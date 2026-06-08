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13,000 करोड़ की लागत से भारत ग्रेट निकोबार में बनाएगा एयरबेस, जानिए देश के लिए कितना अहम है ये प्रोजेक्ट

ग्रेट निकोबार द्वीप पर भारत 13000 करोड़ की लागत से एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने जा रहा है. यह सैन्य और नागरिक दोनों तरह के उपयोग के लिए होगा. इस क्षेत्र में आईएनएस बाज के बाद ये दूसरा एयरबेस होगा.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 08, 2026, 08:57 PM IST

13,000 करोड़ की लागत से भारत ग्रेट निकोबार में बनाएगा एयरबेस, जानिए देश के लिए कितना अहम है ये प्रोजेक्ट

ग्रेट निकोबार परियोजना पर केंद्र सरकार 70 से 90 हजार करोड़ खर्च करने वाली है. (प्रतीकात्मक  AI तस्वीर)

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The Great Nicobar Project: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप पर भारत एक नया हवाई अड्डा बनाने जा रहा है. यह एयरबेस दोहरे उपयोग वाला होगा और इसका इस्तेमाल आम नागरिकों के अलावा सेनाएं भी करेंगी. यहां एक हवाई अड्डा और रनवे बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई गई है. इस निवेश का खर्च रक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय दोनों मिलकर उठाएंगे. उम्मीद है कि एयरबेस का काम पांच वर्षों में पूरा हो जाएगा. 

भारत के लिए कितना अहम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? 

अंडमान-निकोबार भारत का अंतिम छोर है. सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. अब यहां ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत 21वीं सदी में देश की सबसे महत्वाकांक्षी विकास योजना शुरू करने जा रहा है. सामरिक रूप से ग्रेट निकोबार द्वीप की लोकेशन बेहद अहम है क्योंकि यह द्वीप भौगोलिक रूप से मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca) के पास स्थित है. यह ऐसी रणनीतिक लोकेशन है जहां से चीन के लगभग 80 प्रतिशत कच्चे तेल और 70 प्रतिशत एलएनजी (एलएनजी) का आवागमन होता है. 

ग्रेट निकोबार द्वीप (जीएनआई) में प्रस्तावित संयुक्त उपयोग वाले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से हिंद महासागर में भारत की सामरिक पकड़ भी मजबूत होगी. इससे सैन्य संसाधनों की आवाजाही आसान होगी और समुद्री मार्गों की निगरानी की जा सकेगी. मलक्का जलडमरूमध्य से ही वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है. इसलिए ये संकरा समुद्री रास्ता दुनिया भर के लिए बेहद अहम है. 

ग्रेट निकोबार परियोजना में क्या-क्या काम होने हैं?

ग्रेट निकोबार द्वीप समूह (जीएनआई) प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार ने चार प्रमुख परियोजनाओं को शामिल किया है. इनमें अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी), संयुक्त उपयोग वाला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा एवं नौसैनिक एयर स्टेशन, टाउनशिप तथा पावर प्लांट शामिल हैं. इस क्षेत्र को  सामरिक और व्यावसायिक, दोनों रूप से नई पहचान देने की दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है. 

समाचार एजेंसी IANS ने अपनी एक रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया है कि विस्तृत अध्ययन के बाद गलाथिया खाड़ी को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में चुना गया है. इसके लिए पांच स्थलों का मूल्यांकन किया गया था. 

सुदूर दक्षिण में भारत के पास होंगे दो एयरबेस

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना का एयर स्टेशन आईएनएस बाज वर्ष 2012 से सक्रिय है. नया एयरबेस बन जाने के बाद इस क्षेत्र में भारत के पास दो एयरबेस होंगे. आईएनएस बाज एक नौसेनिक अड्डा है जो प्रारंभ में 3,500 फीट लंबे रनवे के साथ शुरू हुआ था. बाद में इसके रनवे की लंबाई 3,500 फीट से बढ़ाकर 4,500 फीट कर दी गई. ग्रेट निकोबार द्वीप समूह 6-डिग्री चैनल के निकट स्थित है जो अदन की खाड़ी से लेकर मलक्का जलडमरूमध्य तक फैले समुद्री व्यापार मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है. ग्रेट निकोबार से इस क्षेत्र में सैन्य और नागरिक दोनों तरह के ढांचे मजबूत होंगे. नई परियोजना के तहत आईएनएस बाज से लगभग 30 किलोमीटर दूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा.

ग्रेट निकोबार परियोजना का बजट कितना है?

ग्रेट निकोबार परियोजना पर केंद्र सरकार 70 से 90 हजार करोड़ खर्च करने वाली है. ग्रेट निकोबार में मजबूत सैन्य उपस्थिति भारत को मुख्य भूमि से काफी दूर एक समुद्री आउटपोस्ट स्थापित करने का मौका देता है. इसके माध्यम से पूर्वी हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को मजबूत करके भारत यह पक्का करना चाहता है कि वह इस क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे. अंडमान और निकोबार कमांड के तहत पहले से ही यहां भारत की तीनों सेनाओं की मौजूदगी है. ग्रेट निकोबार परियोजना के पूरा होने के बाद पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की सैन्य ताकत भी कई गुना बढ़ेगी. 

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