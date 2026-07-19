India’s nuclear capability: समुद्र में भारत की परमाणु ताकत के सामने कहां टिकता है पाकिस्तान?

पारंपरिक हथियारों की दौड़ में तो पाकिस्तान किसी तरह भारत के आस-पास भले पहुंच जाए, लेकिन समुद्र-आधारित परमाणु हथियारों और आधुनिक परमाणु तैनाती के मामले में भारत अब पाकिस्तान की पहुंच से बहुत आगे निकल चुका है.

भारत के पास समुद्र में न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात करने की क्षमता है.

भारत की समुद्र में बढ़ती ताकत से पाकिस्तान दबाव में आ गया है.

पाकिस्तान के पास 'सेकंड स्ट्राइक' क्षमता नहीं है.

भारत ने परमाणु हथियारों और रक्षा प्रणालियों के क्षेत्र में बहुत ही खामोशी से एक ऐसी सीमा पार कर ली है, जिसका मुकाबला करने की स्थिति में पाकिस्तान फिलहाल बिल्कुल नहीं है. इतिहास में यह पहली बार है जब दोनों देशों के बीच का यह रणनीतिक अंतर इतना अधिक बढ़ गया है. मॉडर्न डिप्लोमेसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, आज भारत के पास समुद्र में न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात करने की क्षमता है, जबकि पाकिस्तान के पास उन्हें ले जाने में सक्षम सबमरीन नहीं है और इसे हासिल करने की कोई रियलिस्टिक टाइमलाइन भी नहीं है.

भारत के परमाणु हथियारों की 'ऑपरेशनल तैनाती

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने अपनी पुरानी रक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव किया है. दशकों से भारत की नीति यह थी कि वह परमाणु हथियारों और उन्हें ले जाने वाली मिसाइलों को अलग-अलग जगहों पर सुरक्षित रखता था. लेकिन भारत ने पहली बार कुछ परमाणु हथियारों को 'ऑपरेशनल रूप से तैनात' कर दिया है. ये हथियार सीधे तौर पर परमाणु पनडुब्बियों और जमीन के नीचे बने मिसाइल सिलोस में फिट किए जा चुके हैं. इससे युद्ध की स्थिति में भारत का रिएक्शन टाइम बेहद कम हो गया है.

'सेकंड स्ट्राइक' की अचूक क्षमता

परमाणु सिद्धांत में 'सेकंड स्ट्राइक' क्षमता सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसका मतलब है कि यदि कोई दुश्मन देश भारत पर पहला परमाणु हमला करके उसके जमीन पर मौजूद सारे मिसाइल बेस तबाह भी कर दे, तो भी भारत समुद्र के अंदर छिपी अपनी परमाणु पनडुब्बियों से दुश्मन को पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता रखता है. भारत के पास यह क्षमता अब पूरी तरह परिपक्व हो चुकी है. भारत वो क्षमता हासिल कर चुका है जिसमें कम से कम एक परमाणु पनडुब्बी हर समय परमाणु मिसाइलों के साथ समुद्र में गश्त पर रहती है. पाकिस्तान के पास इस स्तर की अचूक 'सेकंड स्ट्राइक' क्षमता का पूरी तरह अभाव है, जिससे वह रणनीतिक दबाव में आ गया है.

चीन को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहा है भारत

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपनी सैन्य तैयारियां चीन को ध्यान में रखकर कर रहा है. भारत ने अपनी यह विशाल परमाणु क्षमता को पाकिस्तान नहीं, बल्कि चीन को ध्यान में रखकर विकसित किया है. चूंकि यह क्षमता चीन जैसे महाशक्तिशाली देश को रोकने (Deter) के लिए बनाई गई है, इसलिए यह तकनीक और मारक क्षमता के मामले में इतनी आधुनिक है कि पाकिस्तान के पास इसका मुकाबला करने का कोई तोड़ या जवाब नहीं है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पूर्वी तट पर अपने प्री-एम्प्टिव अटैक सबमरीन बेस को भी भी मजबूत किया है और पश्चिमी हिंद महासागर में अगालेगा द्वीप पर एक ऑपरेशनल जेटी बनाई है. अगालेगा द्वीप से पनडुब्बियां भारतीय तट पर वापस आए बिना ईंधन ले सकती हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंद महासागर में कहीं लगातार पेट्रोलिंग कर रही न्यूक्लियर-टिप वाली मिसाइलों से लैस सबमरीन को टारगेट करना नामुमकिन है. इसका पेट्रोलिंग एरिया बंगाल की खाड़ी से लेकर अगालेगा द्वीप के पास के पानी तक फैला हो सकता है, जो लाखों वर्ग किलोमीटर के इलाके को कवर करता है.

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की समुद्र-आधारित न्यूक्लियर क्षमता में बाबर-3 क्रूज़ मिसाइल शामिल है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह परमाणु हथियार ले जा सकती है. इसे 2027 में एगोस्टा-क्लास सबमरीन पर तैनात किया जा सकता है. लेकिन डीजल-इलेक्ट्रिक सबमरीन पर न्यूक्लियर-टिप वाली क्रूज़ मिसाइल, न्यूक्लियर-पावर्ड SSBN पर बैलिस्टिक मिसाइल से बिल्कुल अलग होती है. पारंपरिक सबमरीन को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार-बार सतह पर आना पड़ता है. इसलिए वे पकड़ी जा सकती हैं. वह लगातार लंबी दूरी की पेट्रोलिंग नहीं कर सकतीं.