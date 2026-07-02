वायुसेना के तेजस Mk1A की ताकत तीन गुना बढ़ेगी, कामिकेज ड्रोन और इस खतरनाक मिसाइल से लैस होगा फाइटर

Tejas Mk1A Combat Upgrade: भारतीय वायुसेना का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस Mk1A पहले से ज्यादा ताकतवर होगा. इस पर फिट करने के लिए HAL के इंजीनियरों ने एक नया ट्विन मिसाइल लॉन्चर तैयार किया है. साथ ही, तेजस भविष्य में हवा से 'लोइटरिंग म्यूनिशन' भी लॉन्च करेंगें.

तेजस Mk1A के लिए हिंदु्स्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया ट्विन लॉन्चर.

एक ही पाइलन पर दो ASRAAM मिसाइलें एक साथ लगाई जा सकती हैं.

हवा से लॉन्च होने वाले 'लोइटरिंग म्यूनिशन' से भी लैस होंगे तेजस Mk1A.

भारतीय वायु सेना अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस Mk1A की युद्धक क्षमता को बढ़ाने की तैयारी कर रही है. हवाई युद्ध के तरीके को बदलने की एक बड़ी कोशिश के तहत ये फाइटर जेट हवा से लॉन्च होने वाले 'कामिकेज ड्रोन' से लैस किए जाएंगे. इसके अलावा HAL एयर कॉम्बैट अपग्रेड के तहत ट्विन-ASRAAM मिसाइल लॉन्चर का टेस्ट करने के लिए भी तैयार है. एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल और कामिकेज ड्रोन लॉन्च करने की ताकत हासिल करने के बाद तेजस Mk1A कितने खतरनाक हो जाएंगे, आइये जानते हैं.

कैसे और कितनी बढ़ेगी तेजस Mk1A की ताकत?

हिंदु्स्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस Mk1A अपने हथियार इंटीग्रेशन प्रोग्राम के एक और अहम चरण में प्रवेश करने जा रहा है. इस चरण में एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (ASRAAM) के लिए ट्विन-कॉन्फिगरेशन लॉन्चर का ट्रायल किया जाएगा. इससे तेजस की 'विदिन-विजुअल-रेंज' युद्धक क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. ये मिसाइल इंटीग्रेशन सफल होता है तो तेजस Mk1A ज्यादा संख्या में शॉर्ट-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइलें ले जा सकेगा.

आमतौर पर विमान के एक हार्डपॉइंट पर एक ही मिसाइल लगाई जा सकती है. लेकिन HAL के इंजीनियरों ने एक नया ट्विन लॉन्चर तैयार किया है. इस नए सिस्टम की मदद से तेजस के विंग के बाहरी हिस्से पर एक ही पाइलन पर दो ASRAAM मिसाइलें एक साथ लगाई जा सकती हैं. ASRAAM मिसाइल का वजन लगभग 88 किलोग्राम होता है. जुड़वां लॉन्चर, मिसाइलों और अन्य जरूरी हार्डवेयर के साथ इसका कुल वजन 310 किलोग्राम हो जाएगा. HAL के इंजीनियरों ने नया ट्विन लॉन्चर ऐसे डिजाइन किया है कि इससे विमान का संतुलन न बिगड़े.

ASRAAM मिसाइल की खासियत

ASRAAM एक बेहद आधुनिक 'विजुअल रेंज के भीतर' मार करने वाली मिसाइल है. इसे यूरोपीय डिफेंस कंपनी MBDA द्वारा बनाया गया है. यह मिसाइल मैक 3 से अधिक की रफ्तार से उड़ सकती है और इसकी रेंज 25 किलोमीटर से अधिक है. इस मिसाइल में लॉक-ऑन आफ्टर लॉन्च फीचर भी है. यानी कि पायलट मिसाइल को दागने के बाद भी दुश्मन के विमान पर लॉक कर सकता है. इसमें बेहद आधुनिक इन्फ्रारेड सेंसर लगे हैं, जो दुश्मन के विमान की गर्मी को पहचान कर उस पर अचूक निशाना लगाते हैं. बता दें कि तेजस पर पहले रूसी मूल की पुरानी R-73 मिसाइलें फिट थीं. अब भारतीय वायुसेना आधुनिक मिशन कंप्यूटर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस तेजस को ASRAAM से लैस कर रही है.

लड़ाकू विमान अब 'लोइटरिंग म्यूनिशन' भी लॉन्च करेंगे

इसके अलावा इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि IAF देश में बने फाइटर जेट तेजस Mk1A और भविष्य के तेजस MkII को हवा से लॉन्च होने वाले 'लोइटरिंग म्यूनिशन' से लैस करने की योजना बना रही है. इनकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 150 से 300 किलोमीटर होगी. जमीन से लॉन्च होने वाले लोइटरिंग म्यूनिशन से अलग, हवा से लॉन्च होने वाले 'कामिकेज ड्रोन' के कई बड़े ऑपरेशनल फायदे होंगे. बेहद तेज रफ्तार से उड़ रहे फाइटर जेट से ऊंचाई पर लॉन्च किए जाने के कारण ये 'लोइटरिंग म्यूनिशन' दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक जा सकते हैं और एयर-डिफेंस नेटवर्क की नजरों में आने से पहले अपने काम को अंजाम दे सकते हैं.

इस प्रोग्राम के पहले चरण में ऐसे छोटे लोइटरिंग म्यूनिशन बनाने पर ध्यान दिया जाएगा जो दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर मौजूद अहम ठिकानों पर सटीक हमला कर सकें. इन ड्रोन्स का इस्तेमाल दुश्मन के रडार इंस्टॉलेशन, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरी, कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब और दूसरी रणनीतिक संपत्तियों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है.