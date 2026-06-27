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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

एयर फोर्स का नया 3D रडार पहली बार दिखा मैदान में, क्या स्टील्थ विमान ट्रैक कर सकता है नेबो-UM?

रूस में बने नेबो-UM 'वेरी हाई फ्रीक्वेंसी' रडार की ऑपरेशनल तैनाती पर वायुसेना ने कोई बयान नहीं दिया है. लेकिन, अभ्यास 'वायु शक्ति 2026' में इसकी पहली झलक देखने को मिली है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 27, 2026, 04:54 PM IST

एयर फोर्स का नया 3D रडार पहली बार दिखा मैदान में, क्या स्टील्थ विमान ट्रैक कर सकता है नेबो-UM?

नेबो-UM एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार है. (फोटो- IAF's Vayu Shakti 2026 का स्क्रीनशॉट)

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  • इंडियन एयरफोर्स के नए रडार नेबो-UM की पहली झलक मिली.
  • अभ्यास 'वायु शक्ति 2026' में तैनात दिखा 3डी रडार नेबो-UM.
  • चीन के स्टील्थ विमानों को भी पकड़ सकता है नेबो-UM रडार.


भारतीय वायु सेना ने अभ्यास 'वायु शक्ति 2026' का वीडियो जारी किया है. इसमें पहली बार एक ऐसे शक्तिशाली 3D रडार की झलक दिखी है जिसके बारे में खूब चर्चा हो रही है. दूरी के इस एयर सर्विलांस रडार ने रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है. रडार के खास एंटीना डिजाइन और बनावट के आधार पर इसकी पहचान रूस में बने 'नेबो-यूएम' वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार के तौर पर की गई है. हालांकि, भारतीय वायुसेना ने न तो आधिकारिक तौर पर इस रडार की पहचान की है और न ही इसे सेवा में शामिल करने की पुष्टि की है. आइये जानते हैं कि नेबो-UM कितना ताकतवर है.

क्या है नेबो-यूएम रडार?

Nebo-UM एक मोबाइल थ्री-डायमेंशनल वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सर्विलांस रडार है.  इसे रूस की  कंपनी 'अल्माज-एंटी' की सहायक संस्था NNIIRT ने विकसित किया है. यह रडार लंबी दूरी से ही आसमान में आ रहे खतरों को भांपने और उन पर नजर रखने के लिए बनाया गया है.  इसके सामने आने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह रडार चीन के सबसे खतरनाक और एडवांस्ड 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट J-20 को ट्रैक कर सकता है. 

इसे आसानी से कहीं भी ले जाने के लिए  पहियों वाले चेसिस पर फिट किया गया है. इस रडार को तेजी से तैनात करने के लिए डिजायन किया गया है और इसका मकसद एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के हिस्से के तौर पर काम करना है. Nebo-UM सामान्य रडार से अलग 'वेरी हाई फ्रीक्वेंसी' पर काम करता है. इससे निकलने वाली तरंगें काफी दूर तक जाती हैं. यही कारण है कि इसे स्टील्थ विमानों को ट्रैक करने में भी सक्षम माना जाता है. स्टील्थ विमानों की बनावट केवल छोटी तरंगों को धोखा देने के लिए होती है.  जब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी  तरंगें J-20 जैसे स्टील्थ विमान से टकराती हैं, तो विमान की बनावट काम नहीं आती और रडार उसे आसानी से डिटेक्ट कर लेता है.

रूस के रक्षा अधिकारियों का दावा है कि नेबो-M और नेबो-UM में अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 जैसे सबसे एडवांस्ड स्टील्थ विमानों को भी पकड़ने की क्षमता है. ऐसे में चीन का J-20 भी इससे बच कर नहीं निकल सकता. रूस की हथियार निर्यातक संस्था रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के अनुसार, नेबो-UM  10 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक के हवाई क्षेत्र पर नजर रख सकता है. अगर इसे किसी एक ही दिशा में फोकस किया जाए तो यह 1,800 किलोमीटर दूर तक नजर रख सकता है. 

माना जा रहा है कि यह रडार भारत के 'मल्टी-लेयर्ड एयर डिफेंस' में पहली दीवार की तरह काम करेगा. जैसे ही यह दूर से चीन के J-20 को ट्रैक करेगा, उसकी लोकेशन वायुसेना के अन्य हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग रडार, सुखोई या राफेल जैसे फाइटर जेट्स और S-400 या आकाश जैसी मिसाइल प्रणालियों को ट्रांसफर कर देगा. इसके बाद आगे का काम एयर डिफेंस प्रणाली करेगी. 

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