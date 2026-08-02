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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

भारतीय वायुसेना के ये चार हथियार ही दुश्मन के लिए काफी होंगे, उन्नत एयर डिफेंस को भी भेदने की क्षमता

भारतीय वायुसेना अब दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही सैकड़ों किलोमीटर दूर से हमला करने की क्षमता तेजी से बढ़ा रही है. इसके लिए देश में ही स्टैंड-ऑफ हथियार विकसित किए जा रहे हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 02, 2026, 09:07 PM IST

भारतीय वायुसेना के ये चार हथियार ही दुश्मन के लिए काफी होंगे, उन्नत एयर डिफेंस को भी भेदने की क्षमता

भारतीय वायुसेना तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही है. (AI इमेज)

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  • रुद्रम एंटी-रेडिएशन मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह कर देगी
  • ब्रह्मोस-एनजी एयर बेस और कमांड सेंटर को निशाना बना सकती है
  • LRLACM का एयर वर्जन भी विकसिक करने वाला है DRDO
  • स्वदेशी TARA किट सामान्य बम को स्टैंड-ऑफ हथियारों में बदल देगी

भारतीय वायुसेना भविष्य के युद्धों के लिए ऐसे हथियारों को शामिल करने पर जोर दो रही है जो लंबी दूरी से ही दुश्मन को तबाह करने का ताकत रखते हों. दुश्मन की आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों को देखते हुए एयर फोर्स अब अपनी स्ट्राइक रणनीति में बड़ा बदलाव कर रही है. एयर फोर्स का मुख्य फोकस अब स्टैंड-ऑफ हथियारों पर है जो दुश्मन की सरफेस टू एयर मिसाइलों की रेंज से बाहर रहते हुए लॉन्च किए जा सकें. 

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वायुसेना ऐसी क्षमता विकसित कर रही है जिससे युद्ध के दौरान कमांडरों के पास टारगेट के प्रकार, रेंज, खतरे के माहौल और मिशन की जरूरत के हिसाब से कई विकल्प मौजूद हों. इसके लिए कुछ हथियार देश में ही डिजाइन किए जा रहे हैं और कुछ विदेशी हथियारों का निर्माण भारत में किया जा रहा है. आइये जानते हैं उन चार प्रमुख हथियारों के बारे में जो भविष्य में वायुसेना की हमलावर क्षमता की रीढ़ होंगे.

रुद्रम एंटी-रेडिएशन मिसाइल

किसी भी बड़े हवाई हमले से पहले दुश्मन की रडार प्रणाली को नष्ट करना सबसे जरूरी होता है. इस काम के लिए भारत में स्वदेशी एंटी-रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का विकास किया जा रहा है. इस मिसाइल के तीन वैरियंट होंगे. रुद्रम-1 की रेंज 150 किमी, रुद्रम-2 की रेंज 250 किमी और रुद्रम-3 की रेंज 350 किमी होगी. इसका मुख्य काम दुश्मन के रडार और संचार केंद्रों से मिलने वाले सिग्नल को ट्रैक करके उन्हें नष्ट करना होगा. रुद्रम सीरीज की मिसाइलें SEAD मिशन के लिए बेहद घातक हथियार हैं.

ब्रह्मोस-एनजी से प्रहार

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ताकत किसी से छिपी नहीं है. अब भारत इसके नए वैरियंट BrahMos NG पर भी काम कर रहा है. पारंपरिक ब्रह्मोस के मुकाबले वजन में आधी ये नई मिसाइल दुश्मन के लिए सबसे बुरा सपना बनने वाली है. इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के Tejas Mk1A जैसे फाइटर जेट भी लॉन्च कर पाएंगे. हल्की होने के कारण एक  Su-30MKI विमान एक साथ तीन BrahMos NG लेकर उड़ान भर सकता है. इस मिसाइल की रेंज 450 किमी रहने का अनुमान है. इसे लॉन्च करने के लिए वायुसेना के पायलटों को दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क के नजदीक नहीं जाना होगा. पाकिस्तान के थिंक टैंक इस मिसाइल को लेकर पहले ही चिंता जता रहे हैं. 

LRLACM का एयर वर्जन

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने भारत की 'डीप-स्ट्राइक' क्षमता को बढ़ाने के लिए 'लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज़ मिसाइल' का विकास किया है. इस मिसाइल की रेंज 1500 किमी तक है. फिलहाल इसे जमीन से लॉन्च करने के लिए ही डिजाइन किया गया है. आने वाले समय में DRDO की योजना LRLACM का एयर लॉन्च्ड वर्जन बनाने की भी है. ये मिसाइल भविष्य में गेम चेंजर साबित होगी. पाकिस्तान का कोई भी कोना ऐसा नहीं होगा जो इसकी रेंज में न हो. 

TARA प्रिसिजन-गाइडेड बम किट

मिसाइलों की अहमियत अपनी जगह है. लेकिन IAF के भविष्य के हथियारों में DRDO द्वारा विकसित 'पावर्ड TARA' किट सबसे अहम होने वाली है. क्रूज मिसाइलों के उलट, TARA एक पावर्ड प्रिसिजन-गाइडेड बम किट है जो आम फ्री-फॉल बमों को ऐसे स्टैंड-ऑफ हथियारों में बदल देती है. इसकी मदद से 500 किलोग्राम वजन वाले सामान्य बम भी 80 से 150 किलोमीटर की दूरी से टारगेट पर हमला कर सकते हैं. मई 2026 में इस किट का सफल फ़्लाइट टेस्ट हो चुका है. अब ये हथियार दुश्मन के एयर डिफेंस घेरे से बाहर रहकर भी टैक्टिकल टारगेट पर सटीक हमला करने की ताकत भारतीय वायुसेना को देता है. इस किट की मदद से वायुसेना मौजूदा बम स्टॉक का इस्तेमाल करके ही सुरक्षित दूरी से दुश्मन के अहम अड्डे तबाह कर सकती है. 

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