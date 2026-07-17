FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कल का मौसम, 18 जुलाई: दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का दौर फिर शुरू होगा, जानिए नोएडा-गुरुग्राम पर IMD का अपडेट

कल का मौसम, 18 जुलाई: दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का दौर फिर शुरू होगा, जानिए नोएडा-गुरुग्राम पर IMD का अपडेट

US Tariff News: खुद रूस से यूरेनियम खरीदता है अमेरिका और भारत पर टैरिफ अटैक की तैयारी, 60 सांसदों की मंजूरी से पेश हुआ बिल

US Tariff News: खुद रूस से यूरेनियम खरीदता है अमेरिका और भारत पर टैरिफ अटैक की तैयारी, 60 सांसदों की मंजूरी से पेश हुआ बिल

भारत के लिए कितना अहम है स्काईरूट के विक्रम-1 रॉकेट की लॉन्चिंग? कैसे बदल जाएगा एयरोस्पेस सेक्टर

भारत के लिए कितना अहम है स्काईरूट के विक्रम-1 रॉकेट की लॉन्चिंग? कैसे बदल जाएगा एयरोस्पेस सेक्टर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड

कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड

क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan

क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan

OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?

OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

भारत के लिए कितना अहम है स्काईरूट के विक्रम-1 रॉकेट की लॉन्चिंग? कैसे बदल जाएगा एयरोस्पेस सेक्टर

विक्रम-1 के सफल होने से स्काईरूट दुनिया की उन बेहद चुनिंदा निजी कंपनियों के क्लब में शामिल हो जाएगी जिन्होंने ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करने में सफलता हासिल की है. इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट का लक्ष्य 60 डिग्री झुकाव के साथ 450 किलोमीटर ऊंचाई की कक्षा तक पहुंचना है.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jul 17, 2026, 04:46 PM IST

भारत के लिए कितना अहम है स्काईरूट के विक्रम-1 रॉकेट की लॉन्चिंग? कैसे बदल जाएगा एयरोस्पेस सेक्टर

18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट. (फोटो- IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • 18 जुलाई को विक्रम-1 टेस्ट फ्लाइट-1 के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा पोस्टकार्ड अंतरिक्ष में ले जाएगा विक्रम-1.
  • करीब सात मंजिला ऊंचाई वाला विक्रम-1 एक मल्टी-स्टेज रॉकेट है.

Skyroot's Vikram-1 Launching: 18 जुलाई को भारत में इतिहास रचा जाएगा. देश की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस इस दिन श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से अपने विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च करेगी. यह लॉन्च इसलिए  ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार किसी निजी भारतीय कंपनी द्वारा पूरी तरह डिजाइन और विकसित किया गया ऑर्बिटल श्रेणी का रॉकेट भारतीय धरती से उड़ान भरने का प्रयास करेगा. यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो 'विक्रम-1' भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट बन जाएगा जो किसी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की कोशिश करेगा. आइये जानते हैं कि 'विक्रम-1' के लॉन्च को  भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक निर्णायक कदम क्यों माना जा रहा है. 

विक्रम-1 की खासियत

करीब सात मंजिला ऊंचाई वाला विक्रम-1 एक मल्टी-स्टेज रॉकेट है, जिसे पूरी तरह कार्बन कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर से बनाया गया है. स रॉकेट का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है. इसमें स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा बनाए गए प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. इस प्रोपल्शन सिस्टम में 3डी-प्रिंटेड इंजन और उच्च क्षमता वाले सॉलिड-फ्यूल बूस्टर शामिल हैं. स्काईरूट एयरोस्पेस के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदाना के अनुसार, विक्रम-1 की जमीनी स्तर पर हर संभव परीक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. अब पहली बार इसकी  वास्तविक उड़ान देखने की बारी है. 

बता दें कि 'मिशन आगमन' नाम का यह अभियान स्काईरूट का दूसरा मिशन है. इससे पहले कंपनी ने 18 नवंबर 2022 को विक्रम-एस की सफल सब-ऑर्बिटल उड़ान पूरी की थी, जो भारतीय धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला पहला निजी रॉकेट बना था. विक्रम-1 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह लो अर्थ ऑर्बिट में 350 किलोग्राम तक वजन वाले छोटे सैटेलाइट स्थापित कर सके. इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट का लक्ष्य 60 डिग्री झुकाव के साथ 450 किलोमीटर ऊंचाई की कक्षा तक पहुंचना है.

ग्लोबल एलीट क्लब में एंट्री होगी

दुनिया भर में अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने का काम सरकारी एजेंसियां ही करती रही हैं. विक्रम-1 के सफल होने से स्काईरूट दुनिया की उन बेहद चुनिंदा निजी कंपनियों के क्लब में शामिल हो जाएगी जिन्होंने ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करने में सफलता हासिल की है. हालांकि स्काईरूट 2022 में ही साबित कर चुकी है कि भारतीय स्टार्टअप्स में रॉकेट बनाने की क्षमता है. लेकिन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने वाला मिशन कहीं ज्यादा मुश्किल होता है. 

बता दें कि दुनिया भर में SpaceX जैसी बहुत कम निजी कंपनियां हैं जो सफल ऑर्बिटल लॉन्च कर सकती हैं. भारत से स्काईरूट इस क्षेत्र में अग्रणी बन रही है. ये काम इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इसके लिए सैकड़ों बेहद जटिल प्रणालियों को अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा करते समय कुछ ही मिनटों के भीतर पूरी तरह से तालमेल के साथ काम करना होता है. एक छोटी सी चूक भी पूरा मिशन फेल कर सकती है. 

कौन है स्काईरूट एयरोस्पेस का संस्थापक?

स्काईरूट की स्थापना 2018 में इसरो के दो पूर्व वैज्ञानिकों पवन चंदना और नागा भरत डाका ने की थी. आज इस कंपनी की कुल वैल्यूएशन 9,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है. पहले भारत में रॉकेट बनाने और लॉन्च करने का एकाधिकार सिर्फ इसरो के पास था. लेकिन सरकार द्वारा स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलने के बाद बड़ा बदलाव आया है. स्काईरूट ने इसरो की टेस्टिंग सुविधाओं और लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया है. स्काईरूट ने इसरो के 400 से अधिक निजी वेंडर्स के    
नेटवर्क का भी लाभ उठाया है. विक्रम-1 की लॉन्चिंग सफल होती है तो देश में कई नई कंपनियां स्पेस सेक्टर में कदम रख सकती हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड
कौन हैं Shefali Bagga? पत्रकारिता-बिग बॉस के बाद महादेव बेटिंग ऐप मामले में कैसे फंसीं TV होस्ट, जानें 6000 करोड़ घोटाले से जुड़ा पूरा कांड
क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan
क्या Sonam Wangchuk ही थे 3 Idiots के असली फुंसुक वांगडू? जानें आविष्कारक 'रैंचो' के किरदार पर क्या बोले Aamir Khan
OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?
OTT Watchlist: पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा देखी गईं ये 6 फिल्में-सीरीज, जानें कौन रहा नंबर 1 और 'धुरंधर' को किसने दी मात?
Sonam Wangchuk की वो खोज, जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर; जानें उन्हें क्यों मिला था 'रैमन मैग्सेसे' अवॉर्ड?
Sonam Wangchuk की वो खोज, जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर; जानें उन्हें क्यों मिला था 'रैमन मैग्सेसे' अवॉर्ड?
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement