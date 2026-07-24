400 किलोमीटर दूर तक देख सकती है भारतीय वायु सेना की ये हवाई आंख, जानिए नए NETRA-Mk1 अवाक्स की ताकत

भारत
भारतीय वायु सेना की लंबी दूरी के खतरों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने की ताकत में इजाफा हुआ है. Netra अवाक्स को AESA रडार से लैस किया गया है जिससे लेयर्ड एयर-डिफेंस नेटवर्क और मजबूत हुआ है.
India’s airborne surveillance programme: भारत के स्वदेशी NETRA Mk1 एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल बेड़े की हवाई निगरानी क्षमताओं में बड़ी बढ़ोतरी हुई है. मौजूदा तीन NETRA Mk1 जेट में से एक में गैलियम नाइट्राइड (GaN) बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे (AESA) रडार को शामिल कर लिया गया है. जून 2026 के आखिर में अपग्रेड किया हुआ अवाक्स जेट भारतीय वायु सेना को सौंपा गया था. अब यह विमान ऑपरेशनल होने की स्थिति में है.
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने ये साफ नहीं किया है कि अपग्रेडेशन के बाद NETRA Mk1 की ताकत कितनी बढ़ गई है. लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि पुराने गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रडार के मुकाबले गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार बेहद ताकतवर है. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से आसमान में भारतीय वायुसेना की निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी.
डिफेंस डॉट इन की एक रिपोर्ट के अनुसार, बेसिक NETRA Mk1 डुअल S-बैंड AESA रडार से काम करता है. यह दुश्मन के फाइटर जेट को 250 से 300 किलोमीटर की दूरी से देख सकता है. इसकी तुलना में अपग्रेड किया हुआ अवाक्स 400 से 450 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों को देख सकता है. एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट की रेंज में इतना बड़ा इजाफा भारतीय वायुसेना के लिए बेहद अहम है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने नेत्र Mk II प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू कर दिया है. पहले नेत्र विमान (Mk 1) ब्राजील के 'एम्ब्रेयर ERJ-145' पर बेस्ड थे. ये आकार में छोटे हैं. लेकिन नेत्रा Mk II के लिए एयर इंडिया से प्राप्त एयरबस A321 विमानों को मिलिट्री स्टैंडर्ड में बदला जा रहा है. बड़ा प्लेटफॉर्म होने के कारण इसमें अधिक पेलोड, आधुनिक राडार और अधिक समय तक हवा में रहने की क्षमता होगी.
नेत्रा Mk II के ऊपरी हिस्से पर पर स्वदेशी AESA रडार लगाया जाएगा. ये रडार विमान को 300 डिग्री से 360 डिग्री का कवरेज देगा. नेत्रा Mk II दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को बेहद लंबी दूरी से ट्रैक करने में सक्षम होगा. नेत्र Mk II अवाक्स हवाई क्षेत्र में रियल-टाइम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह काम करेंगे.
एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल विमान हवा में तैरता हुआ एक मिड-एयर बैटल मैनेजमेंट सेंटर होता है. यह दुश्मन के स्टील्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को लंबी दूरी से ट्रैक कर लेता है. ये विमान अपने देश की वायुसेना के लड़ाकू विमानों को रियल टाइम डेटा भेजते हैं जिससे मिशन के दौरान पायलट को लक्ष्य खोजने और दुश्मन के विमानों की लोकेशन पता लगाने में आसानी होती है.