना पायलट का हवाई प्लेटफॉर्म या ड्रोन होता है जो काफी ऊंचाई पर उड़ान भरता है. यह लगभग 75000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है. स्यूडो-सैटेलाइट स्ट्रैटोस्फीयर यानी समताप मंडल में उड़ान भरता है. ये वह क्षेत्र है जो सामान्य कमर्शियल हवाई जहाजों की उड़ान से बहुत ऊपर होता है. स्यूडो-सैटेलाइट पूरी तरह से सौर ऊर्जा और बैटरी सिस्टम पर काम करता है. दिन में सूरज की रोशनी से इसकी बैटरियां चार्ज होती हैं, जिससे यह रात में भी लगातार उड़ सकता है.

इसे स्यूडो-सैटेलाइट इसलिए दिया गया है क्योंकि ये किसी उपग्रह की तरह ही काम करता है. यह सैटेलाइट की तरह ही निगरानी करता है और लगातार जमीन पर मौजूद कमांड सेंटर को तस्वीरें और वीडियो भेजता रहता है. खास बात ये है कि स्यूडो-सैटेलाइट की लागत सामान्य उपग्रह से बहुत कम होती है और इसे जरूरत के हिसाब से वापस जमीन पर बुलाकर अपग्रेड भी किया जा सकता है.

हाई-अल्टीट्यूड स्यूडो-सैटेलाइट की खासियत

भारत के स्यूडो-सैटेलाइट को औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के तहत आने वाले नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (NAL) ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है. इस तरह के सिस्टम दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही हैं. स्यूडो-सैटेलाइट की चौड़ाई 33 मीटर है. लेकिन हल्के कार्बन कंपोजिट से बने होने के कारण इसका वजन बहुत कम है. हाई-अल्टीट्यूड स्यूडो-सैटेलाइट लगभग 75,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और आसमान में लगातार कम से कम 90 दिनों तक टिके रहने के लिए डिजाइन किया गया है. इसके परीक्षण साल 2024 से ही जारी हैं. HAPS की सबसे बड़ी खासियत है कि यह एक ही जगह टिककर लगातार निगरानी कर सकता है. यह हफ्तों या महीनों तक एक ही जगह पर मंडरा सकता है.

भारत के लिए क्यों अहम है HAPS को शामिल करना?

भारतीय वायुसेना को चीन और पाकिस्तान के साथ लगती विशाल और दुर्गम सीमाओं पर लगातार नजर रखने के लिए ऐसे उपकरणों की सख्त जरूरत है. निगरानी के लिए अंतरिक्ष में उपग्रह लॉन्च करना बेहद जटिल, खर्चीला और समय लेने वाला काम है. लगातार निगरानी के लिए एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भी सीमित समय के लिए ही किया जा सकता है. हाई-अल्टीट्यूड स्यूडो-सैटेलाइट एक बहुत ही किफायती और तुरंत तैनात होने वाला विकल्प प्रदान करता है. वर्तमान में दुनिया के केवल कुछ गिने-चुने देश जैसे- अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और जापान के पास ही ये अत्याधुनिक तकनीक है.