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पश्चिम के अमीर देशों का फैशन कचरा भारत के फेफड़ों में भर रहा धूल! कीमत चुका रहा हरियाणा का एक शहर

आज पश्चिम के अमीर देशों के लिए जो महज एक पुराना कपड़ा या फास्ट फैशन का कचरा है, वह भारत के एक ऐतिहासिक शहर के लिए जानलेवा साबित हो रहा है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 15, 2026, 02:18 PM IST

पश्चिम के अमीर देशों का फैशन कचरा भारत के फेफड़ों में भर रहा धूल! कीमत चुका रहा हरियाणा का एक शहर

पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काला सच (AI Image)

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  • अमीर देशों का पुराना कपड़ा और फास्ट फैशन कचरा लाखों टन की मात्रा में भारत आ रहा 
  • हरियाणा का पानीपत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग हब बना
  • यह उद्योग आज 7,000-8,000 करोड़ रुपये का हो चुका है 
  • करीब 2 लाख लोगों को मिल रहा है रोजगार 
     

हम सभी को नए और ट्रेंडी कपड़े पहनना पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब अमीर देशों के लोग अपने कपड़े पुराने समझकर फेंक देते हैं, तो वे कहां जाते हैं? यूरोप और अमेरिका का ये फास्ट फैशन कचरा उड़कर सीधे हमारे देश आ रहा है, और इसकी सबसे भारी कीमत चुका रहा है हरियाणा का एक ऐतिहासिक शहर पानीपत.

आज पानीपत दुनिया में कपड़ों के कचरे को रीसायकल करने वाली सबसे बड़ी जगहों में से एक बन चुका है, लेकिन इस चमकते हुए रीसाइक्लिंग उद्योग के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी है, जो यहां के लोगों के फेफड़ों में जहर घोल रही है.

अमीर देशों का कूड़ा, पानीपत में हो रहा 'डंप'

यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे अमीर देशों में फैशन बहुत तेजी से बदलता है. द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, लोग कपड़े खरीदते हैं, कुछ ही बार पहनते हैं और फिर उन्हें दान या कचरे में फेंक देते हैं. वहां की सरकारें और बड़े-बड़े ब्रांड्स इसे सस्टेनेबिलिटी और रीसाइक्लिंग का नाम देते हैं, लेकिन असल में वे अपना सिरदर्द भारत जैसे देशों की तरफ मोड़ देते हैं. हर साल लाखों टन पुराने जींस, कोट और टी-शर्ट कंटेनरों में भरकर पानीपत पहुंचते हैं.

पानीपत इन कपड़ों को फाड़कर, उनका धागा बनाकर दोबारा कंबल, कालीन और अन्य चीजें तैयार करता है. साथ ही जींस, टीशर्ट और अन्य कपड़े रीसाइक्लिंग होकर दिल्ली के सरोजनी नगर से लेकर वियतनाम तक के बाजारों में जाते हैं. कहने को तो यह पर्यावरण को बचाने वाला काम है, लेकिन इसका जो नुकसान स्थानीय लोग झेल रहे हैं, उसे देखकर रूह कांप जाती है. 

हजारों करोड़ों का हो चुका है ये उद्योग

पानीपत में हर साल लगभग 10 लाख टन टेक्सटाइल कचरा रीसायकल होता है. द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, 1980 के दशक से शुरू हुआ यह उद्योग आज ₹7,000-8,000 करोड़ का हो चुका है, जिससे करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलता है. लंदन, जर्मनी, अमेरिका और पूर्वी एशिया जैसे अमीर देशों के डोनेशन डिब्बों और रीसाइक्लिंग सेंटरों से निकलने वाले बेकार कपड़े हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत पहुंचते हैं.

भारत में सीधे सेकंड-हैंड कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध है, इसलिए यह कचरा गुजरात के कांडला पोर्ट आता है. यहां इन कपड़ों को कानूनी नियमों के तहत म्यूटिलेट यानी काट-छांट किया जाता है ताकि इन्हें दोबारा सीधे पहना न जा सके. इसके बाद इन्हें पानीपत की 350-400 यूनिट्स में भेजा जाता है. पानीपत में इन कपड़ों को तीन ग्रेड (A, B, C) में बांटा जाता है. अच्छी क्वालिटी (A) के कपड़े रीसायकल होने के बजाय भारत के बड़े सेकंड-हैंड बाजारों (जैसे दिल्ली के सरोजिनी नगर) और ऑनलाइन थ्रिफ्ट स्टोर्स में बिकने के लिए भेज दिए जाते हैं, जहां लोग इन्हें सस्ते दामों पर खरीदते हैं.

फेफड़ों में जमती जहरीली धूल

पानीपत की रीसाइक्लिंग फैक्ट्रियों के अंदर का नजारा बेहद डरावना है. दिन-रात चलने वाली मशीनों के बीच जब इन पुराने कपड़ों को काटा और फाड़ा जाता है, तो हवा में कपड़ों के बारीक रेशे और धूल का ऐसा गुबार उड़ता है कि सांस लेना दूभर हो जाता है. फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले मजदूरों के पास न तो ठीक से मास्क होते हैं और न ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम. रोशनी की हल्की किरणों में यह धूल हवा में बर्फ की तरह तैरती साफ दिखती है, जो सीधे यहां के मजदूरों और आस-पास रहने वाले लोगों के फेफड़ों में समा रही है. नतीजा यह है कि यहां के लोगों में सांस की बीमारियां, दमा, और टीबी जैसी गंभीर परेशानियां आम बात हो चुकी हैं.

पानी और जमीन भी चुका रहे कीमत 

बात सिर्फ हवा में उड़ती धूल तक सीमित नहीं है. इन कपड़ों को दोबारा नया रूप देने के लिए बड़े पैमाने पर ब्लीचिंग और रंगाई (डाईंग) का काम होता है. पानीपत में सैकड़ों ऐसी अवैध और वैध इकाइयां चल रही हैं, जहां से निकलने वाला रसायनों से भरा जहरीला पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे खुले नालों में बहा दिया जाता है. यह केमिकल वाला पानी धीरे-धीरे जमीन के अंदर रिस रहा है, जिससे इलाके का भूजल यानी पीने का पानी भी जहरीला हो चुका है. आस-पास के गांवों में पेट की बीमारियां, त्वचा रोग और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं.

विकास और विनाश के बीच फंसा शहर

इस पूरे खेल में सबसे कड़वा सच यह है कि यह उद्योग यहां के लाखों लोगों को रोजगार भी देता है. पानीपत का यह कारोबार हजारों करोड़ रुपये का है. गरीब मजदूरों के लिए यह पेट भरने का इकलौता जरिया है. वे जानते हैं कि यह धूल उनकी जिंदगी कम कर रही है, लेकिन पेट की भूख के आगे वे मजबूर हैं.

असल में, पश्चिम के अमीर देशों ने चालाकी से अपने यहां का प्रदूषण और सेहत का खतरा भारत जैसे विकासशील देश की तरफ ट्रांसफर कर दिया है. वे खुद साफ-सुथरे वातावरण में रहते हैं और अपनी रीसाइक्लिंग का ढिंढोरा पीटते हैं, जबकि उसका असली खामियाजा पानीपत के मासूम लोग अपनी सेहत और सांसें देकर भुगत रहे हैं. यह स्थिति चेतावनी है कि दूसरों के फैशन के शौक के लिए हमारे शहरों को डंपिंग ग्राउंड न बनाया जाए.

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