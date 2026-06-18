अब 85 देशों को हथियार बेच रहा भारत, 1.78 लाख करोड़ के साथ बनाया रिकॉर्ड, जानिए लिस्ट में कौन-कौन से Weapons हैं शामिल

भारत हथियारों का आयात करने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन अब भारत की पहचान हथियारों निर्यातकों के रूप में हो रही है. हथियार निर्यात करने में भारत ग्लोबल ​डिफेंस मार्केट में 25वें स्थान पर पहुंच गया है.

.भारत रक्षा उत्पादन में 1.78 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है.

.हथियार निर्यात कर वैश्विक स्थिति मजबूत कर रहा भारत

.अब तक 85 से भी ज्यादा देशों में निर्यात किये जा रहे भारतीय हथियार

.ग्लोबल डिफेंस मार्केट में बन रही मजबूत पकड़

ग्लोबल ​डिफेंस मार्केट में अब भारत की पहचान सिर्फ हथियार खरीदारों में ही नहीं, एक से एक बड़े हथियार बनाकर बेचने वाले देशों में भी बन गई है. रक्षा मंत्रालय के ताजा आंकड़ों को देखें तो ​यह पहचान लगातार मजबूत होने के साथ ही बढ़ती जा रही है. इस बार सरकार ने वित्त वर्ष 2025 26 में रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. भारत एक या दो नहीं, बल्कि 85 से ज्यादा देशों में हथियारों का निर्यात कर रहा है. यह देश की रणनीतिक ताकत, रोजगार और तकनीकी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है.

रिकॉर्ड उत्पादन के पीछे क्या है असली कहानी

रक्षा मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश का रक्षा उत्पादन एक साल में 15 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. यह पिछले पांच वर्षों में लगभग डबल यानी 110 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इस उपलब्धि का मतलब है कि भारत अब पहले की तुलना में ज्यादा हथियार, सैन्य उपकरण, ड्रोन और रक्षा तकनीक अपने देश में ही तैयार कर रहा है. इससे विदेशों पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

प्राइवेट कंपनियां भी निभा रही अहम भूमिका

पहले रक्षा उत्पादन मुख्य रूप से सरकारी कंपनियों तक सीमित था, लेकिन अब निजी क्षेत्र की भागीदारी लगातार जोरशोर से बढ़ रही है. इस साल कुल उत्पादन में निजी कंपनियों का योगदान लगभग 24 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है. इसमें ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सर्विलांस टेक्नोलॉजी और एयरोस्पेस कंपोनेंट जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रही हैं. वहीं रक्षा क्षेत्र में बढ़ती निजी भागीदारी देश के हाई-टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी मजबूती दे रही हैं. कई नई कंपनियां ऐसी तकनीक विकसित कर रही हैं, जिनका इस्तेमाल भविष्य में नागरिक क्षेत्रों में भी हो सकता है.

हथियार निर्यात कर वैश्विक स्थिति मजबूत कर रहा भारत

भारत का रक्षा निर्यात 1.78 लाख करोड़ के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपये रहा. यह सिर्फ कमाई का मामला नहीं है, जब कोई देश दूसरे देशों को रक्षा उपकरण बेचता है तो उसके साथ रणनीतिक रिश्ते भी मजबूत होते हैं. यही वजह है कि एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका के कई देशों में भारत की मौजूदगी बढ़ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा निर्यात भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ विदेशी मुद्रा कमाने का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है.

85 से ज्यादा देशों को हथियार और उपकरण निर्यात करता है भारत

भारत अब​ हथियार निर्यात करने को लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाने की तरफ चल रहा है. इस समय में भारत दुनिया के करीब 85 से भी ज्यादा देशों को हथियार और इन्हें बनाने के उपकरण बेचता है. भारत से हथियार और उपकरण खरीदने वाले देशों में सबसे शक्तिशली देश अमेरिका भी शामिल है. इसके अलावा फ्रांस, मॉरीशस, सेशेल्स, नेपाल, वियतनाम, मालदीव, आर्मेनिया, फिलीपींस, म्यांमार, अफ्रीका और लैटिन समेत कई देश भारत से हथियार आयात करते हैं.

ये बड़े हथियार निर्यात कर रहा भारत

भारत द्वार निर्यात किये जाने वाले हथियारों की लिस्ट में दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस' से लेकर पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, युद्धपोत, हल्के टॉरपीडो, Swathi वेपन लोकेटिंग रडार और ATAGS तोप शामिल हैं. इनके अलावा भारत कई देशों को शक्तिशाली हथियारों के उपकरणों का भी निर्यात करता है.

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